Біотуалети - сучасне рішення для гігієни та комфорту

У приватному та комерційному використанні більш затребуваними стають сучасні санітарні рішення. І одним з таких рішень стали біотуалети – практичні, мобільні та екологічні пристрої.

На ринку існує безліч моделей, які відрізняються обсягом, способом переробки та функціональністю. Але для надійності слід вибирати перевіреного постачальника. Виробник Техпром пропонує якісні рішення для побутового та професійного використання.

Види біотуалетів у Техпром

Компанія пропонує кілька основних типів біотуалетів, кожен із яких має свої особливості:

З баком (хімічний) - тут передбачено накопичувальний резервуар, в який наливається хімічний реагент. Він розщеплює відходи та усуває запахи. Компактний, зручний та мобільний;

З тазиком - у них не передбачений бачок, оскільки відходи безпосередньо потрапляють у каналізацію. Підійдуть для вокзалів та місць тимчасового проживання;

Хатина — це не яма. - Найбільш бюджетний варіант. Він має в підлозі отвір і встановлюється на викопану яму потрібного обсягу;

Для інвалідів - велика кабіна в якій встановлені пандус та поручні. Ідеальний для реабілітаційного центру та будь-яких масових заходів.

Якщо ви плануєте купити біотуалети, важливо заздалегідь визначити умови експлуатації та необхідний об'єм бака.

Плюси співпраці з професійними виробниками

Перевірені компанії використовують сучасні технології виробництва, міцні матеріали (сендвіч-панель, поліетилен) та повний контроль якості. Крім цього, вони пропонують:

Великий вибір моделей;

Сервісне обслуговування;

Консультація спеціалістів;

Доставку та монтаж;

Гарантію продукції.

Корисну інформацію про сучасні санітарні рішення та вибір обладнання дасть вам інформаційний ресурс виробника Техпром. Це допомагає підібрати оптимальну модель під конкретні завдання та умови використання.

Біотуалети давно перестали бути тимчасовим рішенням та перетворилися на повноцінний елемент сучасної інфраструктури. Вони забезпечують комфорт, дотримання санітарних норм та зручність експлуатації навіть за умов відсутності каналізації.