Правові аспекти реєстрації торговельної марки в Україні

Значення торговельної марки

Торговельна марка є ключовим елементом ідентифікації товарів і послуг, а також важливим інструментом захисту бізнесу від недобросовісної конкуренції. Після реєстрації власник отримує виключне право використовувати позначення, передавати його за ліцензією, забороняти іншим особам застосовувати схожі позначення та захищати бренд у судовому порядку.

Для тих, хто планує зареєструвати ТМ , важливо розуміти юридичні вимоги та процедуру, встановлену законодавством України.

Основні етапи реєстрації

1. Попередній пошук

Перед поданням заявки рекомендується перевірити бази Укрпатенту та WIPO, щоб оцінити ризики відмови. Наявність схожих позначень може стати підставою для відмови або подальших спорів.

2. Подання заявки

Заявка подається до НАОІВ та повинна містити зображення позначення, перелік класів МКТП, дані заявника та квитанцію про сплату зборів. Подання в електронній формі пришвидшує процес.

3. Експертиза

Формальна експертиза перевіряє правильність документів, а кваліфікаційна — відповідність позначення вимогам закону. За результатами приймається рішення про реєстрацію або відмову.

Права власника після реєстрації

Отримавши свідоцтво, власник набуває юридично захищеного статусу та може:

вимагати припинення порушень;

стягувати компенсацію;

реєструвати домени з використанням ТМ;

залучати митні органи для боротьби з контрафактом.

Правова охорона діє 10 років і може продовжуватися необмежену кількість разів.

Реєстрація ТМ за кордоном

Компанії, що працюють на міжнародних ринках, часто потребують реєстрацію ТМ за кордоном . Це може здійснюватися через:

Мадридську систему (WIPO),

національні відомства інших країн,

регіональні системи (наприклад, ЄС).

Міжнародна реєстрація забезпечує ширший захист бренду та мінімізує ризики порушень у різних юрисдикціях.

Юридичний супровід

Процедура реєстрації ТМ містить низку нюансів: правильний вибір класів МКТП, аналіз ризиків, підготовка аргументів у разі заперечень. Тому бізнеси часто звертаються до профільних юридичних компаній, таких як IPSTYLE , які забезпечують повний супровід — від попереднього пошуку до отримання свідоцтва.

Висновок

Реєстрація торговельної марки — це стратегічний крок, що забезпечує довгостроковий захист бренду. Дотримання юридичних вимог, професійний аналіз ризиків та якісний супровід значно підвищують шанси на успішне отримання правової охорони як в Україні, так і за її межами.