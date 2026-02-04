E-Tender — надійний партнер у розвитку бізнесу та цифрових закупівель в Україні

Компанія E-Tender — один із флагманів українського ринку електронних закупівель та аукціонів, який уже понад вісім років забезпечує прозорі, ефективні та технологічні рішення для державного і комерційного секторів. За цей час компанія пройшла шлях від амбітного стартапу до зрілої платформи, якій довіряють тисячі компаній по всій країні.

З моменту свого заснування E-Tender зробила ставку на розвиток електронної комерції як інструменту чесної конкуренції, оптимізації витрат та підвищення ефективності бізнес-процесів. Сьогодні офіційний електронний майданчик E-Tender.ua є важливою складовою екосистеми публічних та комерційних закупівель України.

Перші в системі Prozorro

У 2014 році команда E-Tender однією з перших долучилася до розробки та повномасштабного запуску системи державних закупівель Prozorro. Саме цей крок заклав фундамент подальшого розвитку компанії та сформував її експертизу у сфері електронних торгів.

Сьогодні користувачам майданчика доступна робота з ключовими напрямками електронних закупівель і продажів:

Prozorro — публічні закупівлі;

Prozorro.Продажі — електронні аукціони з продажу майна;

Prozorro Market — електронний каталог для швидких закупівель;

рішення для проведення закупівель бізнесу.

Окрему увагу компанія приділяє розвитку власної тендерної системи для комерційного сектору. Вона дозволяє замовникам приватних компаній проводити закупівлі за гнучкими сценаріями, а постачальникам — одночасно брати участь як у державних, так і в комерційних тендерах. Такий підхід створює єдиний зручний простір для роботи бізнесу та держави.

Індивідуальний підхід і безпека даних

E-Tender послідовно інвестує у вдосконалення технічних можливостей платформи та впровадження індивідуальних налаштувань під потреби окремих клієнтів. Компанії можуть користуватися персоналізованими функціями, які максимально відповідають їхнім внутрішнім процесам і підвищують ефективність закупівель та продажів.

Окремим пріоритетом є захист інформації клієнтів. Надійність платформи підтверджена Атестатом комплексної системи захисту інформації, що гарантує відповідність вимогам безпеки та конфіденційності даних.

Частина групи компаній E-Tech

З 2019 року E-Tender входить до складу групи компаній E-Tech, разом із:

e-Docs — системою автоматизації документообігу та бізнес-процесів;

Health24 — сучасною медичною інформаційною платформою для лікарів і пацієнтів.

Об’єднання в межах E-Tech дозволило створити комплексні електронні рішення для розвитку бізнесу, державних установ та соціально важливих сфер. У період пандемії та під час воєнних викликів сервіси E-Tender відіграють особливо важливу роль, забезпечуючи безперервність закупівельних процесів у публічному й приватному секторах. Максимальна автоматизація процедур і повністю електронний формат роботи дають змогу користувачам працювати з системою 24/7 з будь-якої точки світу.

Чому обирають E-Tender?

E-Tender — це більше, ніж просто електронний торговельний майданчик. Це сервісна компанія з глибоким розумінням законодавства, процесів та реальних потреб користувачів.

Компанію обирають за:

підтверджений досвід участі у створенні та розвитку системи публічних закупівель;

орієнтацію на користувача, де кожне зауваження чи побажання стає стимулом для розвитку;

здатність вирішувати складні задачі та оперативно вдосконалювати функціонал;

методологічну підтримку, постійний моніторинг законодавчих змін і своєчасне інформування клієнтів;

простоту та ефективність рішень, які економлять час і ресурси бізнесу.

E-Tender впевнено дивиться у майбутнє, продовжуючи розвивати цифрову екосистему закупівель в Україні. Компанія залишається надійним партнером для тих, хто цінує прозорість, технологічність та реальну ефективність у бізнесі й публічному управлінні.

Офіційний сайт компанії: e-tender.ua