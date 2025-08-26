Терміновий продаж квартири чи кредит під заставу нерухомості. Що обрати, коли терміново потрібні гроші?

Ніхто не застрахований від фінансових труднощів. Ситуації бувають різні, й нерідко вони виникають раптово. Але де ж шукати гроші? Терміново продавати нерухомість за зниженою ціною?

Проте, чи варто поспішати у таких питаннях? Найкраще рішення — терміново взяти кредит під заставу нерухомості, і вже потім спокійно продавати майно за адекватною ринковою ціною. В кінцевому результаті, сума грошей що залишиться у Вас буде більша, ніж при звичайному швидкому продажу. Зважимо всі плюси й мінуси такого варіанту.

Чому варто обрати кредит під заставу нерухомості?

Можна сказати, що кредит під заставу нерухомості — це найпростіший, надійний і швидкий варіант отримання необхідної суми грошей. Причому, закладаючи квартиру, будинок або будь-яке інше майно, можна розраховувати на гідну суму.

Переваги позики під заставу нерухомості у кредитній компанії:

Оперативність. Можна отримати гроші протягом 24 годин після звернення. Не потрібно тижнями ходити до банку й чекати, поки вашу заявку розглянуть. Звернулися сьогодні — завтра вже отримали готівкові кошти. Безпека й надійність. Найчастіше звернення до банку не лише незручні, а ще й небезпечні через високу ймовірність відмови. Наприклад, якщо у вас погана кредитна історія, ви можете тривалий час ходити до банку, чекати на розгляд заявки, але вам усе одно відмовлять. Через це ви просто втратите час і не зможете вирішити питання, на яке потрібні гроші. Компанія “Банкнота” надає гарантію 99,9%, що вашу заявку буде схвалено. Чудові умови. Закладаючи нерухомість для отримання кредиту, ви можете розраховувати на 80% від оціночної вартості об’єкта. Кредитна ставка — лише 1,5% на місяць.

Вам не знадобляться довідки про доходи, поручителі. Крім того, нікого не цікавитиме ваша кредитна історія. Необхідні документи: паспорт, ІПН, правовстановлюючі документи.

Для кого кредит під заставу нерухомості — найкраще рішення?

Гроші можуть терміново знадобитися на лікування близької людини, на ремонт транспортного засобу, на навчання. Також велика сума може бути необхідною для бізнесу — наприклад, щоб утримати його на плаву або для розвитку. Крім того, гроші можуть знадобитися для купівлі якоїсь дорогої техніки, автомобіля чи ремонту.

У будь-якій ситуації підійде позика під заставу нерухомості. Вам не доведеться продавати свою квартиру чи будинок на 50% дешевше від ринкової ціни. Кредит дасть Вам додатковий час на неспішний продаж за більш високою ціною.

Отримання заставного кредиту в компанії “Банкнота”

Щоб отримати позику в компанії “ Банкнота ”, необхідно:

Подати заявку. Ви можете зробити це зручним способом — онлайн або за телефоном. Співробітники нададуть актуальну інформацію, проконсультують щодо умов кредитування й дадуть відповіді на всі запитання. Провести оцінку об’єкта. Спеціаліст приїде за вказаною адресою та оцінить об’єкт. Юрист перевірить усі надані документи й підготує договір, враховуючи попередні домовленості та обрані умови. Підписати договір та отримати кошти. Одразу після підписання документів ви отримаєте необхідну суму готівкою.

У майбутньому, якщо знадобиться, ви завжди можете звернутися до компанії “Банкнота” по допомогу з продажем майна. Завжди діє послуга “терміновий викуп нерухомості”. Вам буде запропоновано до 90% суми від вартості об’єкта, а також безкоштовна оцінка. Усі фінансові питання “Банкнота” бере на себе. Працює навіть із проблемними об’єктами.