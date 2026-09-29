Огляд-прогноз курсу гривні до ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – вересень 2026 року

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

У другій половині вересня гривня постійно тяжіла до девальвації, проте участь НБУ у торгах стримувала потяг національної валюти до зниження. У підсумку станом на 29 вересня офіційний курс – 44,81 грн за долар, а от на початку місяця він був на позначці 44,52 грн за долар.

На курсові коливання наразі впливають кілька важливих чинників. Перший – це безпекова ситуація, яка за вересень суттєво погіршилася внаслідок посилення російських обстрілів великих підприємств, АЗС, складських приміщень, цивільної інфраструктури. Через нові масштабні руйнування зростає потреба у ввезенні в країну імпортних товарів і обладнання, що тисне на курс. Другий – це міжнародна ситуація, яка складається з двох важливих моментів: війна в Ірані та висока вартість нафти і коливання пари євро/долар. Тим часом обсяг інтервенцій НБУ на валютному ринку залишається вельми значним: за 25 днів вересня Нацбанк продав на ринку, відповідно до опублікованих даних, понад 4,92 млрд дол.

Глобальний контекст

На глобальному ринку у вересні відбулася головна подія останніх місяців: 16 вересня Комітет ФРС ухвалив рішення про підвищення рівня ставки. Таким чином, базову процентну ставку підвищили на 0,25 відсоткового пункту – до діапазону 3,75–4%. Своє рішення Комітет пояснив прагненням швидше повернути інфляцію до цільового показника 2%. Голова ФРС Кевін Ворш зауважив, що інфляція «надто висока і залишається такою надто довго». За його словами, Комітет мав переконатися, що базова інфляція рухається до цілі «чітко і з достатньою швидкістю». Серед головних ризиків, які впливають на підвищену невизначеність у США, ключові економічні експерти називають зазвичай геополітику, зокрема війну в Ірані та пов’язану з нею волатильність цін на енергоносії. Очікується, що ФРС може ще раз підвищити базову ставку до кінця 2026 року.

Оскільки напруженість на Близькому Сході не спадає, то нафтовий ринок перебуває під величезним тиском так званого «чинника Ормузької протоки». Вчора, 28 вересня, ціни на нафту знову зросли. На цей раз причина – затримка перемовин щодо укладення перемир’я між США й Іраном після того, як президент США Дональд Трамп відхилив запропоновану мирну угоду. Тож нафта відреагувала зростанням: ф’ючерси на Brent зросли на 1,27% – до 105,64 долара за барель.

Трохи більша визначеність – на міжнародному валютному ринку, де долар стабільно укріплюється протягом другої половини вересня на тлі ухваленого ФРС рішення про підвищення ставки. Пара EUR/USD в останні дні вересня перебуває приблизно на рівні 1,1366 дол./євро.

Внутрішній український контекст

У вересні валютний ринок продовжував перебувати під тиском підвищеного попиту на іноземну валюту. Обсяги інтервенцій НБУ залишаються дуже суттєвими: протягом періоду 31 серпня – 25 вересня Нацбанк продав на ринку 4,924 млрд доларів. Нагадаємо, що у серпні обсяг інтервенцій становив 4,82 млрд доларів. Потреби підприємств у валюті зростають, оскільки внаслідок посилених ворожих обстрілів і руйнувань суттєво зростають витрати бізнесу та збільшується необхідність в імпорті обладнання. Крім цього, тиск на гривню чинить вартість пального, що за останній місяць суттєво подорожчало на тлі загальносвітових тенденцій ринку нафти та нафтопродуктів.

Тим часом, інфляція в Україні продовжує зростати – в серпні 2026 року споживча інфляція пришвидшилася до 8,1% р/р, внаслідок чого у вересні Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 0,5 в. п. – до 16% – з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск. Говорячи про високі ціни, в НБУ пояснили, що цінова динаміка минулого місяця зумовлювалася подорожчанням пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході, а також вищими темпами зростали деякі адміністративні тарифи, що значною мірою є наслідком російських атак на критичну інфраструктуру. У Нацбанку зазначають, що підвищення облікової ставки дозволить зберегти контрольованість інфляційних очікувань і повернути інфляцію на траєкторію стійкого зниження до цілі 5% на горизонті політики.

Проте не інфляція є головним проблемним питанням, а ситуація з державним бюджетом. Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит бюджету на потреби армії становить 27 млрд доларів, а невдовзі після цієї заяви прем’єр-міністр Сергій Корецький оголосив режим бюджетної економії. Оскільки утворився суттєвий дефіцит коштів, уряд переніс 39 млрд грн капітальних видатків, запланованих на вересень, на кінець 2026 року.

У Мінфіні очікують залучити необхідні для бюджету кошти від ЄС, країн G7 у межах механізму ERA, МВФ, Світового банку, Великої Британії та інших партнерів. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна може уникнути бюджетної кризи, якщо до кінця 2026 року отримає 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування, передбаченого низкою програм підтримки. Однак для цього Верховна Рада й уряд мають виконати необхідні зобов’язання, серед яких, зокрема, підписання закону про оподаткування цифрових платформ та ухвалення змін щодо політично значущих осіб.

На тлі суттєвого посилення російських обстрілів цивільної інфраструктури й об’єктів бізнесу Україна стоїть перед масштабними загрозами значного зростання державних витрат з одночасним падінням податкових надходжень до державного бюджету. Послаблення економіки означає ще більш серйозне зростання ролі міжнародної підтримки. Тим часом, Європейський Союз схвалив восьмий регулярний транш для України в межах програми Ukraine Facility. Тож найближчим часом український бюджет отримає майже 3 млрд євро. Кошти передбачені для підтримки макрофінансової стабільності України, відновлення та модернізації країни, роботи державного управління та проведення реформ.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Коливання курсу долара у вересні були різноспрямованими: якщо на початку місяця долар втрачав, то в другій половині місяця в Україні слідом за курсом на міжнародному ринку він впевнено укріплювався. Таким чином, зі значення на початку вересня 44,52 грн/дол. станом на 29 вересня офіційний курс дійшов до позначки 44,81 грн/дол.

Готівковий ринок повторював рухи міжбанку, тобто гривня падала, а долар укріплювався. Наприкінці місяця готівковий ринок, здається, нарешті впевнено подолав психологічну позначку 45 грн за долар. Станом на 29 вересня курс купівлі – 44,50–44,75 грн/дол., а курс продажу – 45,05–45,30 грн./дол. Спреди між курсом купівлі та курсом продажу незначно підросли – до 0,6–0,8 грн/дол.

Ключові фактори впливу:

· Високий попит на валюту на міжбанківському валютному ринку. Зростання вартості пального, а також потреба у відновленні зруйнованих будівель, складів, АЗС та інших об’єктів вимагає валюти для імпортних закупівель, що підвищує попит на долар та євро.

· НБУ готовий вливати в ринок валюту, щоб утримати активний рух гривні в бік девальвації. Основні продажі валюти відбуваються у вигляді інтервенцій, які повертають курс до значення нижче 44,90 грн/дол. Лише інтервенції регулятора визначають курсові простори для гривні.

· В Україні зростає попит на готівкову валюту. В очікуванні складної зими населення прагне перевести накопичення в безпечні ліквідні валюти для захисту від інфляції та девальвації.

· Міжнародні фактори: війна в Ірані все ще далека від завершення, і вже відомі плани США посилити бомбардування в Ірані після проміжних виборів до Конгресу в листопаді.

· Ціни на нафту знаходяться під постійним впливом ситуації на Близькому Сході. Регулярні скачки нафтових котирувань ведуть до впевненого подорожчання нафтопродуктів, що впливає на рівень інфляції як у США, так і в ЄС і в Україні.

· Поведінкові очікування ринку: на глобальному ринку очікування пов’язані з наступним підвищенням базової ставки ФРС. В Україні головна увага – до посилення дроново-ракетної тиранії великих міст, зокрема Дніпра, Одеси, Запоріжжя та Києва, що стає причиною нових хвиль міграції та збільшує масштабні втрати економіки.

Прогноз

· Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 44,80–44,95 грн/дол., коливання можуть бути різноспрямованими залежно від обсягів валютних інтервенцій НБУ.

· Середньостроково (2–3 місяці): 44,95–45,40 грн/дол. На міжнародному ринку долар укріплюється внаслідок підвищення ставки ФРС. В Україні цей чинник теж впливає на курсовий рух долара, проте головним чинником залишається обсяг інтервенцій, який НБУ готовий запропонувати ринку тут і зараз, а також плани НБУ з утримання гривні від різкої девальвації.

· Довгостроково (6+ місяців): превалюватиме девальваційний тренд, а курс до кінця зими за умови погіршення ситуації з дефіцитом держбюджету та за наявності доволі тривалих пауз у надходженні нових траншів міжнародної підтримки може досягнути позначки 45,80–46,50 грн/дол. Посилення атак ЗС РФ на міста, інфраструктуру та бізнес ведуть до регулярного збільшення тиску на валютний ринок. На курсові коливання найбільший вплив матимуть обсяги міжнародної допомоги, стан енергетичного сектору, масштаб руйнувань внаслідок російських атак і коливання цін на нафту та нафтопродукти.

Курс євро: динаміка й аналіз

Протягом вересня курс євро на українському ринку знижувався. Якщо на початку місяця офіційний курс був 51,64 грн/євро, то станом на 29 вересня – 50,97 грн/євро. Головна причина цієї динаміки – тенденції на міжнародному ринку, де у другій половині вересня долар відвоював свої позиції завдяки підвищенню ставки ФРС, а євро, відповідно, втратив.

На готівковому ринку України курс купівлі перебуває в коридорі 50,40–51,90 грн/євро, а курс продажу – 51,35–51,60 грн/євро. Спреди між курсом купівлі та курсом продажу у вересні почали звужуватися і на кінець вересня досягли 0,55–0,80 грн/євро.

Ключові фактори впливу:

· На міжнародному ринку долар укріплюється, а євро втрачає. На валютні котирування найбільше вплинуло рішення ФРС про підвищення базової ставки. Це суттєво підтримало долар.

· ЄЦБ у вересні вже провів одне підвищення ставки, але не виключено, що буде ще одне. У Європі спостерігається активне зростання інфляції, насамперед через подорожчання пального та невизначеність, пов’язану з конфліктом на Близькому Сході.

· В Україні євро активно купують громадяни для формування подушки безпеки та накопичень для подорожей у країни ЄС. Євро для громадян часто має навіть пріоритет перед доларом, оскільки у багатьох рідні вже знаходяться в єврозоні, а частина громадян розглядає ЄС як місце перебування в разі погіршення безпекової ситуації.

Прогноз:

· Короткостроково (2–4 тижні): на українському ринку євровалюта може перебувати у коридорі 50,95–51,40 грн/євро.

· Середньостроково (2–4 місяці): залежно від глобальних подій і перебігу війни в Ірані та зміни вартості енергоносіїв євро може повернути собі втрачені позиції, тож у такому разі в Україні офіційний курс може демонструвати значення близько 51,55–51,85 грн/євро.

· Довгостроково (6+ місяців): курс євро може досягти 52,50–53,50 грн/євро. Основні чинники впливу на курс євровалюти – це інфляція у США та в країнах ЄС, монетарні рішення ФРС та ЄЦБ, проведення чергових підвищень базової ставки, ситуація на Близькому Сході та коливання цін на нафту.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

У жовтні курсові коливання пари євро/долар можуть посилитися. Це означатиме потребу передбачити можливу гнучкість інвестиційних програм, а також високий рівень уваги до міжнародних новин.

Долар поновлює свої позиції, а євро втрачає. Зараз долар підтримує зміна базової ставки ФРС, що підвищило вартість американських казначейських зобов’язань. Для інвесторів це означає вигідне інвестування в доларові активи.

ФРС може знову переглянути ставку в 2026 році. Хоча головне підвищення базової ставки вже відбулося у вересні, провідні аналітики вважають, що в грудні ФРС може ще раз підвищити ставку з огляду на інфляційні ризики. Це надаватиме підтримку долару США.

Війна в Ірані – база глобальної невизначеності. Тривають військові операції США на Близькому сході, що тисне на нафтові котирування та додає невизначеності фінансовим ринкам. Для інвесторів це означає потребу завжди мати декілька сценаріїв та передбачити гнучкі можливості виходу з одних активів для переведення коштів в інші.

Безпека інвестицій – головний чинник під час вибору стратегії. Останні курсові коливання на валютному ринку України чітко окреслюють девальваційний тренд. Отже, гривню доцільно використовувати для коротких вкладень і поточних витрат, а не для тривалих інвестиційний планів.

Ліквідність інвестицій як важливий фокус. Через глобальну невизначеність і волатильність нафтового ринку коливання пари євро/долар не мають передбачуваних коридорів, а отже, формувати інвестиційний портфель варто з урахуванням усіх чинників. Головними валютами у портфелі має сенс залишати долар і євро, а рівень пропорційного співвідношення валют залежить від планів та очікуваної прибутковості.

Інвестиції в долар – надійне джерело прибутку. Триває активний розвиток економіки США, на що вказують офіційні статистичні дані, й американська валюта залишається одною з найбільш ліквідних. Частка долара у валютному портфелі цілком може становити 50–65%.

Диверсифікація валютного портфеля – через ліквідні валюти. Відкат євро до 50,97 грн/дол. надає інвесторам можливості для вигідної купівлі євровалюти у портфель відповідно до індивідуальної стратегії.

Різні валюти в портфелі як гарантія збереження інвестицій. Інвесторам доцільно вибирати ліквідні валюти, курс яких не показує волатильності. Серед таких валют – британський фунт стерлінгів. Очікується, що Банк Англії підвищить процентну ставку двічі протягом найближчих шести місяців, оскільки зростання цін на енергоносії збільшує ризик стійкої інфляції. Це може надати нові можливості для інвестицій за більш вигідними ставками.

Коливання курсу долара на міжнародній арені – завжди привід для ретельного аналізу та дослідження дохідності. На курс долара в жовтні та листопаді впливатимуть такі чинники, як хід війни в Ірані, динаміка інфляції у США, проміжні вибори до Конгресу США та їхні результати, а також сигнали ФРС про готовність до подальшої жорсткої монетарної політики.

Підвищення облікової ставки НБУ не є приводом одразу йти в гривневі депозити. На тлі зростання інфляції та посилення девальваційних коливань гривневі депозити слід використовувати дуже обережно, а найбільшу частку капіталу передбачити для стабільних валютних заощаджень.

Що важливо у сфері новин. Потрібно вивчати все, що пов’язано з нафтовими котируваннями, можливими новими домовленостями між США й Іраном, а також статистичні дані про ринок праці й інфляцію у США. Варто приділити увагу новинам про плани ЄЦБ стосовно зміни ключової ставки. В Україні головними чинниками впливу на ситуацію на валютному ринку будуть стан міжнародних резервів, обсяги надходження допомоги та кредитних траншів від партнерів, ситуація в енергетиці та руйнування інфраструктури внаслідок атак агресора.

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