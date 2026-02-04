E-Tender — надійний партнер у розвитку бізнесу та цифрових закупівель в Україні
Компанія E-Tender — один із флагманів українського ринку електронних закупівель та аукціонів, який уже понад вісім років забезпечує прозорі, ефективні та технологічні рішення для державного і комерційного секторів. За цей час компанія пройшла шлях від амбітного стартапу до зрілої платформи, якій довіряють тисячі компаній по всій країні.
З моменту свого заснування E-Tender зробила ставку на розвиток електронної комерції як інструменту чесної конкуренції, оптимізації витрат та підвищення ефективності бізнес-процесів. Сьогодні офіційний електронний майданчик E-Tender.ua є важливою складовою екосистеми публічних та комерційних закупівель України.
Перші в системі Prozorro
У 2014 році команда E-Tender однією з перших долучилася до розробки та повномасштабного запуску системи державних закупівель Prozorro. Саме цей крок заклав фундамент подальшого розвитку компанії та сформував її експертизу у сфері електронних торгів.
Сьогодні користувачам майданчика доступна робота з ключовими напрямками електронних закупівель і продажів:
- Prozorro — публічні закупівлі;
- Prozorro.Продажі — електронні аукціони з продажу майна;
- Prozorro Market — електронний каталог для швидких закупівель;
- рішення для проведення закупівель бізнесу.
Окрему увагу компанія приділяє розвитку власної тендерної системи для комерційного сектору. Вона дозволяє замовникам приватних компаній проводити закупівлі за гнучкими сценаріями, а постачальникам — одночасно брати участь як у державних, так і в комерційних тендерах. Такий підхід створює єдиний зручний простір для роботи бізнесу та держави.
Індивідуальний підхід і безпека даних
E-Tender послідовно інвестує у вдосконалення технічних можливостей платформи та впровадження індивідуальних налаштувань під потреби окремих клієнтів. Компанії можуть користуватися персоналізованими функціями, які максимально відповідають їхнім внутрішнім процесам і підвищують ефективність закупівель та продажів.
Окремим пріоритетом є захист інформації клієнтів. Надійність платформи підтверджена Атестатом комплексної системи захисту інформації, що гарантує відповідність вимогам безпеки та конфіденційності даних.
Частина групи компаній E-Tech
З 2019 року E-Tender входить до складу групи компаній E-Tech, разом із:
- e-Docs — системою автоматизації документообігу та бізнес-процесів;
- Health24 — сучасною медичною інформаційною платформою для лікарів і пацієнтів.
Об’єднання в межах E-Tech дозволило створити комплексні електронні рішення для розвитку бізнесу, державних установ та соціально важливих сфер. У період пандемії та під час воєнних викликів сервіси E-Tender відіграють особливо важливу роль, забезпечуючи безперервність закупівельних процесів у публічному й приватному секторах. Максимальна автоматизація процедур і повністю електронний формат роботи дають змогу користувачам працювати з системою 24/7 з будь-якої точки світу.
Чому обирають E-Tender?
E-Tender — це більше, ніж просто електронний торговельний майданчик. Це сервісна компанія з глибоким розумінням законодавства, процесів та реальних потреб користувачів.
Компанію обирають за:
- підтверджений досвід участі у створенні та розвитку системи публічних закупівель;
- орієнтацію на користувача, де кожне зауваження чи побажання стає стимулом для розвитку;
- здатність вирішувати складні задачі та оперативно вдосконалювати функціонал;
- методологічну підтримку, постійний моніторинг законодавчих змін і своєчасне інформування клієнтів;
- простоту та ефективність рішень, які економлять час і ресурси бізнесу.
E-Tender впевнено дивиться у майбутнє, продовжуючи розвивати цифрову екосистему закупівель в Україні. Компанія залишається надійним партнером для тих, хто цінує прозорість, технологічність та реальну ефективність у бізнесі й публічному управлінні.
Офіційний сайт компанії: e-tender.ua