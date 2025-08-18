Чи можна користуватися берушами щодня, і чи впливає це на слух

Дедалі частіше людей цікавить користування берушами для захисту вух та слуху з різних причин. Комусь з ними комфортніше засинати, а хтось використовує їх під час роботи в шумі. Зі зростанням популярності берушів постало питання, чи безпечно їх часто носити та чи впливає це на слух. Відповіді на ці питання – далі в матеріалі.

Для чого використовують беруші

Залежно від способу використання та особистих уподобань споживачі можуть купувати універсальні або індивідуальні беруші. Їх застосовують, щоб захистити вуха від шуму, який може заважати займатися повсякденними справами, відпочивати чи шкодити здоров’ю. Частіше за все беруші для вух застосовуються під час:

Стрільби. Рекомендовані до використання у тирах чи на полігонах для захисту вух від звуків пострілів чи вибухів. Плавання та дайвінгу. Перешкоджають проникненню води всередину вуха та зменшують її тиск на барабанну перетинку під час пірнання. Сну. Беруші для сну поглинають сторонні звуки, які заважають заснути, проте плач дитини чи сигнал будильника залишаються достатньо чутними. Офісної роботи. Використовуються для поглинання навколишнього шуму та різких звуків. Польотів. Позбавляють неприємних відчуттів у вухах під час зльоту чи посадки літака. Виробництва. Мають максимальний рівень поглинання шуму задля використання на будівництві, в цеху, на заводі. Мотопоїздок. Поглинають шум мотора під час їзди на мотоциклі, проте дозволяють чути важливі сигнали від інших учасників дорожнього руху.

Скільки можна носити беруші

Для забезпечення комфорту в тиші використовуються беруші різних типів: одноразові та багаторазові. Відповідно термін носіння кожних має певні відмінності та вимагає індивідуального підходу. Зазвичай досвідчені фахівці рекомендують надягати одноразові беруші не більше двох разів, а потім змінювати їх на нові. Однак багаторазові беруші на замовлення можна експлуатувати близько 1-2 місяців. Термін придатності варто дивитися на упаковці або уточнювати у кваліфікованих спеціалістів.

Використовувати сучасні беруші в повсякденному житті можна навіть щодня. Однак у такому разі необхідно суворо дотримуватися правил гігієни та належного догляду, щоб уникнути негативних наслідків.

Чи можуть беруші впливати на слух

Попри те, що індивідуальні беруші за зліпком вуха є ефективною допомогою проти шуму, вони можуть завдати шкоди вашому вуху. Таке може трапитися, якщо не дотримуватися правильного догляду за берушами. Порушення інструкцій з експлуатації та догляду може мати серйозні наслідки, серед яких:

вушні інфекції через накопичення бруду, бактерій і вушної сірки в разі несвоєчасної заміни берушів;

порушення циркуляції крові, що відбувається під час використання завеликих берушів, що тиснуть на стінки вуха;

алергія на матеріал, з якого виготовлені беруші;

накопичення великої кількості сірки через ускладнене природне очищення вушного каналу.

Задля безпечного використання берушів радимо отримати консультацію спеціаліста та підібрати оптимальний варіант для захисту ваших вух від негативних чинників.

Де отримати консультацію

Отримати консультацію сертифікованих фахівців і купити беруші за вигідними умовами ви можете в мережі центрів ВАШ СЛУХ НАША ТУРБОТА, що є офіційним дистриб’ютором зарубіжних компаній для комплексних рішень проблем вуха та слуху. Фахівці компанії використовують сучасні технології, щоб забезпечити кожному клієнту належний огляд і надати професійні рекомендації. Подбайте про свій слух вже сьогодні – переходьте на сайт компанії для запису на консультацію.