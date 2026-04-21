Які товари з Китаю найвигідніше везти в Україну у 2026 році

Вигідний імпорт – це не просто товар із низькою закупівельною ціною. Перед новою закупівлею доставка з Китаю має бути прорахована так само уважно, як маржа, швидкість продажу й ризик зависнути з товаром на складі. У 2026 році виграють не найгучніші позиції, а ті, що поєднують стабільний попит із зрозумілою економікою. На старті краще дивитися не на гучність тренду, а на реальну модель обігу товару.

За якими критеріями варто оцінювати товар до закупівлі

Спершу варто відповісти на кілька практичних запитань. Наскільки товар чутливий до строку доставки, який у нього середній чек, скільки коштує зберігання, чи не з'їдає логістика левову частку маржі, як швидко його можна допродати повторною партією. Якщо хоча б два з цих пунктів не сходяться, навіть популярна ніша може виявитися слабкою для імпорту.

Окремо має значення компактність товару. Позиції з хорошою націнкою, які не займають багато місця й не потребують складного оформлення, зазвичай заходять краще за масивні вантажі з низькою маржею. Для малого й середнього бізнесу це часто стає вирішальним уже на першій тестовій закупівлі.

Ще один важливий критерій – стабільність попиту після першого продажу. Є товари, які легко продати на першій хвилі реклами, але важко стабільно продавати без постійних вкладень. Якщо категорія не дає передбачуваного попиту, навіть хороша логістика не рятує від перевантаженого складу.

Які категорії товарів мають найкращий потенціал у 2026 році

Найкраще себе показують категорії, де поєднуються стабільний попит, керована собівартість і можливість швидко поповнювати запас. До таких напрямів найчастіше відносять:

аксесуари до техніки й мобільних пристроїв;

товари для дому та дрібної організації простору;

сезонні позиції з коротким циклом продажу;

автотовари й базові витратні матеріали;

окремі ніші для e-commerce з дрібним оптом;

b2b-товари для постійного поповнення складу.

У кожної з цих груп своя логіка прибутку. Десь вирішує швидкість обігу, десь – компактність, десь – повторні замовлення від одних і тих самих клієнтів. Через це дві зовні схожі категорії можуть дати зовсім різний результат уже після першої партії.

Окремої уваги варті товари, на яких можна перевірити попит невеликим обсягом. Для інтернет-магазинів це особливо зручно: ризик нижчий, а рішення про масштабування приймається не за відчуттям, а після реальних продажів.

Не менш важливо дивитися на повернення й післяпродажні витрати. Якщо товар часто ламається, потребує складного сервісу або викликає багато запитань у покупця, приваблива маржа на папері швидко тане вже після старту продажів. Для імпорту це критично, бо кожна помилка множиться на логістику.

Як не помилитися з тестовою партією

Починати безпечніше з малого обсягу, коли видно не тільки інтерес покупця, а й повний ланцюг витрат від закупівлі до продажу. Якщо тест показує нормальну швидкість обігу, зрозумілий відсоток браку й стабільну маржу, масштабуватися набагато простіше. Якщо ж перша партія ледве продається, помилка обходиться дешевше, ніж за великого завезення.

Зараз виграє не той, хто імпортує без чіткої стратегії, а той, хто вміє тверезо перевіряти гіпотези й рахувати логістику ще до закупівлі.