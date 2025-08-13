Доктор Марцін Солтисяк - польський бізнесмен, який інвестує в Україну, не чекаючи завершення війни

Ченстохова, Польща – Polska Agencja Prasowa – 12 серпня 2025

У сучасних реаліях, коли політична та економічна ситуація в Україні залишається складною та нестабільною, лише проактивні дії формують основу для майбутніх бізнес-досягнень. Саме так мислить і діє доктор Марцін Солтисяк — польський інвестор, президент компанії ELQ S.A., який не чекає завершення війни, а вже зараз активно інвестує в українську економіку та енергетичну інфраструктуру.

Згідно з даними Центру східноєвропейських досліджень, у 2023 році обсяг польських інвестицій в Україну становив 780 мільйонів доларів США, що відповідає лише 2,6% усіх прямих іноземних інвестицій у країну. Найбільшою перепоною залишається нестача чітко сформульованих, професійно підготовлених і готових до реалізації інвестиційних проєктів.

Натомість доктор Солтисяк є прикладом підприємця, який бачить не ризики, а можливості. Його стратегічний вибір — сектор енергетики, який, попри масштабні руйнування, є не лише критично важливим для безпеки держави, але й відкриває широкі перспективи для трансформації та інновацій.

У 2024 році він заснував дочірню компанію ELQ Ukraine з офісом у Києві та сформував портфель інвестиційних проєктів загальним обсягом близько 600 мільйонів євро. Понад 30% інвестицій буде здійснено безпосередньо через структури, що належать доктору Солтисяку, тоді як 70% коштів планується залучити через спеціалізований субфонд (Фонд відновлення України), створений ним разом із партнерами та зареєстрований у Чеській Республіці. Станом на сьогодні субфонд перебуває на етапі премаркетингу.

«Коли війна в Україні завершиться, ми не маємо просто спостерігати, як інші інвестують і будують. Польща повинна бути готова вже сьогодні», — наголошує доктор Марцін Солтисяк.

Щоб забезпечити швидке постачання інфраструктурних компонентів, ELQ S.A. відкрила завод у Польщі, здатний виготовляти до 5000 трансформаторних підстанцій щороку відповідно до українських технічних стандартів.

Діяльність доктора Солтисяка базується на глибокому досвіді в енергетичному секторі. У 2010–2012 роках він був ключовим постачальником біомаси для польських енергетичних компаній, а сьогодні є визнаним експертом у сфері відновлюваної енергетики.

Метою інвестора є розширення інвестиційного портфеля в Україні до понад 1 мільярда євро. На сьогодні портфель включає 27 проєктів, що охоплюють:

децентралізацію енергетичної системи,

розвиток сонячної та вітрової енергетики,

біоенергетику (біогаз, біодизель, біоетанол),

системи накопичення енергії,

зміцнення критичної інфраструктури,

модернізацію розподільчих мереж,

створення мікромереж і автономних off-grid систем.

Паралельно компанія готується до наступного стратегічного кроку — локалізації виробництва енергетичних компонентів в Україні. ELQ Ukraine вже розпочала підготовку нової дистрибуційної мережі та веде переговори з інституційними партнерами щодо відкриття підприємства на території України.

Дії польського інвестора — це приклад рішучої позиції, довіри до майбутнього України та прагнення брати активну участь у її відновленні вже сьогодні.