11 лютого — зустріч архітекторів і дизайнерів від DMNTR та LATEREM

11 лютого запрошуємо Вас на закриту професійну подію, організовану медіагрупою DMNTR спільно з компанією LATEREM, для архітекторів та дизайнерів.

https://forms.gle/r2LeMfC1UE4eQaKa7

Тема дискусії: "Архітектура як додаткова вартість проєкту"

У межах заходу ми говоритимемо про роль архітектури у формуванні цінності девелоперських та інтер’єрних проєктів, а також про вплив архітектурних рішень на економіку, бренд і довгострокову привабливість об’єктів.

Модератор дискусії:

Михайло Новосельський — Novoselskiy Architect Studio

Спікери:

Вікторія Тітова — CEO Big City Lab

Олександр Максимов — головний архітектор проєктів AVG Group

Дмитро Аранчій — засновник Dmytro Aranchii Architects

Тарас Михаліха — головний архітектор MYKS Architects

Катерина Ярова — власниця IK Architects

Микола Мічурін — автор проєктів Zoloche Group, архітектурна майстерня diZar

Віталій Собченко — засновник і партнер UA 057 Architects

На гостей події чекає жива професійна дискусія, зйомка інтерв’ю та фотосесія, нетворкінг із провідними архітекторами й дизайнерами, а також фуршет.

Будемо раді бачити вас серед гостей події.

Організатори: медіагрупа DMNTR та LATEREM

Тел.: 044 461 91 28