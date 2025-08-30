18 вересня зустрічаємо оксамитовий сезон осені разом на September Fest — в арсеналі A-Station від медіагрупи DMNTR

Інтерфакс-Україна
September Fest — головний міський урбан фестиваль цієї осені, де поєднуються архітектура, культура, музика, вино та живе спілкування під відкритим небом. Понад 2500 учасників: архітектори, дизайнери, девелопери, урбаністи, інвестори та представники креативних індустрій, СЕО компаній.



Час: 12:00 - 22:00 

Локація: відкритий простір A-Station, вул. Князів Острозьких, 8, Київ.

Для кожної з цих аудиторій подія — це унікальна можливість:

• побачити реальні проєкти;

• ексклюзивне спілкування з лідерами галузі

• участь у професійних дискусіях, що формують майбутнє міста

• яскравий культурний та музичний контент

• атмосфера відкритості, діалогу та натхнення

• знайти партнерів для реалізації стратегічних проєктів;

• отримати першоджерельну інформацію від провідних експертів;

• бути частиною професійної спільноти, що формує майбутнє.

Головна ідея цьогорічного September Fest — створити в Києві простір діалогу та натхнення, де архітектура, урбаністика, культура, музика і гастрономія поєднуються у форматі великого міського свята, що об’єднує професіоналів галузі та широку аудиторію.

На учасників чекає день інтенсивного обміну думками, реальних кейсів, стратегічних

презентацій і живого нетворкінгу в 4 тематичних залах. Очікується участь таких

спікерів, як:

Carlo Colombo (Карло Коломбо) – Urban designer Milano, Christos Passas (Христос Пассос) - Директор Zaha Hadid Architects (Великобританія), Олексій Баранов – Засновник A Development, Ігор Гуда – Засновник компанії «Креатор-Буд», Антон Коломєйцев – Головний архітектор місто Львів, Роман Шелевей – Головний архітектор місто Ірпінь, Олександр Никоряк голова Всеукраїнської асоціації охорони культурної спадщини, Андрій Войтко – СЕО та засновник AVG Group, Андрій Вавриш – Засновник компанії Saga Development, Андрій Пашенько – Архітектор та засновник творчої архітектурної майстерні "А. Пашенько", Ростислав Мельник – СЕО RIEL, Віталій Мельник – Віцепрезидент UDP, керівник напрямку розвитку інноваційних парків, Юліан Чаплінський Архітектор, Урбан пленер, CEO AVR DEVELOPMENT, колишній головний архітектор Львова; Микола Каблука Засновник Expolight, Марк Кестельбойм – СЕО WELL-BEING CONTECH, BUDOVA,Дмитро Карпіловський – Засновник УкрІнвестКлуб, експерт з дохідної нерухомості.

Програма фестивалю

🔹 12:00 – 18:00

  • Панельні дискусії та public talk з провідними урбаністами, архітекторами, девелоперами та представниками міської влади
  • Тематичні майстер-класи
  • Relax-зона для неформального спілкування
     

🔹 18:00 – 19:00

  • Урочисте відкриття фестивалю
  • Ведучий: Олег Борисов
     

🔹 19:00 – 22:00

  • Виступ джаз-квартету Олексія Когана
    Концерт піаніста-віртуоза Євгена Хмари
    Фешн-показ від бренду VOZIANOV
  • Street-food від Peper's та Creative States, дегустація вин
    Вечірній нетворкінг із лідерами ринку

Мета події — надати системну картину трансформацій, які відбуваються в будівельній та архітектурній екосистемі України. Платформа DMNTR відкрито публікує матеріали після кожного заходу — тези від спікерів, презентації, фотозвіти, пострелізи — аби кожен міг самостійно сформувати аналітичне бачення на основі достовірних і перевірених джерел.
Реєстрація та деталі програми — на сайті: www.ubc-ua.info/september-fest

Контакти для медіа:

Константинова Анастасія, Маркетинг / PR:

[email protected] | +38 099 124 65 67 | www.t.me/nk_gogh

Організатор: Медіагрупа DMNTR

Про нас:

Медіа-група DMNTR — це команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії. Серед наших ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress, Всеукраїнський конкурс "Інтер'єр Року", Ukraine Urban Awards, архітектурно- девелоперська премія "Творець Року".

Ми також видаємо провідний архітектурно-дизайнерський журнал "DMNTR" та активно розвиваємо соціальні медіа, де щодня публікуємо інсайти, новини, репортажі та фотозвіти з усіх наших заходів.

Слідкуйте за нами:

Instagram: www.instagram.com/ukrainian_building_congress

Facebook: www.facebook.com/share/16RUuTVCQ1

 

 

Теги: #dmntr #a_station #september_fest_2025

