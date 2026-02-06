11 лютого — зустріч архітекторів і дизайнерів від DMNTR та LATEREM
11 лютого запрошуємо Вас на закриту професійну подію, організовану медіагрупою DMNTR спільно з компанією LATEREM, для архітекторів та дизайнерів.
Встигніть зареєструватися:
https://forms.gle/r2LeMfC1UE4eQaKa7
Тема дискусії: "Архітектура як додаткова вартість проєкту"
У межах заходу ми говоритимемо про роль архітектури у формуванні цінності девелоперських та інтер’єрних проєктів, а також про вплив архітектурних рішень на економіку, бренд і довгострокову привабливість об’єктів.
Модератор дискусії:
Михайло Новосельський — Novoselskiy Architect Studio
Спікери:
Вікторія Тітова — CEO Big City Lab
Олександр Максимов — головний архітектор проєктів AVG Group
Дмитро Аранчій — засновник Dmytro Aranchii Architects
Тарас Михаліха — головний архітектор MYKS Architects
Катерина Ярова — власниця IK Architects
Микола Мічурін — автор проєктів Zoloche Group, архітектурна майстерня diZar
Віталій Собченко — засновник і партнер UA 057 Architects
На гостей події чекає жива професійна дискусія, зйомка інтерв’ю та фотосесія, нетворкінг із провідними архітекторами й дизайнерами, а також фуршет.
Будемо раді бачити вас серед гостей події.
Організатори: медіагрупа DMNTR та LATEREM
Тел.: 044 461 91 28