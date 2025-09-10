Валізи, рюкзаки та дещо більше: як працює бренд Samsonite в Україні

Подорожі, відрядження, щоденні поїздки в офіс — у всіх цих випадках важливо мати стильний та надійний аксесуар, що допоможе вмістити всі потрібні речі та пересуватися з комфортом. І саме такі рішення в Україні пропонує інтернет-магазин samsonite.ua — офіційний дистриб’ютор продукції Samsonite, а також брендів American Tourister, TUMI та Lipault.

Понад 115 років якості: історія розвитку бренду Samsonite

У 1910 році підприємець Джессі Швайдер заснував у центрі Денвера (штат Колорадо) мануфактуру з виробництва багажу. Компанія створювала перші дерев’яні скрині для мандрівників — попит на них значно зріс у роки «золотої лихоманки».

ДНК бренду формувалося з фокусом на міцність та практичність — і вже у 1939 році з’явилася перша валіза Samsonite. У післявоєнний період компанія активно впроваджувала інновації: з’явилися легкі моделі, перші пластикові вироби та валізи на колесах. А у 1965 році бренд офіційно став корпорацією та почав масштабну глобалізацію.

У 1970–1990-х роках компанія переживала як злети, так і кризи, але зуміла втримати позиції на ринку. А нове тисячоліття стало етапом мультибрендового зростання: Samsonite придбав низку знакових компаній, як-от American Tourister, TUMI та Lipault.

Які аксесуари представлені в асортименті Samsonite?

На сайті samsonite.ua представлений широкий вибір аксесуарів для подорожей та роботи. Зокрема:

валізи — маленькі, середні та великі моделі, з продуманими замками та ергономічними ручками;

рюкзаки — міські, дорожні, з відсіками під ноутбук, органайзерами для кабелів та вбудованими «розумними» функціями;

сумки — у каталозі є як дорожні моделі на колесах, так і повсякденні варіанти, що відрізняються міцністю та надійністю;

дитячі колекції — рюкзаки та валізи з улюбленими героями, продуманою ергономікою, виготовлені з легких матеріалів та оснащені маневровими колесами.

Окрім продукції Samsonite, на сайті представлені товари й від інших відомих марок. Зокрема, American Tourister пропонує яскраві дизайни та практичний функціонал. TUMI приваблює фірмовою витривалістю та чудово підходить для ділових поїздок. А Lipault виготовляє легкі й елегантні аксесуари з мінімалістичним дизайном.

Якість і надійність: що стоїть за брендом Samsonite

Сильна сторона Samsonite — це продумане «начиння» виробів. Матеріали, фурнітура, геометрія корпусу — усе продумано до дрібниць. Виробник проводить тестування на падіння, знос коліс, стійкість до вологи та перепадів температур, щоби пропонувати своїм клієнтам лише найкращі рішення.

Крім того, офіційний дистриб’ютор пропонує сервіс — і цим не може похизуватися жоден інший магазин. Якщо раптом щось пішло не за планом, клієнт може звернутися до сервісного центру в Києві або за кордоном. Для гарантійного обслуговування достатньо мати заповнений талон або чек.

Чому саме samsonite.ua: основні переваги

Якщо ви шукаєте надійні та витривалі аксесуари для поїздок, то Samsonite точно заслуговує на вашу довіру. І ось чому:

офіційний дистриб’ютор в Україні — на сайті представлена виключно оригінальна продукція відомих брендів;

широкий асортимент — у каталозі є як місткі валізи, так і легкі рюкзаки для міста, а також дитячі колекції й аксесуари для подорожей;

акцент на надійності — матеріали та конструкції проходять багаторівневі тести до запуску в продаж, це гарантує довговічність кожного виробу.

Вибирайте рішення під свої потреби — і насолоджуйтеся симбіозом досвіду найкращих світових майстрів та найновіших технологій.