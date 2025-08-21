"Зошит Незалежності". В Україні відтворили зошит, в якому була написана чернетка Акта проголошення незалежності

У серпні 1991 року в учнівському зошиті в лінійку Левко Лукʼяненко написав чернетку Акта проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 року текст ухвалила Верховна Рада. Україна здобула Незалежність. «Сільпо» з родиною Левка Лук’яненка відтворили легендарний зошит — разом із палітуркою та чернеткою акта на другій сторінці. Все, як було 34 роки тому, тільки з чистими сторінками — для ваших ідей, конспектів і текстів, які, можливо, одного дня теж змінять долю країни. Наклад «Зошита Незалежності» обмежений і має благодійну мету: весь прибуток буде переданий ГО «Азов.Супровід» на підтримку звільнених з полону українських військових та їхніх родин.

Незалежність України почалася зі звичайного зошита. У серпні 1991 року борець за свободу, дисидент та народний депутат Верховної Ради України Левко Лукʼяненко (1928 ― 2018) у присутності Леонтія Сандуляка написав чернетку Акта проголошення незалежності України. Тоді Верховна Рада України була на канікулах, але спроба державного перевороту у москві змусила депутатів терміново повернутись до Києва. Лук’яненко сказав: «У нас настiльки унікальний момент, що ми повинні вирішити основне завдання: проголосити Україну самостійною державою. Якщо ми зараз цього не зробимо — не зможемо ніколи». Під рукою у нього не було жодного офіційного бланка чи гарного паперу. Але був шкільний зошит. Тож просто в ньому за півтори години була написана чернетка Акта проголошення незалежності України.

«Левко був безмежно радий, коли українці підтримали незалежність на референдумі. Самостійність України була справою його життя. З 2014 року він кілька разів бував на фронті, підтримував наших військових. У його день народження, який збігається з Днем Незалежності, військові приїжджали вітати Левка. Для мене дуже цінно разом із «Сільпо» зберігати памʼять про чоловіка. Я вірю, що тисячі українців наповнять зошити своїми думками, і серед них будуть і змінотворчі. Водночас я радію, що зошит дає можливість підтримати військових «Азова», які пройшли полон. Левко провів у радянських таборах понад 27 років, він боровся за незалежність у свій час, нині її обстоюють наші воїни», — говорить дружина дисидента Надія Лук’яненко.

«Ми вдячні родині Левка Лукʼяненка за співпрацю. Для нас велика честь створити цей проєкт разом. Уявіть — вести в такому зошиті конспект із мови чи літератури, юриспруденції чи філософії. А ще писати свої ідеї, мрії, роздуми, планувати проєкти, що допомагатимуть Україні. Мені здається, що все, написане в такому зошиті, має оживати. Дизайн палітурки ми відтворили згідно з оригіналом, який зберігається в родині Лук’яненка, а сторінку чернетки акта — зі сторінки, яка зберігається в Національному музеї історії України. Для зошита підібрали папір такого самого кольору, тобто зробили все, щоб дати відчуття того самого зошита», — розповідає Катерина Огуряєва, директорка з маркетингу мережі супермаркетів «Сільпо».

«Зошит Незалежності» можна знайти в усіх супермаркетах мережі або замовити на сайті чи у мобільному застосунку. Також у застосунку можна переглянути віртуальне звернення пана Левка, а історію Акта проголошення незалежності України дізнатися на лендингу.

Пан Левко провів 27 років у радянських тюрмах та на засланні. Благодійна мета проєкту — зібрати кошти на підтримку звільнених з полону військових 1-го корпусу НГУ «Азов» та їхніх родин.

«Левко Лукʼяненко все життя присвятив боротьбі за самостійність України, і бійці “Азова” продовжують цю справу сьогодні. Для нас важливо, що проєкт «Зошит Незалежності» спрямований на допомогу звільненим з полону військовим та їхнім родинам. Ми маємо робити все можливе, щоб підтримати їх на шляху реабілітації. Незалежність не дається легко, і ми зобов’язані голосно нагадувати про тих, хто бореться за нашу свободу», — каже Ріна Рєзнік, керівниця ГО «Азов.Супровід».