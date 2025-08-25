Діагноз "катаракта" часто викликає страх і розгубленість

Пацієнти одразу запитують: у лікарів Нового Зору чи можна вилікувати катаракту без операції, чи доведеться терміново оперувати? Насправді не все так страшно. Катаракта — поширене, але контрольоване захворювання, а сучасна офтальмологія пропонує ефективні та безпечні методи її лікування. У цій статті ми відповімо на важливе питання: чи можна відновити зір при катаракті без хірургії? Також допоможемо розібратися, коли справді потрібна операція, а коли достатньо спостереження, і пояснимо, чому не варто вірити поширеним міфам.

Що таке катаракта і чому вона виникає?

Катаракта — це захворювання, при якому відбувається помутніння кришталика ока. У нормі він прозорий і виконує важливу функцію: фокусує світло на сітківці, дозволяючи нам бачити чітко, як поблизу, так і вдалину. Коли прозорість кришталика зменшується, зір поступово стає затуманеним, наче дивишся крізь запилену лінзу.

Найпоширеніша причина захворювання — це вікові зміни. Після 60 років структура кришталика природним чином змінюється, а ризик розвитку катаракти зростає. Проте мутніє зір не лише внаслідок старечої катаракти, захворювання також може виникати через:

травми ока (навіть старі, які здавались несерйозними);

хронічні хвороби, такі як цукровий діабет;

тривале використання певних ліків, наприклад, кортикостероїдів;

спадкову схильність;

інтенсивне ультрафіолетове опромінення, наприклад, при тривалій роботі на сонці без захисту для очей.

У рідкісних випадках хвороба може бути вродженою. Тоді дитина народжується з уже помутнілим кришталиком.

Незалежно від причини, важливо пам’ятати: катаракта не з’являється раптово, вона розвивається поступово. І чим раніше її діагностовано, тим більше можливостей контролювати ситуацію та обрати правильний момент для лікування.

Діагностика катаракти: як лікарі «Новий Зір» ставить діагноз?

Катаракта — це не той стан, який можна точно визначити самостійно. Навіть якщо симптоми здаються типовими, поставити діагноз може лише офтальмолог після повноцінного обстеження. В офтальмологічному центрі «Новий Зір» діагностика катаракти проводиться комплексно, з використанням сучасного обладнання та індивідуальним підходом до кожного пацієнта.

Огляд зазвичай включає кілька важливих етапів:

Збір анамнезу. Лікар ретельно вислуховує скарги, уточнює історію зору, наявність супутніх захворювань і факторів ризику (вік, цукровий діабет, травми, прийом ліків тощо).

Лікар ретельно вислуховує скарги, уточнює історію зору, наявність супутніх захворювань і факторів ризику (вік, цукровий діабет, травми, прийом ліків тощо). Перевірка гостроти зору. Стандартний, але необхідний крок для оцінки, наскільки змінився зір і чи може він бути покращений за допомогою корекції.

Стандартний, але необхідний крок для оцінки, наскільки змінився зір і чи може він бути покращений за допомогою корекції. Біомікроскопія ока. Це дослідження за допомогою щілинної лампи, яке дає змогу лікарю побачити кришталик ока у збільшенні та визначити ступінь його помутніння.

Це дослідження за допомогою щілинної лампи, яке дає змогу лікарю побачити кришталик ока у збільшенні та визначити ступінь його помутніння. Огляд очного дна. Проводиться після розширення зіниці. Це дає змогу виключити інші можливі захворювання сітківки чи зорового нерва, які можуть впливати на здоров’я очей.

Проводиться після розширення зіниці. Це дає змогу виключити інші можливі захворювання сітківки чи зорового нерва, які можуть впливати на здоров’я очей. Також спеціаліст може призначити додаткові дослідження. Наприклад, для виключення глаукоми потрібне вимірювання внутрішньоочного тиску.

Коли операція стає необхідною

Рішення про хірургічне лікування катаракти приймається тоді, коли зір більше не забезпечує належну якість життя. Основні показання до операції включають:

Виражене зниження гостроти зору, яке ускладнює щоденні справи — читання, водіння чи роботу.

Дискомфорт і обмеження у звичній активності через затуманення зору.

Ускладнення, зокрема підвищення внутрішньоочного тиску або розвиток вторинних патологій.

Необхідність мати чіткий зір через особливості професії (наприклад, у водіїв, пілотів, майстрів).

Пам’ятайте: не варто відкладати турботу про свій зір.

Своєчасна консультація в офтальмологічному центрі «Новий Зір» допоможе вчасно виявити катаракту та підібрати найкраще рішення саме для вас. Збережіть ясність свого погляду та повноцінне життя — запишіться на огляд вже сьогодні!