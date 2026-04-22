Еволюція рекрутингу: як особистий провал засновників Group Working змінив стандарти безпеки в ЄС

Більшість історій успішного бізнесу починаються з амбітних планів та продуманих стратегій. Історія кадрового агентства Group Working почалася інакше: з відчуття повної безпорадності, несправедливості та порожніх обіцянок. Саме цей болісний досвід став фундаментом для створення системи, яка сьогодні захищає тисячі українців під час працевлаштування в Європі.

Від особистої кризи до системного вирішення

Літо 2023 стало точкою неповернення для засновників компанії. Маючи власний досвід роботи в країнах Європейського Союзу, вони зіткнулися із класичною схемою обману: роботу було виконано в повному обсязі, але оплата за неї так і не надійшла. Контакти роботодавця зникли, а відповідальності ніхто не взяв.

Ця ситуація змусила глянути на ринок глибше. З'ясувалося, що тисячі людей щомісяця потрапляють у подібні пастки: невідповідність умов проживання, затримки виплат чи відсутність медичної допомоги у критичний момент. Саме тоді з'явилася ідея: створити агенцію, де безпека працівника є пріоритетом номер один, а не просто рядком у рекламному буклеті.

Перші кроки: якість проти масштабу

Перший офіс Group Working у Варшаві займав лише 20 квадратних метрів. Команда була невеликою, але мала чіткий принцип: краще відмовитися від десятка привабливих на перший погляд вакансій, ніж ризикувати хоча б однією людиною.

Основним завданням стала тотальна перевірка партнерів. Компанія почала співпрацювати лише з тими роботодавцями, які пройшли багатоступеневий аудит документів, фінансової історії та реальних відгуків. Сьогодні серед партнерів агентства такі перевірені гравці ринку, як NVComp Solar, Schweng, RCMT KLUSSEN та Vk woodmaterials.

Чому безпека в Group Working – це не слова, а фінанси

Головна відмінність Group Working від більшості агентств полягає в системі реальної підтримки, яка базується на трьох китах:

Фінансовий резерв: Компанія має власний фонд, який використовується для виплати заробітної плати працівникам, якщо роботодавець затримує транзакцію. Це дозволяє людям зберігати спокій та фінансову стабільність у будь-якій ситуації.

Подвійне страхування: кожен працівник отримує два страхові поліси. У країнах ЄС, де візит до лікаря може коштувати сотні євро, це єдина гарантія того, що людина отримає допомогу на місці, а не змушена буде терміново повертатися додому.

Безперервне супроводження: Робота агентства не закінчується після підписання контракту. Команда залишається на зв'язку протягом усього періоду роботи, допомагаючи з документами, адаптацією та побутовими питаннями.

Саме такі практичні інструменти дозволяють перетворити роботу за кордоном із ризикованої лотереї на стабільний та зрозумілий процес для кожного кандидата.

Результат, що вимірюється довірою

За час своєї діяльності Group Working допомогла працевлаштуватися близько 2000 осіб у Німеччині, Нідерландах, Бельгії та інших країнах ЄС. Відкриті офіси у Варшаві та Києві стали опорою для чоловіків та жінок різного віку, які шукають стабільності.

Крім професійної діяльності компанія активно транслює свої цінності через благодійність. Системна допомога дитячим будинкам (понад 10 поїздок останнім часом) та адресна підтримка підрозділів ЗСУ стали органічним продовженням філософії відповідальності.

Історія Group Working доводить: найкращий сервіс створюють ті, хто сам відчув недосконалість системи. Сьогодні це не просто кадрова агенція, а щит, який дозволяє українцям працювати за кордоном без страху бути ошуканими. Адже коли в основі бізнесу лежить не просто прибуток, а особистий досвід та бажання захистити іншого, такий бізнес стає справою честі.