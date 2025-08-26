Інтерфакс-Україна
12:27 26.08.2025

Терміновий продаж квартири чи кредит під заставу нерухомості. Що обрати, коли терміново потрібні гроші?

Терміновий продаж квартири чи кредит під заставу нерухомості. Що обрати, коли терміново потрібні гроші?

Ніхто не застрахований від фінансових труднощів. Ситуації бувають різні, й нерідко вони виникають раптово. Але де ж шукати гроші? Терміново продавати нерухомість за зниженою ціною?

Проте, чи варто поспішати у таких питаннях? Найкраще рішення — терміново взяти кредит під заставу нерухомості, і вже потім спокійно продавати майно за адекватною ринковою ціною. В кінцевому результаті, сума грошей що залишиться у Вас буде більша, ніж при звичайному швидкому продажу. Зважимо всі плюси й мінуси такого варіанту.

Чому варто обрати кредит під заставу нерухомості?

Можна сказати, що кредит під заставу нерухомості — це найпростіший, надійний і швидкий варіант отримання необхідної суми грошей. Причому, закладаючи квартиру, будинок або будь-яке інше майно, можна розраховувати на гідну суму.

Переваги позики під заставу нерухомості у кредитній компанії:

  1. Оперативність. Можна отримати гроші протягом 24 годин після звернення. Не потрібно тижнями ходити до банку й чекати, поки вашу заявку розглянуть. Звернулися сьогодні — завтра вже отримали готівкові кошти.
  2. Безпека й надійність. Найчастіше звернення до банку не лише незручні, а ще й небезпечні через високу ймовірність відмови. Наприклад, якщо у вас погана кредитна історія, ви можете тривалий час ходити до банку, чекати на розгляд заявки, але вам усе одно відмовлять. Через це ви просто втратите час і не зможете вирішити питання, на яке потрібні гроші. Компанія “Банкнота” надає гарантію 99,9%, що вашу заявку буде схвалено.
  3. Чудові умови. Закладаючи нерухомість для отримання кредиту, ви можете розраховувати на 80% від оціночної вартості об’єкта. Кредитна ставка — лише 1,5% на місяць.

Вам не знадобляться довідки про доходи, поручителі. Крім того, нікого не цікавитиме ваша кредитна історія. Необхідні документи: паспорт, ІПН, правовстановлюючі документи.

Для кого кредит під заставу нерухомості — найкраще рішення?

Гроші можуть терміново знадобитися на лікування близької людини, на ремонт транспортного засобу, на навчання. Також велика сума може бути необхідною для бізнесу — наприклад, щоб утримати його на плаву або для розвитку. Крім того, гроші можуть знадобитися для купівлі якоїсь дорогої техніки, автомобіля чи ремонту.

У будь-якій ситуації підійде позика під заставу нерухомості. Вам не доведеться продавати свою квартиру чи будинок на 50% дешевше від ринкової ціни. Кредит дасть Вам додатковий час на неспішний продаж за більш високою ціною.

Отримання заставного кредиту в компанії “Банкнота”

Щоб отримати позику в компанії “Банкнота”, необхідно:

  1. Подати заявку. Ви можете зробити це зручним способом — онлайн або за телефоном. Співробітники нададуть актуальну інформацію, проконсультують щодо умов кредитування й дадуть відповіді на всі запитання.
  2. Провести оцінку об’єкта. Спеціаліст приїде за вказаною адресою та оцінить об’єкт. Юрист перевірить усі надані документи й підготує договір, враховуючи попередні домовленості та обрані умови.
  3. Підписати договір та отримати кошти. Одразу після підписання документів ви отримаєте необхідну суму готівкою.

У майбутньому, якщо знадобиться, ви завжди можете звернутися до компанії “Банкнота” по допомогу з продажем майна. Завжди діє послуга “терміновий викуп нерухомості”. Вам буде запропоновано до 90% суми від вартості об’єкта, а також безкоштовна оцінка. Усі фінансові питання “Банкнота” бере на себе. Працює навіть із проблемними об’єктами.

 

 

