Міністерство інфраструктури завершило підготовку нових ліцензійних умов для автомобільних перевізників, які передбачають запровадження європейських вимог до фінансової спроможності транспортних компаній, професійної компетентності їхніх керівників, ділової репутації та матеріально-технічного забезпечення. Ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів року є одним із важливих зобов'язань України в межах євроінтеграції та є для подальшого продовження угоди про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень з Європейським Союзом.

Як повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на матеріали Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України й Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки), оновлення правил має забезпечити перехід від формального ліцензування до системи постійного підтвердження професійної та організаційної спроможності перевізників.

Проєкт урядової постанови був оприлюднений Укртрансбезпекою 18 березня 2026 року. Після проведення громадського обговорення документ доопрацьовувався, зокрема 26 травня та 1 липня. У жовтні Мінінфраструктури повідомило, що зауваження від представників бізнесу та державних органів опрацьовано, а проєкт направлено на погодження.

Основою нової системи став Закон України №4337-IX від 27 березня 2025 року, який передбачає вдосконалення регулювання ринку автомобільних перевезень та наближення українського законодавства до норм ЄС.

Нові ліцензійні умови мають деталізувати застосування цього закону, зокрема в частині вимог до перевізників, управителів транспортної діяльності, технічного стану автомобілів та організації контролю.

Запропоноване регулювання поширюватиметься на всі види ліцензованої діяльності з перевезень – загалом їх дев’ять.

Зокрема, йдеться про міжнародні перевезення вантажів чи пасажирів, внутрішні автобусні пасажирські перевезення, перевезення пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення, а також внутрішні перевезення небезпечних вантажів і відходів.

Головна особливість реформи полягає в тому, що отримання ліцензії більше не розглядатиметься як одноразова адміністративна процедура. Перевізник повинен буде протягом усієї діяльності відповідати встановленим вимогам.

Вони охоплюватимуть чотири основні напрями: бездоганну ділову репутацію, належний фінансовий стан, професійну компетентність і наявність необхідної матеріально-технічної бази. Такий підхід відповідає принципам Регламенту ЄС №1071/2009, який визначає спільні правила доступу до професії автомобільного перевізника.

Одним із найбільш суттєвих нововведень стане запровадження нормативів фінансової спроможності транспортних підприємств залежно від кількості та категорії транспортних засобів. Відповідно до проєкту, для автобусів і вантажних автомобілів із максимально допустимою масою понад 3,5 тонни перевізник повинен буде підтвердити наявність фінансових ресурсів або активів на суму, еквівалентну 9 тис. євро для першого транспортного засобу та 5 тис. євро для кожного наступного.

Для додаткових вантажних автомобілів масою понад 2,5 тонни, але не більш як 3,5 тонни, передбачено норматив у розмірі 900 євро.

Якщо перевізник використовує виключно вантажні автомобілі масою до 3,5 тонни, норматив становитиме 1,8 тис. євро для першого автомобіля та 900 євро для кожного наступного.

Це не означає обов'язкового внесення зазначеної суми на окремий рахунок або сплати її державі. Проєкт передбачає декілька способів підтвердження відповідності встановленим вимогам. Зокрема, перевізник може використовувати документи про балансову вартість основних засобів та оборотних активів, банківські гарантії, відповідні договори страхування, а за визначених умов - документи про наявність коштів або кредитних ресурсів.

Для підприємств, які працюють менше року та ще не мають річної фінансової звітності, передбачена можливість використання банківських документів для підтвердження фінансових ресурсів.

Для перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення на таксі або легковими автомобілями на замовлення, передбачений окремий механізм. Вимога щодо належного фінансового стану вважатиметься виконаною за наявності чинного договору страхування відповідальності перед пасажирами.

Запропонована система дозволяє використовувати різні фінансові інструменти, що має особливе значення для малих і середніх транспортних підприємств, зокрема тих, які експлуатують орендовані автомобілі.

Водночас важливо, що під час воєнного стану подання документів про фінансову спроможність відтерміновується. За офіційним роз'ясненням Міністерства, перевізники зможуть підтверджувати відповідність відповідним нормативам після завершення воєнного стану. Проєкт передбачає початок такого підтвердження через шість місяців після його припинення або скасування та надає для виконання вимоги один рік.

Другим важливим елементом реформи стане запровадження обов'язкового професійного управління транспортною діяльністю. Згідно з проєктом, кожен перевізник повинен мати менеджера (управителя) з перевезень, професійна компетентність якого підтверджується відповідним свідоцтвом.

Такий фахівець відповідатиме за постійну організацію роботи транспортного підприємства, дотримання встановлених вимог і контроль безпеки перевезень. До його функцій належатимуть розподіл водіїв і замовлень, організація перевезень, перевірка транспортної документації, контроль технічного обслуговування автомобілів, дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, а також організація необхідних інструктажів.

Водночас проєкт передбачає достатньо гнучку модель залучення такого спеціаліста. Менеджером може бути керівник підприємства, його власник або співвласник, штатний працівник чи фізична особа, залучена за цивільно-правовим договором. При цьому менеджер повинен бути резидентом України та забезпечувати реальне, постійне й ефективне управління перевезеннями. Менеджер зможе як обслуговувати кілька підприємств з автопарком до 50 транспортних засобів, так і працювати для однієї компанії з більшим автопарком.

Для невеликих компаній можливість залучення зовнішнього менеджера має особливе значення, оскільки дозволяє виконувати нові вимоги без обов'язкового розширення штатного розпису. Разом із тим впровадження інституту професійного управителя створюватиме додатковий попит на спеціалізоване навчання та підготовку кадрів для транспортної галузі.

Оновлені ліцензійні умови також передбачають деталізацію вимог до працівників транспортних компаній і матеріально-технічного забезпечення їхньої діяльності. Зокрема, водії повинні відповідати встановленим вимогам щодо віку, категорії посвідчення водія, досвіду роботи та професійної компетентності залежно від виду перевезень. Передбачаються вимоги щодо проходження медичних оглядів, інструктажів, стажування та навчання з надання домедичної допомоги. Фактично, ці вимоги вже діють, тож урядова постанова унормує відповідні питання повноцінно.

Окремі вимоги встановлюватимуться для працівників, які здійснюють перевірку технічного стану транспортних засобів перед рейсами та після їх завершення, а також виконують роботи з технічного обслуговування й ремонту автомобілів. Такі працівники повинні мати відповідну професійну або вищу освіту чи пройти перепідготовку та періодичне підвищення кваліфікації.

Для транспортних підприємств також передбачається обов'язкова наявність службового приміщення на території України, де зберігатимуться документи, пов'язані з ліцензованою діяльністю. Перевізники повинні забезпечити наявність власної або орендованої матеріально-технічної бази, необхідної для зберігання, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Якщо підприємство не має відповідних ремонтних потужностей, воно зможе укладати договори зі спеціалізованими організаціями.

Крім того, протягом 20 робочих днів після отримання ліцензії перевізник повинен буде оформити у власність або користування щонайменше один транспортний засіб для здійснення відповідної діяльності. Такі вимоги спрямовані на підтвердження того, що підприємство не лише формально зареєстроване як перевізник, а й фактично має можливості для надання транспортних послуг. Аналогічне правило (про наявність щонайменше одного транспортного засобу в ліцензійній справі) діяло і раніше.

Важливою складовою нової системи стане оцінювання ділової репутації перевізників і відповідальних за транспортну діяльність осіб. За замовчуванням, всі компанії з ліцензіями вже вважатимуть з доброчесною репутацією. Проєкт передбачає перевірку інформації про наявність визначених законом судимостей і правопорушень, які можуть впливати на право здійснювати ліцензовану діяльність.

Відповідні відомості планується перевіряти щороку за допомогою Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті (ЄКІС). Вже тривалий час ЄКІС є ключовою системою для перевізника, саме там зберігається вся інформація про ліцензійну діяльність, працівників та транспортні засоби. Тож, ця система і надалі використовуватиметься для зберігання та актуалізації інформації про перевізників, їхніх менеджерів, транспортні засоби та персонал. Зокрема, інформація про працівників та їхню кваліфікацію повинна буде подаватися до ЄКІС протягом 20 робочих днів після отримання ліцензії або прийняття відповідного працівника на роботу.

Цифровізація має забезпечити більш прозорий обмін інформацією між підприємствами та державою, а також зменшити необхідність повторного подання документів, відомості з яких уже містяться у державних інформаційних системах. Водночас ефективність таких процедур залежатиме від якості електронних реєстрів, їхньої взаємодії та чіткого нормативного визначення підстав для перевірок.

Оновлення ліцензійних умов не означатиме автоматичного припинення дії раніше виданих ліцензій. За інформацією Мінінфраструктури, після ухвалення урядової постанови вона має набрати чинності через два місяці з дня офіційного опублікування. Для перевізників, які вже працюють на підставі чинних ліцензій, передбачений перехідний період тривалістю один рік.

Протягом цього часу підприємства повинні будуть підтвердити відповідність оновленим вимогам, за винятком фінансового стану, для якого передбачений окремий механізм відтермінування на період воєнного стану.

Таким чином, реформа передбачає поступову адаптацію ринку, а не одномоментне запровадження всіх нових вимог. Для бізнесу цей період має стати часом підготовки необхідних документів, перевірки кваліфікації персоналу, визначення відповідальних менеджерів та приведення організації роботи у відповідність до нових правил. Остаточні календарні строки виконання вимог визначатимуться після офіційного ухвалення та опублікування постанови.

Реформування автомобільних перевезень безпосередньо пов'язане з євроінтеграційними зобов'язаннями України. У вересні 2025 року Україна та Європейський Союз домовилися про продовження Угоди про автомобільні вантажні перевезення до 31 березня 2027 року.

Цей механізм, відомий як «транспортний безвіз», дозволяє українським перевізникам виконувати двосторонні та транзитні вантажні перевезення між Україною та ЄС без необхідності отримувати спеціальні дозволи в межах дії угоди.

“Для українського експорту та імпорту це має стратегічне значення, оскільки автомобільний транспорт залишається одним із ключових каналів постачання товарів на європейські ринки, особливо в умовах воєнних ризиків для морської та іншої логістичної інфраструктури. Водночас подальше продовження угоди пов'язане з прогресом України у приведенні транспортного законодавства у відповідність до європейських норм. У рішенні Спільного комітету Україна - ЄС №3/2025 від 25 вересня 2025 року прямо передбачено оцінювання такого прогресу до 30 листопада 2026 року”, - наголошує Сергій Деркач, перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту.

За його словами, одним із ключових напрямів є впровадження положень європейського законодавства щодо доступу до професії автомобільного перевізника, зокрема Регламенту ЄС №1071/2009. Ухвалення нових ліцензійних умов має значення не лише для внутрішнього регулювання ринку, а й для подальшого функціонування транспортних відносин між Україною та Європейським Союзом.

При цьому виконання відповідних зобов'язань не означає автоматичного продовження угоди: остаточне рішення щодо наступного періоду її дії ухвалюватиметься сторонами в установленому порядку.

Запровадження нових ліцензійних умов по-різному впливатиме на учасників ринку залежно від масштабу їхньої діяльності. Для великих транспортних компаній, які експлуатують значні автопарки та мають власні системи технічного обслуговування і кадрового контролю, ключовим завданням стане систематизація процедур та підтвердження відповідності встановленим вимогам.

Малі та середні перевізники можуть зіткнутися з додатковою потребою в підготовці менеджерів, оформленні договорів із сервісними підприємствами, страхуванні та веденні документації. Водночас проєкт містить механізми, які мають пом'якшити адміністративне та фінансове навантаження на бізнес. Серед них - можливість залучати менеджерів з перевезень на договірних засадах, користуватися орендованою матеріально-технічною базою, підтверджувати фінансову спроможність альтернативними документами та поступово переходити до нових вимог.

Для міжнародних перевізників важливим результатом реформи має стати наближення умов роботи до стандартів європейського ринку, що сприятиме більш передбачуваним відносинам із замовниками та іноземними партнерами.

Разом із тим фактичний економічний ефект залежатиме від остаточної редакції постанови, вартості професійного навчання, доступності фінансових інструментів та практики застосування нових правил державними органами.

Під час підготовки документа окрему увагу приділено усуненню можливих правових невизначеностей. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами антикорупційної експертизи проєкту постанови виявило низку положень, які потребували уточнення.

Зокрема, зауваження стосувалися використання оціночних формулювань щодо актуальності інформації в державних реєстрах, визначення критеріїв постійного та ефективного управління перевезеннями та вимог до матеріально-технічної бази. НАЗК рекомендувало доопрацювати відповідні положення для мінімізації ризиків неоднакового застосування ліцензійних процедур. Ці зауваження мають важливе значення для бізнесу, оскільки прозорість критеріїв ліцензування безпосередньо впливає на передбачуваність регуляторного середовища та умови конкуренції.

Згодом проєкт проходив додаткове опрацювання за участю заінтересованих органів влади та представників ринку. Отже, одним із завдань фінального етапу підготовки постанови є забезпечення балансу між підвищенням професійних стандартів і збереженням доступності ринку для перевізників різного масштабу.

Запропоновані зміни є частиною ширшої реформи автомобільного транспорту України, яка передбачає поступову інтеграцію національного ринку до єдиного європейського транспортного простору.

Нова модель ліцензування має замінити підхід, за якого основним результатом адміністративної процедури є отримання дозволу на діяльність, системою постійного підтвердження професійної, технічної та організаційної спроможності перевізника.

З одного боку, така система створюватиме додаткові вимоги до підприємств, їхнього персоналу та організації роботи. З іншого - вона має сприяти підвищенню безпеки перевезень, більш прозорій конкуренції та зміцненню довіри до українських перевізників.

Для держави основним завданням стане не лише ухвалення європейських норм, а й забезпечення їх практичного виконання за зрозумілими правилами, без надмірних адміністративних бар'єрів для бізнесу. Подальше впровадження реформи також матиме значення для переговорів із Європейським Союзом щодо майбутнього режиму лібералізації автомобільних вантажних перевезень.

Саме тому оновлення ліцензійних умов слід розглядати не як окрему зміну регуляторної процедури, а як один із ключових етапів довгострокової інтеграції українського транспортного сектору до економічного простору ЄС.