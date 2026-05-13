14:44 13.05.2026

Бізнес і профтех: як публічно-приватне партнерство закриває кадровий дефіцит

Чому бізнесу більше не вигідно ігнорувати освіту

Український бізнес уже працює в умовах хронічного кадрового дефіциту. Пошук і адаптація працівника — це не просто HR-процес, а прямі фінансові втрати.

Розкладемо логіку на простому прикладі:

  • новий працівник виходить на продуктивність через 3–6 місяців;
  • до цього моменту він генерує лише частину потенційного доходу;
  • різниця між потенційним і фактичним результатом — це втрачений валовий дохід бізнесу.

Формально це можна подати як:

Втрати = (очікуваний дохід за годину – фактичний дохід) × кількість годин адаптації

Ці втрати часто перевищують витрати на навчання.

Саме тут з’являється рішення — публічно-приватне партнерство (ППП) з профтехосвітою.

Що отримує бізнес

У рамках моделі ППП бізнес перестає бути «споживачем кадрів» і стає їх співтворцем.

Ключові вигоди:

  • Юридичні гарантії
    Закон України «Про публічно-приватне партнерство» та освітнє законодавство дозволяють чітко фіксувати роль бізнесу.
  • Вплив на зміст навчання
    Через наглядові ради, договори та партнерські програми бізнес формує вимоги до навичок.
  • Скорочення періоду адаптації
    Працівник приходить вже під конкретне обладнання і процеси.
  • ROI (окупність інвестицій)
    Інвестиції в освіту повертаються швидше, ніж у класичні активи (часто — до 6–12 місяців).

Як це працює на практиці

В Україні вже є робочі інструменти:

  1. Навчально-практичні центри

Створюються за кошти держави, громад і бізнесу.

Що це дає:

  • студенти навчаються на реальному обладнанні;
  • бізнес отримує фахівців під свої технології;
  • виробники техніки підвищують якість використання своєї продукції.
  1. Профосвіта як «кадровий комбінат»

Заклад професійної освіти може виконувати функцію:

  • підготовки кадрів «під замовлення»;
  • швидкої перепідготовки;
  • масштабування персоналу для бізнесу.

Це особливо критично для:

  • будівництва,
  • енергетики,
  • промисловості.
  1. Профорієнтація як інвестиція

Сьогодні більшість батьків орієнтується на застаріле уявлення про ринок праці.

Реальність інша:

  • робітничі професії — високооплачувані;
  • попит стабільно високий;
  • результат праці — видимий і швидкий.

Партнерство бізнесу з освітою дозволяє:

  • показувати реальні зарплати і умови;
  • формувати свідомий вибір професії;
  • закривати дефіцит кадрів наперед.

Висновок

Публічно-приватне партнерство — це не соціальна відповідальність бізнесу.

Це — економічно вигідна стратегія, яка:

  • скорочує витрати,
  • підвищує продуктивність,
  • забезпечує стабільність розвитку.

І головне — дозволяє бізнесу контролювати власне майбутнє через людей. 

