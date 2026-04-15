Зірки української естради об’єднаються на концерті до Дня матері

7 травня о 18:00 у МЦКМ «Жовтневий» відбудеться великий святковий концерт, присвячений Дню матері — тепла й зворушлива подія, що вшановує найріднішу людину в житті кожного з нас.

У цей вечір на сцені збереться яскрава плеяда зірок української естради: Іво Бобул, Ольга Сумська, Павло Зібров, Ауріка Ротару, Катерина Бужинська, Оксана Пекун, Олег Гаврилюк, Наталія Шелепницька, Ярослава Руденко, Тріо Дворських, Михайло Грицкан, Віталій Борисюк, Тетяна Піскарьова, Петро Чорний, Наталія Валевська, Дмитро Хома, Євген Рибчинський, Андрій Кравченко, Амадор Лопес, Андрій Князь, Ніна Мирвода, Віталій Лобач, Олексій Будник, Ілона Савіцька, Олександр Кварта та Оркестр Почесної варти, Христина Охітва, Андрій Заліско, Оксана Вояж, Лена Дарк, Соломія Жураківська, а також гурти «Гетьман», «Лісапетний батальйон», «Фрістайл» та «Діти Фрістайла».

Ведучі вечора — Анатолій Гнатюк та Ірина Коваленко.

Концерт об’єднає щирі слова подяки, улюблені пісні та прем’єри, створюючи атмосферу любові, вдячності й родинного тепла. Це чудова нагода привітати мам, провести час разом та подарувати їм незабутні емоції.

Частина коштів від продажу квитків буде спрямована на допомогу Збройним Силам України.

Організатори: SADYBA MUSIC Event Agency

Телезйомка заходу

Інформаційний партнер: Радіо «П’ятниця»

Запрошуємо всіх долучитися до свята та сказати найголовніше слово — «Дякую, мамо!».