Психологічна безпека під час повітряної тривоги: безоплатний онлайн-курс для освітян

В умовах постійних повітряних тривог освітянам важливо мати практичні інструменти, які допомагають підтримувати дітей та контролювати власний емоційний стан. На Освітній онлайн-платформі Зрозуміло! доступний безоплатний курс дитячої та сімейної психологині Світлани Ройз « Психологічна безпека дорослих і дітей під час повітряної тривоги у школі ». Його вже опанували понад 28 тисяч слухачів.

Повітряна тривога для дітей може бути джерелом сильного стресу, страху та тривожності. Водночас саме дорослий у школі має залишатися для дитини опорою – допомогти впоратися з емоціями, зорієнтуватися в ситуації та повернутися до стабільного стану, коли небезпека мине.

Курс Світлани Ройз орієнтований на вчителів, які працюють з учнями 1–11 класів, а також інших фахівців, які працюють із дітьми. Він допомагає підготуватися до складних ситуацій та отримати практичні інструменти, які можна застосовувати безпосередньо під час повітряної тривоги.

Зокрема, учасники курсу дізнаються:

як діяти після оголошення повітряної тривоги у школі;

які реакції на стрес можуть виникати у дітей та дорослих;

як підтримати дитину під час панічної атаки;

які вправи допомагають знизити рівень тривоги та стабілізувати емоційний стан;

як допомогти собі та учням відновитися після виходу з укриття.

«Ми намагаємося створювати курси, які дають практичні знання та інструменти, що можуть бути корисними тут і зараз. Стежимо за актуальними викликами, з якими стикаються українці, та реагуємо на них у наших освітніх продуктах. Психологічна безпека під час повітряних тривог – одна з таких потреб. Особливо важливо, щоб освітяни мали прості й зрозумілі інструменти, які допомагають підтримати і себе, і дітей поруч», – зазначає Аля Кияшко, менеджерка Освітньої онлайн-платформи Зрозуміло!.

Ще одне джерело прикладних матеріалів для освітян – інший безоплатний онлайн-курс Світлани Ройз « Як підтримати дитину під час війни? ». Його опанували понад 10 000 слухачів.

Курс допомагає дорослим краще розуміти поведінку дітей у стресових ситуаціях, підтримувати їх під час війни та говорити з ними про складні події. Серед тем – стабілізація та самодопомога дорослих, батьківський ресурс, реакції дітей на стрес, проблеми зі сном, подолання шоку, дитячі істерики та панічні атаки. Окремий практичний блок присвячений іграм та вправам для роботи з агресією і тривогою.

Обидва курси доступні безоплатно онлайн на платформі Зрозуміло!. Після успішного проходження фінального тестування слухачі можуть отримати сертифікат.

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https://zrozumilo.in.ua/

Зрозуміло! – це Освітня онлайн-платформа, створена Фондом Східна Європа у відповідь на виклики часу. Її мета – забезпечити українцям доступ до актуальних знань.

На Освітній онлайн-платформі Зрозуміло! розміщено понад 60 курсів різної тематики: мінна та цивільна безпека, інфогігієна, українська історія, психологія, протидія дезінформації, підготовка до надзвичайних ситуацій, грантрайтинг, розвиток ГО тощо. Навчання доступне 24/7, за успішне проходження курсів є можливість отримати сертифікати, що містять 0,2 кредити ЄКТС, або шість академічних годин, і зараховуються як самоосвіта. Матеріали курсів стануть у пригоді освітянам під час підготовки до уроків та позакласних годин.



Курси для освітян:

• « Мрія для освітян: Практичний гід по роботі з системою » – відеоінструкція, щоб швидко опанувати екосистему Мрія.

• « Шкільний громадський бюджет для закладів освіти » – курс створено для тренерів і тренерок, які сприятимуть впровадженню ШГБ у закладі освіти та допомагатимуть учням й ученицям пройти весь процес.

• « Психологічна безпека дорослих і дітей під час повітряної тривоги у школі » – що робити і як стати опорою для дітей у стресових ситуаціях.

• « Як підтримати дитину під час війни » – поради від Світлани Ройз, як долати дитячі страхи, тривоги та боротися із панічними атаками.

• « Єдина Україна: становлення національної ідентичності » – курс, спрямований на формування української національної та громадянської ідентичності, поглиблення знань із новітньої історії України.

• « Історія українського громадянського суспільства » – щоб дізнатися, як формувалася наша сила, єдність і відповідальність.

Курси для школярів та школярок:

• « Шкільний громадський бюджет для учнів та учениць » – курс створено для учнів та учениць, які є головними учасниками ШГБ.

• « Не можеш сказати – пиши! » – інтерактивний курс для підлітків про навички письма та креативного мислення, що допомагають підтримувати себе у несприятливих умовах..

• « Обережно: міни » – відеоурок для дітей, який навчить розпізнавати вибухонебезпечні предмети та розуміти алгоритм дій у разі їх виявлення.

• « Цивільна безпека та підготовка до надзвичайних ситуацій » – курс для школярів у стилі комп'ютерної гри Minecraft про ризики, пов’язані з надзвичайними ситуаціями.

Ці та інші безоплатні курси доступні на Освітній онлайн-платформі Зрозуміло!