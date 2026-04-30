Voyah розширює глобальну мережу, Taishan X8 у центрі уваги

Компанія VOYAH представила свою лінійку електромобілів на Пекінській міжнародній автомобільній виставці 2026 року (19 виставка)

24 квітня відкрився 19-й Пекінський міжнародний автосалон 2026 року. Висококласний бренд інтелектуальних автомобілів, що використовує сучасні джерела енергії, VOYAH виступив із темою «На гребені вітру вгору». Нещодавно представлений VOYAH Taishan X8 привернув значну увагу на виставці. VOYAH оголосив про три ключові ініціативи з інтернаціоналізації: «поглиблення присутності в Європі, розширення на Близький Схід і вихід на ринки з правим кермом». Водночас бренд представив ESG-ініціативу «BetterVOYAH», офіційно просуваючи свою глобальну стратегію та дорожню карту сталого розвитку. Крім того, VOYAH розпочинає новий етап реалізації стратегії чистої електричної мобільності, плануючи довести частку повністю електричних автомобілів у продажах до понад 50% до 2027 року, а також паралельно розвивати мережу швидкісної зарядки, щоб забезпечити по-справжньому комфортний досвід користування електромобілями.

Від моменту заснування VOYAH демонструє швидке та значне зростання за низкою напрямів, включаючи розвиток бренду, створення продуктів, технологічні інновації, розширення каналів продажу та міжнародну експансію. Нещодавно компанія успішно вийшла на Гонконгську фондову біржу, ставши «першим публічно розміщеним висококласним брендом автомобілів, що використовує сучасні джерела енергії, серед центральних і державних підприємств». Це знакове досягнення змінило логіку розвитку сегмента преміальних електромобілів. Завдяки потужній динаміці зростання VOYAH також став найшвидшим серед висококласних брендів електромобілів центральних і державних підприємств у переході від внутрішнього ринку до зовнішніх. Сьогодні продукція компанії представлена більш ніж у 40 країнах, охоплюючи широкий спектр європейських держав, а також Близький Схід. Компанія створила понад 240 закордонних точок продажу. Завдяки високим характеристикам продукції та якісному клієнтському сервісу VOYAH здобув широке визнання й довіру споживачів у всьому світі.

Дивлячись у майбутнє глобального розвитку, VOYAH і надалі поглиблюватиме свою присутність на міжнародних ринках, інтегруватиметься в локальні промислові екосистеми та демонструватиме світу унікальну привабливість китайського високотехнологічного «інтелектуального виробництва».

