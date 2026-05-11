У вівторок, 12 травня, об 11:30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Володимирська, 51-А) відбудеться пресконференція організаторів міжнародного форуму International Women’s Leadership Forum & Awards: Power. Voice. Legacy, який 11–12 травня 2026 року з нагоди тижня Європи проходитиме в Європарламенті в Брюсселі (Бельгія).

Метою форуму є посилення якісного партнерства між Україною та Європою через діалог, експертну взаємодію, культурну дипломатію та стратегічну співпрацю. Головна тема — роль України у формуванні сучасної європейської політики, безпеки, соціальної стійкості, культурної дипломатії та гуманітарного розвитку. Основний меседж: «Україна — це надбання Європи, а не проблема».

Організатори: Європейська Асоціація жінок України (EAUW, European Association of Ukrainian Women), Ukrainian Civil Society Hub при Європарламенті за сприянням European People’s Party та Civic Platform. Партнер заходу — міжнародний журнал Ambassador.

Учасники пресконференції: голова Європейської Асоціації жінок України Віолетта Дворнікова (онлайн з Брюсселя); голова правління Спілки жінок України Леокадія Герасименко; заступниця директора Інституту держави і права ім. Корецького, докторка наук, академік Академії правових наук України, голова ГО "Трибуна жінки" Наталія Оніщенко; керівниця Центру міжнародних відносин, письменниця, консультантка з позитивної психології Світлана Волинець; голова правління БФ "Інститут розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр", організаторка "Форуму Добрих Справ" Тетяна Грабан; доктор соціологічних наук, завідувачка відділу філософії та геополітики НДІ українознавства КНУ ім. Т.Шевченка Катерина Настояща; засновниця Українського соціально-культурного центру "Obiimy, Cyprus" Анна Сушко (онлайн з Брюсселя); українська військова, капітан 3 ОШБр, волонтерка, засновниця БО "БФ Патронатної служби "Янголи" Олена Толкачева (онлайн з Брюсселя); юристка, правозахисниця, співзасновниця ГО "Ukraine2.0" Юлія Коваленко (онлайн з Брюсселя); представниця EAUW у Болгарії, засновниця Refugees International Women Empowerment Foundation Іванна Ходос (онлайн з Брюсселя).

Акредитація медіа на місці за редакційними посвідченнями. Трансляція - https://youtube.com/@kyivinform_pc