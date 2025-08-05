Інтернет-магазин "Час-Пік" у новому форматі: ще зручніше замовляти канцтовари

ПП «Час‑Пік» працює на ринку вже близько 30 років і займає лідируючі позиції на західноукраїнському ринку канцтоварів, подарунків, сувенірів та офісних аксесуарів. Це масштабна компанія з кількома роздрібними магазинами у Львові, Луцьку, Дрогобичі, Самборі, Стрию та Шептицькому, а також великим гуртовим центром і розвиненою логістичною інфраструктурою.

Асортимент підприємства перевищує 15 000 найменувань за участю близько 140 брендів — від школи до офісу: письмове приладдя, папір, органайзери, сувеніри, іграшки, побутова хімія та господарські товари. Серед клієнтів — навчальні заклади, офіси, підприємці, батьки, тобто всі, кому потрібні надійні рішення для навчання, роботи чи дому.

У цьому році магазин канцтоварів «Час‑Пік» здійснив довгоочікуваний перезапуск інтернет-магазину: оновлений цифровий простір відповідає сучасним стандартам — швидке завантаження, адаптивність, зручна навігація і програма лояльності для постійних клієнтів. Це новий етап у розвитку компанії, що вже багато років працює онлайн і готова надалі відповідати на виклики цифрової трансформації та зростаючих очікувань покупців.

Оновлений інтернет-магазин «Час-Пік»: основні переваги

Оновлення сайту інтернет-магазину «Час-Пік» стало важливим етапом у розвитку компанії. Новий функціонал і сучасний дизайн зробили онлайн-покупки ще зручнішими як для постійних, так і для нових клієнтів. Тепер канцтовари для школи, приладдя для офісу, господарські товари, подарунки, засоби для гігієни, дитячу продукцію можна купувати ще швидше та зручніше.

Ось основні переваги нового сайту www.chaspik.ua:

оновлений інтерфейс — сайт отримав сучасний вигляд, легкий для сприйняття та зручний у користуванні;

покращена навігація — з’явилися зручніші фільтри, сортування за ціною, брендом і категоріями, що пришвидшує пошук потрібного товару;

мобільна адаптація — сайт однаково добре працює на смартфонах, планшетах і десктопах, дозволяючи оформлювати замовлення в будь-якому форматі;

оновлений каталог — структура товарів стала логічнішою, а сторінки — інформативнішими, з докладними описами, якісними фото та рекомендаціями;

просте оформлення замовлення — достатньо вибрати товар, вказати контакти та підтвердити замовлення.

Оновлений сайт «Час-Пік» створений з урахуванням потреб сучасних покупців: зручна структура, швидкий пошук, адаптація під будь-який пристрій і просте оформлення замовлення роблять онлайн-шопінг максимально комфортним. Це важливий крок назустріч клієнтам, які цінують свій час і хочуть отримувати якісне обслуговування без зайвих зусиль.

Уже зараз оновлена платформа дозволяє швидко знаходити потрібні товари та оформляти покупки в кілька кліків незалежно від того, що саме шукає користувач - ручку пиши стирай чи пакети для сміття. Спробуйте оновлений сайт «Час-Пік» і переконайтесь, як легко тепер знаходити потрібне — від канцтоварів до товарів для дому.