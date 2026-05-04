Сергій Кудина: які фільтри реально працюють, а які — лише маркетинг

У сфері очищення води сьогодні панує справжній інформаційний хаос: виробники обіцяють «ідеальну воду», «повне видалення всіх домішок» та «унікальні технології». Але які фільтри справді ефективні, а які — просто гарна реклама? Про це ділиться Сергій Кудин — експерт із систем очищення води компанії ВЕНКОН, фахівець із багаторічним досвідом, профіль якого доступний у LinkedIn за посиланням https://www.linkedin.com/in/serhii-kudyna/

Які фільтри дійсно працюють

За словами експерта, найефективнішими технологіями очищення води залишаються ті, що мають наукове підтвердження та використовуються у промисловості.

1. Мембранні системи (зворотний осмос)

«Це найнадійніший спосіб отримати стабільно чисту воду, — як повідомляє технічний експерт Сергій Кудина. — Мембрана затримує до 99% домішок, включно з важкими металами, нітратами, бактеріями та вірусами».

Такі системи особливо актуальні для регіонів із нестабільною якістю водопостачання.

2. Вугільні фільтри

За даними фахівця, активоване вугілля ефективно видаляє хлор, органіку та покращує смак води. Але він наголошує: «Вугільний картридж не очищує воду від солей жорсткості чи нітратів — це важливо розуміти, щоб не мати завищених очікувань».

3. Іонообмінні системи

Як заявляє спеціаліст, ці фільтри добре працюють для пом’якшення води, зменшуючи вміст кальцію та магнію. Вони потрібні там, де є проблема накипу.

А що є лише маркетингом?

За порадою експерта, варто обережно ставитися до фільтрів, які обіцяють «унікальні властивості», але не мають реальних підтверджень.

1. Магнітні фільтри

«Магніти не можуть змінити хімічний склад води, — наголошує Сергій Кудина. — Це один із найпоширеніших міфів, який активно просувають у рекламі».

2. Фільтри з “живою” або “структурованою” водою

Експерт пояснює, що такі технології не мають наукової бази. Вони не очищують воду від шкідливих домішок, а лише створюють ілюзію корисності.

3. Срібні картриджі та “іонізація”

За словами фахівця, срібло може мати антибактеріальні властивості, але його кількість у побутових фільтрах недостатня, щоб забезпечити реальний ефект. Часто це просто маркетинговий хід.

Як обрати фільтр правильно

Сергій Кудина радить починати не з покупки, а з аналізу води.

«Без розуміння складу води неможливо підібрати правильну систему. Це як лікувати хворобу без діагнозу», — зазначає експерт з очистки води Кудина Сергій .

Основні кроки:

зробити лабораторний аналіз;

визначити ключові проблеми (жорсткість, нітрати, хлор, залізо);

підібрати систему під конкретні показники;

звертатися до спеціалістів, а не до рекламних слоганів.

Висновок

Ринок фільтрів для води переповнений гучними обіцянками, але, як підкреслює Сергій Кудина, працюють лише ті технології, що мають реальне наукове підґрунтя. Компанія ВЕНКОН, де працює експерт, спеціалізується саме на таких рішеннях — перевірених, ефективних і адаптованих під реальні потреби українських споживачів.

Якщо вам потрібна чиста вода, варто орієнтуватися не на маркетинг, а на професійні рекомендації — і тоді результат буде справді відчутним.