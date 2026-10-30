SEPA для України: дешевші перекази в євро, вигода для бізнесу та новий рівень фінансової інтеграції з ЄС

Верховна Рада має час до середини листопада, щоб розглянути законодавчий пакет, необхідний для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро - SEPA (Single Euro Payments Area). Це крайній строк, коли Україна може подати заявку на вступ до Європейської платіжної ради. На перший погляд йдеться про технічну банківську реформу, однак для українського бізнесу та мільйонів громадян її наслідки можуть бути цілком практичними: дешевші й швидші перекази в євро, менша залежність від банків-кореспондентів та глибша інтеграція української фінансової системи з європейською. SEPA стосується насамперед платежів у євро. Гривня залишається національною валютою в Україні.

Головний законопроєкт №14327-д був зареєстрований 6 квітня 2026 року та включений до порядку денного поточної сесії Верховної Ради. Паралельно парламент має розглянути пов'язані з ним законопроєкти №15501 та №15503, необхідні для приведення українського законодавства у відповідність до вимог ЄС та критеріїв Європейської платіжної ради. Станом на 29 жовтня ці законопроєкти досі очікують розгляду парламентом.

SEPA фактично є спільним простором для безготівкових платежів у євро. Його завдання полягає в тому, щоб переказ коштів між банками різних країн був максимально схожим на внутрішній платіж - із єдиними технічними стандартами, зрозумілими правилами та мінімальною кількістю посередників.

Станом на осінь 2026 року географія схем SEPA охоплює 41 країну та територію. Крім усіх держав ЄС, до неї входять Велика Британія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн, а також країни, що нещодавно приєдналися до системи, зокрема Молдова, Албанія, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія. Важливо, що участь у SEPA не означає ані членства в Євросоюзі, ані переходу країни на євро. Але це часткова євроінтеграція.

«SEPA часто називають фінансовим безвізом, і в цьому є певна логіка. Але правильніше говорити про підключення України до єдиної платіжної інфраструктури Європи. Це не перехід на євро і не скасування валютних обмежень під час дії воєнного стану. Це можливість зробити переказ у євро з українського банку до банку в Німеччині, Польщі, Франції чи іншій країні SEPA або переказати кошти в Україну значно дешевше та швидше, як звичайний внутрішній платіж», - зазначає Ольга Василевська-Смаглюк, авторка законопроекту, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

Сьогодні значна частина міжнародних банківських переказів українського бізнесу проходить через систему кореспондентських відносин. У платежі можуть бути задіяні один або кілька банків-посередників, а кінцева комісія та строк зарахування коштів не завжди очевидні клієнту заздалегідь.

SEPA створює більш стандартизовану модель. Однією з базових схем є SEPA Credit Transfer - звичайний кредитовий переказ у євро. Поряд із нею працює SEPA Instant Credit Transfer, що дозволяє здійснювати миттєві платежі, а також схеми прямого дебетування.

При цьому Україна технологічно готується до такої інтеграції вже не перший рік. У квітні 2023 року НБУ перевів Систему електронних платежів на міжнародний стандарт ISO 20022 і цілодобовий режим роботи, а з грудня 2024 року в Україні функціонують миттєві кредитові перекази через СЕП. Сам НБУ називав IBAN та ISO 20022 технологічним фундаментом для майбутньої інтеграції з SEPA.

Економічний ефект може бути значним. Міністерство фінансів оцінювало потенційну економію України на міжнародних переказах після запуску SEPA у EUR70-100 млн щороку. Серед очікуваних результатів відомство також називає скорочення банківських комісій, прискорення транскордонних платежів та зниження транзакційних витрат для експортерів.

Найбільш помітною така економія може стати не для компаній, які проводять кілька великих платежів на рік, а для бізнесу з постійним потоком транзакцій у євро. Це насамперед IT-компанії, експортери послуг, малий і середній бізнес, електронна торгівля, логістичні компанії та підприємства, що регулярно розраховуються з європейськими постачальниками.

«Для дрібного експортера комісія у EUR20-50 за один міжнародний платіж може здаватися невеликою, але коли таких платежів десятки або сотні, виникають уже відчутні витрати. SEPA особливо важлива саме для економіки великої кількості порівняно невеликих транзакцій. Крім самої комісії, бізнес отримує передбачуваність: простіше планувати, коли гроші надійдуть контрагенту і скільки фактично коштуватиме платіж», - підкреслює народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Для фізичних осіб ефект може бути не менш помітним. Йдеться про перекази між українцями, які перебувають у ЄС, та їхніми родинами в Україні, оплату навчання, послуг, оренди, отримання доходів від європейських замовників та інші дозволені валютним законодавством операції.

Показовим для України є досвід сусідньої Молдови. Вона увійшла до географічної зони SEPA у березні 2025 року, а операційне підключення молдовських банків розпочалося 6 жовтня того ж року. За перший рік роботи через SEPA було проведено близько 1,2 млн транзакцій. За оцінкою Національного банку Молдови, середня вартість транскордонного переказу в євро знизилася з діапазону EUR20-150 приблизно до EUR1, а сумарна економія громадян та бізнесу за 12 місяців становила EUR16,4 млн.

Механічно переносити показники Молдови на Україну не можна: масштаби економік, банківських систем, зовнішньої торгівлі та обсяг міжнародних платежів суттєво відрізняються. Водночас цей приклад показує, що ефект SEPA може з'явитися не лише у статистиці фінансового сектору, а безпосередньо у тарифах для клієнтів.

Однак інтеграція має й інший бік. Для приєднання до SEPA недостатньо технологічно модернізувати банки. Україна має привести законодавство у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму до європейських стандартів і вимог FATF.

Саме тому законодавчий пакет значною мірою стосується AML/CFT, ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників, прозорості фінансових установ та доступу компетентних державних органів до інформації, необхідної для фінансових розслідувань. Мінфін прямо називає виконання цих умов необхідною передумовою для подання заявки України на приєднання до SEPA.

«SEPA - це не лише дешеві перекази. Європейська платіжна система побудована на високому рівні довіри між банками та регуляторами. Тому Україна фактично отримує простий вибір: якщо ми хочемо користуватися перевагами європейської фінансової інфраструктури, маємо відповідати європейським правилам щодо походження коштів, бенефіціарної власності, фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням грошей», - пояснює експертка.

Водночас саме ухвалення законів не означатиме миттєвого входження України до SEPA.

Після створення необхідної законодавчої бази країні необхідно пройти процедуру оцінювання Європейською платіжною радою. Лише після рішення EPC Україна може бути включена до географічного охоплення схем SEPA. Наступний етап - приєднання конкретних українських банків і платіжних установ до відповідних схем та забезпечення їхньої технічної готовності.

Досвід інших країн показує, що між політичним рішенням, включенням країни до SEPA та реальною появою таких платежів у банківських застосунках проходить певний час. Наприклад, рішення про включення Сербії було прийнято у травні 2025 року з найранішою датою операційної готовності у травні 2026-го.

«Найбільша помилка - очікувати, що після голосування Верховної Ради вже наступного дня переказ із Берліна до Києва коштуватиме один євро. Закон відкриває двері, але далі потрібні заявка України, рішення Європейської платіжної ради, підключення банків і технічна імплементація. Це процес, а не одномоментна подія», - наголошує Ольга Василевська- Смаглюк

Не скасовує SEPA і валютні обмеження, встановлені Національним банком під час воєнного стану. Інфраструктура визначає, як технічно здійснюється дозволений платіж, але не створює права на операцію, яка обмежена валютним законодавством.

Так само SEPA не означає автоматично нульових банківських комісій. Тарифи конкретних банків можуть відрізнятися, а під час конвертації гривні в євро зберігатимуться витрати, пов'язані з валютним курсом. Головна зміна полягає у стандартизації, скороченні кількості посередників та потенційному різкому здешевленні саме транскордонного єврового платежу.

Для України приєднання до SEPA може стати одним із найбільш відчутних для громадян і бізнесу елементів економічної інтеграції з ЄС ще до повноправного членства. Якщо торговельна інтеграція прибирає бар'єри для руху товарів, то SEPA фактично прибирає частину фінансового «тертя» при русі грошей.

І саме тому результат реформи доцільно оцінювати не лише за фактом ухвалення законів або рішення Європейської платіжної ради. Справжнім показником успіху стане те, скільки українських банків реально підключаться до SEPA, якими будуть тарифи для клієнтів і наскільки швидше та дешевше український бізнес зможе отримувати й відправляти євро.