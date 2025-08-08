Відпочинок в Албанії: найкращі курорти, пляжі та розваги

Ціни на тури в Албанію помітно зросли: тисячі європейських туристів уже оцінили якість відпочинку на пляжах Адріатичного та Іонічного морів та повертаються у новому купальному сезоні. На які курорти продаються найвигідніші тури до Албанії та чим зайнятися під час балканської відпустки?

Чим приваблює туристів відпустка на Албанській Рів'єрі

Багато років країну було закрито для іноземних туристів, туристичний сервіс почав розвиватися порівняно недавно. І це виявилося справжнім благом для туристів: планування курортів залучили відомі архітектурні бюро; будівництво інфраструктури та готелів ведеться з урахуванням сучасних стандартів комфорту та безпеки. В турагенції АНЕКС Тур допоможуть підібрати та купити онлайн недорогий тур в Албанію для пляжного відпочинку на самих популярних курортах.

Туристичні портали називають Албанію одним із найперспективніших напрямів європейського туризму: два моря, кристально чиста вода, пляжі на будь-який смак, морські печери, гірські масиви, природні заповідники, цікаві історичні та культурні об'єкти.

Албанія для активних мандрівників стала недорогою базою відпустки країнами півдня Європи:

всього годину займає переїзд поромом із Саранди до грецьких курортів Корфу (паромом) та Ігумениці (автобусом);

за годину легко дістатися автобусом з Поградеця до Охріду (Північна Македонія);

2,5 години їде автобус із Дурреса до Чорногорського курорту Ульцинь;

регулярно вирушають пороми в Італійську Апулію: з Дурреса в Барі, з Саранди та Влери до Бріндізі.

Найкращі албанські курорти на Адріатичному морі

Літаки доставляють туристів до міжнародного аеропорту Тирани. Найближче курортне місто - Дуррес. 15 км піщаних пляжів з пологим входом у воду, у топі пляжі Голем та Черет. Визначні пам'ятки – римський амфітеатр, археологічний музей, венеціанська вежа. Дорогою до Тирани розташований AquaPark Albania Blue Magic Water. Для любителів хайкінгу та водних прогулянок: Скадарське озеро, казковох краси річка Дрін, природні заповідники Долина Валбони, Нікай-Мертур та Проклетіє з найкрасивішими водоспадами.

Популярні тури до Албанії з проживанням у готелях Влери, курорта одразу двох морей. Пляжі галькові, кам'яні та піщані, зручна для прогулянок набережна. А ще монастирі, замки, бункери, виноробні, археологічний парк, краби та фламінго. У заповідній лагуні Дів'яка-Каравіста велика популяція далматинських пеліканів.

Албанська Рів'єра Іонічного моря

Довгий ланцюжок курортних містечок від фестивального курорту Дермі до легендарного Ксаміля та археологічного парку Бутринт. Популярні готелі біля пляжів Химара, Борщ, Лукове, готелі все включено на південь від порту Саранди. На албанському узбережжі Іонічного моря є дикі пляжі, комплекси з пляжними клубами, все включено з приватними пляжами.

Восени популярні ретріт-тури на пляжі Ксаміля з білим піском та водою насиченого синього кольору. Поруч із Дермі знаходиться кілька красивих каньйонів і важкодоступних мальовничих бухт із печерами та високими скелями. З порту Саранди туристів катерами відвозять купатися у бухтах с водою кольору сапфірів та синіх топазів. Мало моря? Поблизу Саранди в горах знаходиться природний басейн Блакитне Око глибиною 50 м. Атмосферні фото виходять на оглядових майданчиках природних парків та у місті Гірокастра із будинками-вежами в османському стилі.

Албанські готелі все включено з басейнами та аквапарками або недорогі готелі поблизу ресторанів, ринків та супермаркетів? Відпочинок біля моря в Албанії дозволяє вибрати тури з будь-яким бюджетом.