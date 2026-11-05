Наше цифрове життя все більше залежить від дата-центрів. Як ми їх захищаємо?

Атаки на дата-центри у Європі та на Близькому Сході піднімають питання про те, як захистити інфраструктуру, від якої залежить наше цифрове повсякдення, пише Крис Стокел-Вокер (Chris Stokel-Walker) за редакцією Клер Кемерон (Claire Cameron) у Scientific American.

Коли у вересні Олександру Ольшанському зателефонували й повідомили, що його дата-центр у Києві знищено внаслідок російської атаки, він одразу вирушив на місце події. «Під'їжджаючи до дата-центру, я побачив стовп чорного диму, квартал, оточений поліцією, та пожежні машини», — згадує Ольшанський, президент українського реєстратора доменів та хостинг-провайдера MiroHost. Дата-центр зазнав пошкоджень, але працівники компанії на момент удару перебували в укритті в іншому місці. Попри руйнування об'єкта 23 вересня, постраждав приблизно один клієнт на кожні 20 клієнтської бази провайдера, оскільки MiroHost заздалегідь зарезервував достатньо обчислювальних потужностей у Польщі, Чехії та Словаччині, щоб підстрахувати власну українську інфраструктуру на випадок атаки.

Не всім дата-центрам так пощастило. У жовтні українські дрони завдали ударів по трьох дата-центрах під управлінням російського технологічного гіганта «Яндекс», що призвело до збоїв у наданні послуг та пошкодження інфраструктури роботи штучного інтелекту. Раніше цього року іранські дрони пошкодили об'єкти Amazon Web Services в Об'єднаних Арабських Еміратах та Бахрейні, викликавши перебої в роботі інтернету по всьому регіону.

Подобається нам це чи ні, дата-центри стають дедалі важливішою частиною нашого життя, і тому під час війни їх усе частіше розглядають як легітимні цілі. І наскільки вони захищені є питанням національної — і навіть міжнародної — важливості.

«Я б сказав, що 2026 рік стане першим роком, коли удари дронів, що знищують дата-центри, перетворяться на буденне явище, — каже Даг Медорі, керівник напряму міжнародного аналізу інтернету в компанії з кібербезпеки Infoblox. — Я просто не думаю, що хтось передбачав такий ризик для переривання надання послуг».

З огляду на життєво важливу роль в економіці, дата-центри проєктуються з кількома рівнями безпеки. Вони включають обмежений доступ до об'єкта, постійне спостереження та системи резервного живлення. У разі пожежі системи пожежогасіння стримують вогонь. Утім ці засоби захисту здебільшого зосереджені на тому, щоб зупинити зловмисників від проникнення всередину або підтримувати роботу сервісів під час збоїв в обладнанні, але не на протидії атакам із повітря.

«Більшість стандартів безпеки дата-центрів у галузі зосереджені на обмеженні фізичного доступу», — зазначає Коннор Мартін, науковий співробітник з питань міжнародних відносин у сфері національної безпеки в Раді з міжнародних відносин (CFR). Проте захист об'єктів від ударів дронів або ракет — це зовсім інший виклик, і галузь повинна почати фокусуватися на ньому.

Дата-центри можуть здаватися «легкою здобиччю» з повітря, оскільки це масивні, величезні будівлі, що містять надзвичайно дороге обладнання і часто розташовані у віддалених районах. Вони «не можуть знятися з місця і переїхати», — каже Мартін.

Проте певний захист можливий навіть без встановлення систем протиракетної оборони на ключових локаціях дата-центрів. Пітер Джадж, старший аналітик з досліджень у Uptime Institute, стверджує, що оператори можуть будувати захисні екрани навколо вразливого обладнання, такого як генератори та вентиляційні установки, а також використовувати навісні сітки або екрани, щоб перешкоджати повітряній розвідці. Більш складні системи можуть поєднувати радари, камери та радіосенсори для виявлення дронів або повітряних об’єктів, що наближаються.

Утім, набагато складніше питання, як реально протидіяти у разі виявлення атаки, що дієвого можна зробити, щоб врятувати інфраструктуру. Авіаційне законодавство зазвичай забороняє глушити сигнали дронів (створювати перешкоди для їхніх радіосигналів) або збивати їх без офіційного дозволу. А деякі нові дрони взагалі не передають радіосигнали керування.

Зі свого боку, Ольшанський не впевнений, що план фізичного захисту дата-центрів у зоні бойових дій взагалі є життєздатним. «Жодна система пожежогасіння не розрахована на пряме влучання бомби, ракети чи дрона», — говорить він. Справжній захист такого об'єкта міг би передбачати його розташування глибоко під землею, що є малореалістичним.

Замість цього найкращим підходом для індустрії може стати надлишковість структури — розподіл сервісів між кількома об'єктами так, щоб у разі знищення одного, інший міг перехопити роботу. Як показав досвід MiroHost, це працює, але й коштує дорожче: Ольшанський каже, що його компанія фактично подвоїла свої доступні обчислювальні потужності, аби підготуватися до атаки.

Медорі говорить, що хмарні провайдери вже пропонують способи розподілу робочих навантажень між різними географічними регіонами. Проблема полягає в тому, що багато клієнтів ігнорують це через додаткову вартість і технічну складність. «В теорії ви можете бути стійкими [до атак], але на практиці багато речей такими не є», — зазначає він.

Нещодавні атаки можуть вплинути на рішення компаній щодо того, де будувати свої дата-центри, вважає Мартін. Країни Перської затоки вклали значні кошти у залучення таких об'єктів, але їхня близькість до регіональних конфліктів може ускладнити обґрунтування доцільності майбутніх проєктів. Тим часом більші країни, такі як США та Китай, мають більше можливостей будувати об'єкти далеко від потенційних зон конфлікту.

Але навіть тоді немає жодних гарантій. Як каже Ольшанський: «Завжди краще мати дві копії чогось, ніж одну, навіть якщо вона дуже добре захищена».