Огляд-прогноз курсу гривні до ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 – вересень 2026 року

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

Національний банк України міцно тримає курс гривні під контролем, посилюючи вплив через збільшення обсягу валютних інтервенцій. У підсумку курс гривні укріплюється попри серйозний дефіцит валюти на ринку, яка надходить від компаній-експортерів. Курс гривні, встановлений НБУ, впродовж першої половини вересня майже не змінився: на 1 вересня був на рівні 44,52 грн/дол., а станом на 15 вересня – 44,62 грн/дол. Звісно, ціна стабільної гривні доволі висока, адже в період з 3 серпня до 4 вересня обсяг інтервенцій сягнув 5,915 млрд доларів США. Проте попит на валюту залишається на незмінно високому рівні, оскільки триває підготовка до зими, а отже, компанії продовжують імпорт енергетичного обладнання. Додатковий тиск на валютний ринок створює складна ситуація з експортом зернових внаслідок регулярних російських атак на портову інфраструктуру та судна. За даними Мінагрополітики, загальний експорт зернових і зернобобових з початку 2026/27 маркетингового року становить 4,255 млн тонн проти 5,162 млн тонн роком раніше. Початок російських атак на АЗС означатиме ще й потребу в додатковому обладнанні та закупівлі пального, а це також має здійснюватися за валюту, головним продавцем якої на міжбанківському валютному ринку залишається НБУ.

Глобальний контекст

На глобальному ринку – останні дні повної невизначеності, адже 16 вересня Комітет ФРС має ухвалити рішення щодо рівня ставки. Наразі очікується, що ФРС підвищить ставку на 25 базисних пунктів. Новий звіт про інфляцію в США показав, що ціни у серпні зросли більше, ніж очікувалося. Згідно з даними Бюро статистики праці, індекс споживчих цін у серпні зріс на 3,4% у річному вимірі та на 0,4% – у місячному, що повністю збіглося з консенсус-прогнозом. Базова інфляція сповільнилася до 2,4% у річному обчисленні (найнижчий показник із 2021 року), проте її місячне зростання на 0,3% виявилося вищим за прогнозовані економістами 0,2%. За даними CME FedWatch, ринки роблять ставку на 90% ймовірність підвищення ставки на засіданні ФРС 16 вересня.

Тим часом, золото активно відновлюється. Ф'ючерси на цей драгметал у США зросли на 0,1% – до 4409,30 долара за тр. унцію, на що вплинули дані індексу споживчих цін і, відповідно, очікування щодо підвищення ставки ФРС у вересні.

Пара EUR/USD у середині вересня перебуває приблизно на рівні 1,1530 дол./євро, хоча періодично курс долара опускався протягом перших двох тижнів місяця до 1,1630 –1,1648 дол./євро. Однак порівняно із серпнем, коли пікові значення курсу сягали 1,1709 дол./євро, у вересні все ж таки долар впевнено йде на укріплення. Це відбувається саме на тлі наближення часу Х – засідання Комітету ФРС.

Внутрішній український контекст

У першій половині вересня валютний ринок перебував під тиском високого попиту на валюту. Обсяги інтервенцій НБУ зростають: якщо за перший тиждень серпня НБУ продав на міжбанку 1,018 млрд дол., то за тиждень з 31 серпня до 4 вересня – 1,329 млрд дол. Усього з початку серпня до 4 вересня, відповідно до опублікованих Нацбанком даних, продаж валюти з боку регулятора становив 5,915 млрд дол., а от купівля Нацбанком валюти – усього 0,45 млн дол.

Збільшення обсягів інтервенцій веде до швидкого зменшення обсягу міжнародних резервів. За даними НБУ, міжнародні резерви України станом на початок вересня за попередніми даними становили 48,66 млрд дол. І в серпні вони зменшилися на 5%. У Нацбанку пояснили, що така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого.

Попит на валюту з боку населення зростає, оскільки на тлі стабільного курсоутворення громадяни вибирають для переведення з гривні у долар та євро свої накопичення заради відчуття безпеки в умовах високої невизначеності та тривалого продовження військових дій. У серпні чиста купівля валюти населенням збільшилася на 26% – до 0,562 млрд дол., а в липні сальдо між купівлею та продажем становило 0,5 млрд дол.

Валюта для населення стає не лише можливістю уникнути втрат у разі девальвації гривні, але й шансом зберегти кошти за умови зростання інфляції. А інфляція в Україні зростає. За даними НБУ, у серпні вона пришвидшилася до 8,1% у річному вимірі. Серед основних причин – зростання цін на пальне, а також вища адміністративна інфляція на тлі підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Експерти НБУ зазначають, що ціновий тиск залишається підвищеним через наслідки російської воєнної агресії та війни на Близькому Сході, а от активізація російських атак на об’єкти логістики, виробництва й енергетичної інфраструктури збільшує витрати підприємств та обмежує внутрішню пропозицію товарів і послуг.

Суттєві проблеми назрівають із виконанням плану надходжень до державного бюджету. Як заявив нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко, уряд визначив порядок фінансування видатків в умовах обмеженої ліквідності: у разі надходження коштів першочергово фінансуватимуть сектор безпеки й оборони, а решту видатків – у разі наявності додаткових ресурсів.

Основні пакети міжнародної підтримки, заплановані на 2026 рік, Україна вже отримала. Проте відомо про новий багатомільярдний пакет, який вже затверджено Єврокомісією. Це 6,1 млрд євро на закупівлю дронів і ракет для ППО Patriot. Стосовно підтримки соціальних потреб через нові транші від ЄС, то поки що чітких даних, яку суму до кінця 2026 року додатково виділить Європа Україні, немає. Однак нещодавно речник Єврокомісії Балаж Уйварі заявив, що Європейська комісія продовжує оцінювати ситуацію з державними фінансами України, щоб визначити першочергові потреби країни в додаткових коштах цього року. Тож згодом в ЄС детально обговорюватимуть можливі джерела додаткового фінансування та згодом повідомлять про суми додаткових траншів на підтримку держбюджету України.

Курс долара США: динаміка й аналіз

У першій половині вересня гривні спочатку вдалося укріпитися до рівня 44,46 грн за долар, а потім НБУ повільно інтервенціями вивів курс фактично до значення кінця серпня, а станом на 15 вересня курс встановлено на рівні 44,62 грн/дол. Подальша доля гривні цілком залежить від обсягів інтервенцій, які готовий здійснювати Нацбанк.

На готівковому ринку в середині вересня курс купівлі – 44,20–44,50 грн/дол., а курс продажу – 44,80–45,00 грн/дол. Спреди майже не змінюються та перебувають у межах 0,50–0,60 грн./дол.

Ключові фактори впливу:

· Зростання попиту на валюту на міжбанківському валютному ринку. Пошкоджені обстрілами об’єкти бізнесу й інфраструктури потребують відновлення, обладнання закуповується за кордоном, що спричиняє додатковий попит на валюту.

· НБУ контролює курс і тримає гривню в чітких межах. Головним продавцем валюти залишається НБУ, участь якого в торгах і визначає курс.

· Населення прагне безпеки своїх накопичень, а отже, попит на готівкову валюту зростає. Громадяни в очікування блекаутів, складної зими, нових логістичних проблем і, можливо, товарного дефіциту пришвидшують переведення заощаджень у головні валюти – долар та євро.

· Міжнародні фактори: триває конфлікт між США й Іраном, що суттєво розхитує міжнародну безпеку та ціни на нафту. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що війна на Близькому Сході завершиться після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться в листопаді.

· Поведінкові очікування ринку: на глобальному ринку очікування пов’язані з вересневим засіданням Комітету ФРС, а трейдери прогнозують підвищення базової ставки ФРС на 25 б. п. В Україні головна увага прикута до нової стратегії дроново-ракетної тиранії тилових міст, що призводить до втрат економіки та посилює побоювання населення щодо проходження зимового періоду.

Прогноз

· Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 44,65–44,95 грн/дол., коливання можуть бути різноспрямованими залежно від обсягів інтервенцій НБУ.

· Середньостроково (2–3 місяці): 44,90–45,60 грн/дол. На міжнародному ринку долар може укріпитися у відповідь на підвищення ставки ФРС, оскільки автоматично зросте і вартість казначейських зобов’язань, які цікавитимуть інвесторів. В Україні різких коливань не передбачається, а якщо Нацбанк візьме курс на девальвацію, то це відбуватиметься дуже поступово та короткими відкатами.

· Довгостроково (6+ місяців): у базовому сценарії, як і раніше, залишається девальваційний тренд, а курс до кінця зими за умови погіршення ситуації стосовно дефіциту держбюджету та за наявності доволі тривалих пауз у надходженні нових траншів міжнародної підтримки може досягнути позначки 45,80–46,50 грн/дол. Як вже прогнозувалося раніше, потужні атаки рф на міста, інфраструктуру та бізнес ведуть до посилення тиску на валютний ринок, адже потреби в імпорті автоматично зростають. На курсові коливання найбільший вплив матимуть нові надходження міжнародної допомоги, ступінь пошкоджень внаслідок атак і коливання цін на нафту на міжнародному ринку.

Курс євро: динаміка й аналіз

Протягом першої половини вересня євро на українському ринку спочатку укріпився, в потім здійснив відкат. Якщо на початку місяця офіційний курс був 51,64 грн/євро, то станом на 15 вересня – 51,52 грн/євро. На курсову динаміку євро в Україні, як і раніше, впливає один-єдиний чинник: ситуація з позиціями євровалюти на міжнародному ринку.

На готівковому ринку України курс купівлі перебуває в коридорі 51,05–51,40 грн/євро, а курс продажу – 51,80–52,00 грн/євро. Дуже помітний тренд широких спредів: у першій половині вересня спреди між курсом купівлі та курсом продажу євро розширилися до 0,80–1,0 грн/євро.

Ключові фактори впливу:

· На міжнародному ринку євровалюта все ще переважає над доларом. На валютні котирування найбільше впливає нещодавнє рішення ЄЦБ підвищити ключову депозитну ставку на 0,25 б. п. до 2,5%.

· Ризики для економік ЄС зростають, що ставить під питання подальше укріплення євро на глобальному ринку. Економічні перспективи Європи визнані вкрай туманними, а ризик пришвидшення інфляції залишається високим.

· На готівковому ринку попит на євро залишається високим. Для формування заощаджень, оплати навчання дітей, підготовки до можливої міграції та інших цілей громадяни купують готівкові та безготівкові євро. Хоча долар домінує у продажах на готівковому ринку, але частка євро в 2026 році впевнено зростає.

Прогноз:

· Короткостроково (2–4 тижні): на українському ринку євровалюта може перебувати у коридорі 51,60–51,80 грн/євро.

· Середньостроково (2–4 місяці): якщо на міжнародному ринку внаслідок вересневого рішення ФРС підвищити ставку євровалюта змінить напрямок руху, то в Україні офіційний курс може перебувати у межах 51,70–51,95 грн/євро.

· Довгостроково (6+ місяців): наступного року офіційний курс євро може досягти значення у коридорі 52,80–53,50 грн/євро. Основні чинники впливу на курс євровалюти – інфляція у США та в країнах ЄС, монетарна політика ФРС та ЄЦБ, тобто заплановані зміни базової ставки, загострення чи навпаки стадія затишшя на Близькому Сході, динаміка цін на енергоносії.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

До кінця вересня коливання пари євро/долар можуть стабілізуватися. Головним чином на коливання впливатиме монетарна політика ФРС США.

Долар може невдовзі поновити свої позиції, а євро втрачатиме. Долар підтримає рішення ФРС США щодо підвищення базової ставки на 25 б. п. Це вплине на вартість державних облігацій США та просигналізує інвесторам робити вкладення у доларі.

ФРС готується переглянути ставки. Зростання інфляції у США позбавило ФРС можливості для зниження ставок, і зараз ринки враховують підвищення ставок на найближчому засіданні Комітету ФРС. Це надасть підтримку долару США й одночасно тиснутиме на курс євро.

Політика теж має значення для валютної пари євро/долар. У США активно готуються до проміжних виборів до Конгресу в листопаді, а значить, напружена політична боротьба у США періодично відкидатиме долар до пікових значень.

Конфлікт США й Ірану – терміни вирішення все ще невідомі. На Близькому Сході війна в Ірані породжує нові ризики для валютного ринку, оскільки ситуація негативно впливає на ринок нафти. У цей період інвесторам краще розглянути декілька сценаріїв і декілька валют для формування валютних заощаджень.

Головне – безпека інвестицій. Хоча гривня утримується на рівні до 45 грн/дол., використовувати національну валюту найкраще для термінових і точкових рішень, а от для довгострокового плану передбачити ліквідні валюти – долар і євро.

Ліквідність інвестицій – після детального аналізу ситуації. Висока волатильність пари євро/долар дає сигнал щодо формування валютного плану з урахуванням ключових чинників впливу, а в центрі стратегії доцільно запланувати вкладення в найліквідніші валюти – долар і євро. Оптимальне співвідношення цієї осені може бути 50/50 або 65/35 (з більшою часткою долара).

Диверсифікація валютного портфеля – через ліквідні валюти. Якщо програмою інвестора передбачені не дві, а чотири валюти, то варто звернути увагу на британський фунт стерлінгів і швейцарський франк. Частка заощаджень у цих двох європейських валютах може сягати 20%.

Завдання інвестора – обережні та надійні інвестиції. Тобто головна частка заощаджень – у ліквідних валютах, менша частка (до 15%) – в інших інструментах, серед яких оптимальним варіантом виглядає купівля валютних ОВДП зі строком погашення три місяці.

Центробанки підкажуть, куди підуть курси на глобальному ринку. Увага до монетарної політики ЄС та США допоможе вчасно переформатувати валютний портфель у межах середньострокової стратегії інвестицій.

Важливо не піддаватися паніці. Ринки часто залежать від непередбачуваних подій, але стратегія інвестора – це його особистий фінансовий план, тож уникати ризиків допоможе холодний розрахунок, а не емоції.

Що важливо у сфері новин. Насамперед новини зі США щодо рішення Комітету ФРС про зміну базової ставки. Також аналізуємо меседжі від президента США Дональда Трампа стосовно війни в Ірані. Вивчаємо котирування нафти та золота. Найважливішим сигналом до корегування стратегії стане зміцнення долара до 1,1350–1,1400 дол./євро. В Україні головними чинниками впливу на ситуацію на валютному ринку будуть стратегія НБУ щодо проведення інтервенцій на міжбанку, стан міжнародних резервів, новини про надходження мільярдних траншів кредитів і допомоги від партнерів (особливо в розрізі бюджетної підтримки), ситуація в енергетиці та можливі новини з фронту.

Цей матеріал підготовлений аналітиками міжнародної мультисервісної продуктової FinTech-платформи КИТ Group та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

Компанія та її аналітики не дають жодних запевнень і не несуть відповідальності за будь-які наслідки, що виникли внаслідок використання цієї інформації. Уся інформація надається, як є, без будь-яких додаткових гарантій повноти, зобов’язань зі своєчасності чи оновлення або доповнення.

Користувачі цього матеріалу мають самостійно оцінювати ризики та ухвалювати свідомі рішення на основі власного оцінювання та аналізу ситуації з різних доступних джерел, які вони самі вважають достатньо кваліфікованими. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо проконсультуватися з незалежним фінансовим радником.

ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-платформа формату маркетплейс, яка надає фінансовим компаніям доступ до сервісів просування їхніх послуг, а також рекламно-консультаційні послуги.