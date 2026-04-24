Інтерфакс-Україна
Промо
13:16 24.04.2026

"Оскар" для роботодавців: Forbes Ukraine вшосте презентує рейтинг "50 роботодавців країни"

2 хв читати
"Роботодавець року" – один із ключових рейтингів Forbes Ukraine, що визначає компанії, де хочуть працювати найсильніші люди країни.

Це наймасштабніше дослідження за час проведення – відділ аналітики опрацював майже 55 тисячі анкет від працівників близько 370 компаній. Рейтинг щороку оновлюється майже наполовину, але зберігає стабільне ядро компаній-лідерів, які утримують позиції з року в рік. Як змінився середній NPS топ-50 за рік? На скільки збільшили зарплати учасники рейтингу? Що сьогодні важливіше для працівників – гроші, розвиток чи відчуття безпеки? Ведучі вечора – Григорій Решетнік і Марина Авдєєва – про найцікавіші інсайти дослідження ринку роботодавців Forbes Ukraine.

Цього року 54 тисячі працівників оцінили 370 компаній, із яких 50 увійдуть до фінального рейтингу. Яка компанія отримає статуетку "Роботодавця-2026"? Дізнаємося разом 30 квітня.

Але головна інтрига події — не лише переможець.

Український бізнес живе у новій реальності: людей менше, конкуренція за таланти зростає, старі HR-моделі не працюють. Демографічний спад, мобілізація, міграція і вигорання змінюють правила гри для всіх компаній.

Хто навчиться будувати сильні команди в цих умовах – виграє.

На сцені Forbes – керівники компаній, які вже перебудовують управління, утримують команди в умовах кадрового тиску, розвивають людей швидше, ніж змінюється ринок, і створюють культури, що витримують кризу.

Подія збере CEO, підприємців і топменеджерів, які формують нові стандарти роботодавця в Україні.

Теги: #роботодавець_року #forbes_украина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 22.04.2025
ОСТАННЄ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА