Куди піти з дітьми в червні. Гастролі Харків’ян на київській сцені

У червні на базі Київського академічного театру ляльок відбудуться гастролі Харківського театру для дітей та юнацтва.

6 і 7 червня, на великій сцені КАТЛ, харків'яни представлять кілька вистав для аудиторії різного віку.

Дитячі казки "Золоте курча" та "Гидке каченя" — історії про родину, особисті трансформації і любов.

Окрім цього, театр привезе комедію за п’єсою Себастьєна Тьєрі, "Момо + Попо" — історію, що починається у супермаркеті та приводить до несподіваної появи "сина" в родині, яка ніколи не мала дітей.

Київський академічний театр ляльок не вперше надає свою сцену колегам з міст, в яких театрам особливо складно працювати в умовах війни. Вже неодноразово в Києві давали вистави Херсонський обласний академічний театр ляльок та Миколаївський театр ляльок, аж ось тепер нова співпраця — з Харківським театром для дітей та юнацтва.

"Прийом харківського колективу на київській сцені — це не лише можливість розширити репертуар для столичного глядача, а й важливий жест підтримки колег. Такі ініціативи формують міцні горизонтальні зв'язки між театрами та дозволяють зберігати живу театральну тканину країни навіть у складні часи. Ми раді, що можемо підтримати колег і надати їм більше можливостей та нових глядачів", — зазначає Ігор Гулий, директор-художній керівник Київського академічного театру ляльок.

Розклад вистав:

"Гидке Каченя" – 6 червня, о 12:00

"Момо плюс Попо" – 6 червня, о 18:00

"Золоте Курча" – 7 червня, о 12:00

Велика сцена Київського академічного театру ляльок (вул. Грушевського, 1а)

Для бронювання квитків телефонуйте: 050 481 3150

Або купуйте квитки на сайті

https://akadempuppet.com/

Увага! У випадку повітряної тривоги, глядачі будуть запрошені пройти в найпростіше укриття в будівлі театру