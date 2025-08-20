Що змінюється в нових авто і як це спрощує життя водієві

Сучасні автомобілі стрімко еволюціонують від простих механічних засобів пересування до інтелектуальних транспортних систем. Цифровізація, автоматизація та розширені функції безпеки стають стандартом навіть у масовому сегменті. Нова Škoda Kodiaq демонструє цей технологічний прогрес, пропонуючи автовласникам комплекс рішень, що спрощують повсякденну експлуатацію.

Перероблений дизайн інтер'єру, оновлений набір електронних асистентів, поліпшені системи автоматичного паркування і функції дистанційного керування через смартфон — все це виводить взаємодію людини з автомобілем на новий рівень. Kodiaq поєднує практичність сімейного SUV з технологічним оснащенням, раніше доступним тільки в преміальному сегменті.

Системи допомоги водієві та безпека

Сучасні асистенти водія кардинально змінюють підхід до безпеки на дорогах. Нова Škoda Kodiaq ціна якої охоплює пакет інтелектуальних систем, демонструє високий рівень захисту учасників руху. Превентивний адаптивний круїз-контроль (PACC) автоматично підтримує безпечну дистанцію до транспортного засобу, що їде попереду, тоді як адаптивна система утримання в смузі коригує траєкторію руху без втручання водія.

Кермове колесо з функцією ємнісного визначення постійно контролює контакт рук, забезпечуючи інтерактивний інтерфейс із системами допомоги. За відсутності керувальних дій автомобіль подає візуальні та звукові сигнали, після чого відключає асистентів.

До додаткових систем безпеки належать такі:

допомога на поворотах — запобігає зіткненням із зустрічним транспортом за допомогою передніх датчиків;

асистент на перехрестях — контролює сліпі зони датчиками в кутах переднього бампера;

допомога під час виходу — два нанорадари в задньому бампері відстежують наближення транспорту, пішоходів і велосипедистів.

Всі системи працюють проактивно, знижуючи навантаження на водія і мінімізуючи ризики в складних дорожніх ситуаціях.

Цифровізація та керування

Інтер'єр нового Kodiaq побудований навколо концепції «цифровий, але тактильний». Автомобіль поєднує великі сенсорні екрани з фізичними органами керування, що робить взаємодію із системами максимально інтуїтивною.

Віртуальна приладова панель з 10-дюймовим дисплеєм відображає ключову інформацію про рух, а проєкційний (Head-up) дисплей, доступний опціонально, виводить дані безпосередньо на лобове скло, дозволяючи водієві не відволікатися від дороги.

Центральний 13-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи надає доступ до налаштувань авто, навігації та медіа. Для зручності взаємодії з цифровими системами Škoda розробила унікальні регулятори Smart Dial — фізичні кнопки з вбудованими дисплеями, що поєднують тактильність з цифровими можливостями.

Функція бездротової зарядки для двох смартфонів (по 15 Вт на кожен) із системою вентиляції для запобігання перегріву забезпечує постійний зв'язок. Через мобільний застосунок власник отримує віддалений доступ до інформації про автомобіль — режим водіння, рівень палива і стан дверей.

Комфорт і адаптація під користувача

Персоналізація авто спрощує повсякденну експлуатацію через адаптацію під індивідуальні потреби. Удосконалена система KESSY автоматично відмикає замки за наближення власника і блокує їх під час віддалення. Сидіння Ergo із сертифікацією German AGR оснащуються підігрівом, охолодженням і пневматичним масажем з регульованою інтенсивністю. Важіль селектора перенесений на рульову колонку, що звільняє додаткове місце в центральній консолі для зберігання речей. Налаштоване підсвічування салону дозволяє вибрати колірну гамму під настрій або час доби. Сучасні технології в Kodiaq звільняють від рутинних операцій та знижують ймовірність помилок, дозволяючи зосередитися на керуванні автомобілем.