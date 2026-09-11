Трансформація попиту: українці дедалі частіше розглядають ігрові ПК як універсальну інвестицію

Український ринок комп'ютерної техніки змінюється разом із поведінкою покупців. Геймерський ПК поступово перестає бути пристроєм винятково для розваг: потужні системи дедалі частіше використовують одночасно для ігор, віддаленої роботи, створення контенту та інших ресурсоємних завдань. Ці зміни відображаються і на попиті: український ринок ігрових комп'ютерів останніми роками зростає приблизно на 5% у штуках щороку.

Трансформація попиту та нові реалії онлайн-продажів

Традиція самостійно збирати ПК нікуди не зникла. На ринку залишається значна кількість ентузіастів, які самі обирають процесор, материнську плату, пам'ять, відеокарту, охолодження та інші компоненти. Водночас їхня відносна частка скорочується.

За спостереженнями Click, на 20% більше клієнтів перейшли до сегмента готових рішень. Серед основних причин — економія часу, гарантія на готовий продукт, перевірена сумісність компонентів і відсутність необхідності самостійно налаштовувати систему.

Змінюється і саме сприйняття потужного ПК. Для частини покупців це вже не окремий пристрій для геймінгу, а універсальна система, яка має закривати одразу кілька потреб.

Ігровий ПК як універсальна інвестиція: поєднання геймінгу, віддаленої роботи та складних обчислень

У сегменті систем вартістю понад 100 тис. грн gaming-ПК дедалі більше перетинаються за характеристиками з професійними робочими станціями. Продуктивності таких конфігурацій достатньо для сучасних ігор у високій роздільній здатності, а також для відеомонтажу, роботи з 3D, графікою, запуском АІ-інструментів та іншими складними завданнями.

Тому при виборі системи покупець дедалі частіше оцінює не лише її ігрові можливості, а й те, наскільки довго вона залишатиметься актуальною та які завдання зможе виконувати в майбутньому.

Універсальність сучасного ПК

Сценарій використання Головне технічне навантаження Оптимальне рішення при збірці Геймінг у високій роздільній здатності Відеокарта, процесор, охолодження Потужна відеокарта + продуктивний процесор + достатнє охолодження Відеомонтаж і створення контенту Процесор, відеокарта, RAM, SSD Багатоядерний процесор + продуктивна відеокарта + достатній обсяг оперативної пам'яті 3D та графіка Відеокарта, процесор, RAM Продуктивна відеокарта + багатоядерний процесор + від 32 ГБ RAM Віддалена робота та повсякденні завдання Процесор, RAM, SSD Збалансована конфігурація без переплати за надлишкову продуктивність Робота під час перебоїв з електроенергією Енергоспоживання всієї системи ПК + монітор + мережеве обладнання + резервне живлення

Окремою особливістю українського ринку залишається питання автономності. Потужний комп'ютер, монітор і мережеве обладнання під час перебоїв з електропостачання потребують резервного джерела живлення. Тому покупець дедалі частіше оцінює не окремий пристрій, а всю систему — від продуктивності до можливості продовжувати роботу або грати за відсутності електроенергії.

Фактично в українських умовах поняття gaming setup може бути ширшим, ніж на багатьох інших ринках: до ПК, монітора та периферії додається резервне живлення.

Формування раціонального покупця: довгострокове планування замість імпульсивних рішень

Ще одна зміна стосується самої логіки покупки. Якщо раніше вибір ПК часто починався з порівняння цін на окремі комплектуючі, то сьогодні покупець більше уваги приділяє збалансованості всієї системи, її сумісності, гарантії та можливості отримати технічну підтримку.

За оцінкою Click, одним із наймасовіших цінових сегментів для готових gaming-ПК є діапазон 55–65 тис. грн. Це фактично стартова зона для покупця, який хоче отримати сучасний комп'ютер для комфортного геймінгу без переходу до преміального сегмента.

Водночас зростає кількість покупців, готових витрачати понад 100 тис. грн за системний блок. У цьому випадку рішення про покупку часто пов'язане вже не лише з бажанням отримати вищу продуктивність в іграх, а з потребою в універсальній машині для кількох типів завдань.

Такий механізм можна порівняти з ринком смартфонів, де вихід нового покоління пристроїв створює привід для заміни ще працездатного гаджета. У випадку gaming-ПК таким тригером стають нові вимоги до апаратного забезпечення.

Отже, покупець поступово переходить від імпульсивного вибору до довгострокового планування: оцінює, для яких завдань використовуватиме систему зараз, які вимоги матиме до неї в найближчі роки та чи виправдана доплата за готове рішення.

Як екосистема Click адаптується до нових вимог ринку та знижує ризики клієнтів

Зміна поведінки покупців впливає і на модель продажу техніки. Для дорогих систем важливою частиною пропозиції стають не лише комплектуючі, а й консультація, підбір конфігурації, складання, тестування та подальший технічний супровід.

У Click зазначають, що для покупця, який витрачає 60–100 тис. грн і більше на комп'ютер, важлива не тільки мінімальна ціна окремих компонентів. Він хоче бути впевненим, що конфігурація збалансована, компоненти сумісні, система протестована, а в разі проблем є можливість отримати технічну консультацію.

Саме це є однією з переваг готових рішень. Покупцеві не потрібно самостійно перевіряти сумісність компонентів, збирати систему та шукати причину можливих технічних проблем. Частину цих завдань бере на себе продавець.

Click працює одночасно в онлайн- та офлайн-сегментах, пропонуючи готові gaming-системи, комплектуючі, монітори, ноутбуки та периферію. Команда магазину також допомагає підібрати компоненти під конкретні завдання та складати готові комп'ютерні системи.

Фізичний магазин у цій моделі виконує вже не лише функцію точки продажу. Покупець може побачити техніку наживо, оцінити корпус, монітор, підсвічування, рівень шуму та перевірити систему в роботі. Для дорогого придбання це додатковий спосіб знизити ризик помилкового вибору.

Таким чином, український ринок gaming hardware поступово рухається від продажу окремих компонентів до комплексних рішень. Важливими стають не лише характеристики та ціна, а й сценарій використання, сумісність, тестування, гарантія, консультація та технічний супровід.

У цьому контексті готовий gaming-ПК перетворюється з простої товарної позиції на довгострокову інвестицію в універсальну систему, яка може одночасно забезпечувати геймінг, роботу, створення контенту та інші ресурсоємні завдання.