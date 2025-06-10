Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

Війна забрала багато, але не зламала його дух. Український військовий, який у 22 роки втратив ногу, пройшов шлях болю, реанімації та численних операцій. Тепер його єдина мрія — знову ходити, пише на сторінці в соцмережах його дружина.

Його родина розпочала збір коштів на сучасний протез, який дасть шанс повернутися до повноцінного життя, обійняти свою дитину, відчути ґрунт під ногами і стати сильним, стоячи.

Кожна гривня — це крок до мрії. Це більше, ніж просто пристрій — це надія на свободу, на себе, на нове майбутнє.

💙💛 Долучитися до збору можна за посиланням:

https://www.instagram.com/_7k_i_?igsh=OXNjOXRna3I2bzE0...

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