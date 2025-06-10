Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового
Війна забрала багато, але не зламала його дух. Український військовий, який у 22 роки втратив ногу, пройшов шлях болю, реанімації та численних операцій. Тепер його єдина мрія — знову ходити, пише на сторінці в соцмережах його дружина.
Його родина розпочала збір коштів на сучасний протез, який дасть шанс повернутися до повноцінного життя, обійняти свою дитину, відчути ґрунт під ногами і стати сильним, стоячи.
Кожна гривня — це крок до мрії. Це більше, ніж просто пристрій — це надія на свободу, на себе, на нове майбутнє.
💙💛 Долучитися до збору можна за посиланням:
https://www.instagram.com/_7k_i_?igsh=OXNjOXRna3I2bzE0...
Картка Приватбанку: 5168752138085116
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/7PCDeAZgJL
Картка Монобанку: 4441111121909216