Інтерфакс-Україна
Промо
17:39 21.04.2026

Будинок української книги на "Книжковій країні": третій великий збір літератури для бібліотек у селах

2 хв читати

З 23 по 26 квітня ставайте частиною спільноти книжкових меценатів, які підтримують бібліотеки у селах. В межах фестивалю Книжкова країна на ВДНГ Будинок Української Книги збиратиме сучасні україномовні видання. Ініціатива працюватиме на ВДНГ у павільйоні №2.

Будинок Української Книги — це всеукраїнська ініціатива, яка поповнює фонди сільських бібліотек України сучасною україномовною літературою, щоб зберігати книгозбірні, як культурні осередки громад. Та популяризує читання українською, завдяки чому зберігається памʼять поколінь, передається досвід, формується свідомість і критичне мислення.

Які результати проєкту?
Проєкт розпочав свою роботу восени 2025 року за підтримки Книжкової Країни на ВДНГ.  Впродовж цього часу було організовано два великі збори літератури. За допомогою небайдужих українців та за підтримки партнерів БУК зібрав понад 1700 книг, які поповнили фонди 10 бібліотек у різних регіонах. Це книгозбірні Харківщини, Миколаївщини, Тернопільщини, Чернігівщини, Черкащини, Одещини, Львівщини, Дніпропетровщини та Волинської області.  Але в базі БУК й досі залишається близько 300 запитів від бібліотекарів. 

Чому важливо долучитися?
З початку повномасштабного вторгнення росія знищила понад 770 бібліотек та більше 5 мільйонів книжкових фондів, включно з періодикою. Додатково списано понад 26 мільйонів примірників російської та застарілої літератури. Крім руйнувань, українські бібліотеки стикаються із системними викликами: загальнонаціональне недофінансування, відсутність державного пріоритету у культурній сфері, зникнення та окупація сіл, а також поширене сприйняття бібліотек як радянської спадщини замість сучасних культурних просторів.

Як долучитися? 

  • прийти на Книжкову Країну на ВДНГ — принести улюблену україномовну книгу з дому або ж купити у просторі партнерів book.ua.space чи на фестивалі;
  • знайти Будинок Української Книги (Павільйон №2) — залишити в ньому книжку;

Вік читачів, тематика книг, українська або світова література — немає значення. Головне, щоб книга була видана українською мовою, та не пізніше 2000 року. 

Соціальний проєкт — Будинок Української Книги (БУК) створений за ініціативи холдингу  Live Media HUB (до складу якого входять медіа Новини.LIVE, ТиКиїв та Ukraine Breaking News). По завершенню фестивалю організатори оберуть бібліотеки зі сформованої бази БУК  за допомогою генератора випадкових чисел  та надішлють усі зібрані книги. 

 

Теги: #будинок_української_книги #книги #бук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 17.04.2026
Біденко: новий книжковий бренд для жінок - не перелом ринку, а стратегія великих гравців

Біденко: новий книжковий бренд для жінок - не перелом ринку, а стратегія великих гравців

09:59 15.04.2026
УІК закликає долучатися до Ukrainian Book Challenge

УІК закликає долучатися до Ukrainian Book Challenge

11:40 13.04.2026
Програма "Тисячовесна" не передбачає фінансування видавництва книг і створення комп'ютерних ігор – Мінкультури

Програма "Тисячовесна" не передбачає фінансування видавництва книг і створення комп'ютерних ігор – Мінкультури

12:57 07.04.2026
Українські видавці закликали уряд підтримати книжкову галузь

Українські видавці закликали уряд підтримати книжкову галузь

12:26 30.03.2026
“Не вбивайте книгарні”: видавець спричинив гучну дискусію про книжковий ринок

“Не вбивайте книгарні”: видавець спричинив гучну дискусію про книжковий ринок

16:22 27.03.2026
Книжковий ринок України у кризі: мінус шість книгарень за березень і падіння продажів

Книжковий ринок України у кризі: мінус шість книгарень за березень і падіння продажів

14:40 26.03.2026
Лейпцизький книжковий ярмарок зафіксував рекордну кількість відвідувачів

Лейпцизький книжковий ярмарок зафіксував рекордну кількість відвідувачів

11:50 21.01.2026
ДШВ ЗСУ за кілька хвилин уразили два російські "Буки" - "Бук-М2" і "Бук-М3"

ДШВ ЗСУ за кілька хвилин уразили два російські "Буки" - "Бук-М2" і "Бук-М3"

10:59 10.12.2025
Оператори СБС знищили два ЗРК "Тор-М1" та ЗРК "БУК-М3" окупантів

Оператори СБС знищили два ЗРК "Тор-М1" та ЗРК "БУК-М3" окупантів

13:02 07.05.2025
Українські воїни знищили ворожий ЗРК середньої дальності "Бук-М1"

Українські воїни знищили ворожий ЗРК середньої дальності "Бук-М1"

ОСТАННЄ

Які товари з Китаю найвигідніше везти в Україну у 2026 році

Як BuketLand зберігає свіжість квітів: від постачальника до вручення

Зірки української естради об’єднаються на концерті до Дня матері

Фізико-хімічні принципи зворотного осмосу: тиск, селективність мембран та обмеження технології

Куди піти з дітьми в червні. Гастролі харків’ян на київській сцені

Кавомашина для дому: що справді впливає на смак і зручність

Як штучний інтелект допомагає вигравати закупівлі

Чому варто купити квартиру в Софіївській Борщагівці

Морські круїзи у 2026 році: галузь наближається до історичного рекорду у 40 мільйонів пасажирів

Що означають для бізнесу нові європейські ESG-вимоги?

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА