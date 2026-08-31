Огляд-прогноз курсу гривні до ключових валют від аналітиків КИТ Group Випуск № 2 – серпень 2026 року

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

Серпень завершився помітним укріпленням гривні на валютному ринку України. Якщо місяць розпочинався офіційним курсом 44,69 грн за долар, та на 31 серпня встановлено курс 44,55 грн/дол. Ціна курсової стабільності та відсутності коливань у бік девальвації – величезні обсяги інтервенцій НБУ, які протягом серпня перевищили 4,6 млрд доларів. Отже, оцінюючи літній стан валютного ринку, бачимо, що НБУ продав на ринку понад 14,4 млрд доларів протягом червня – серпня, проте попит не зменшується, а навпаки зростає. Цьому сприяють сумні наслідки російських атак по вітчизняному бізнесу та компаніям енергетичного сектору. Чим більше руйнувань, тим вища потреба у нових закупівлях техніки, обладнання та матеріалів, зокрема за кордоном. Цей чинник і надалі протягом осені тиснутиме на гривню, стабільність якої буде відстоювати інтервенціями Національний банк.

Економічна ситуація в Україні погіршується насамперед внаслідок активних військових дій ворога, спрямованих на знищення вітчизняних економічних перспектив. Уже відомо про багатомільярдні втрати великого бізнесу після агресивних атак на різні заводи, склади, магазини, газовидобувні потужності. Побоювання викликає і тривала морська блокада, коли вивозити морем агропродукцію майже неможливо через постійні обстріли портів і суден. За прогнозами аналітиків, така блокада коштуватиме країні втрати приблизно 0,6–0,7% ВВП. Також в Українському клубі аграрного бізнесу повідомили, що в разі якщо зернові нового врожаю за кордон вивезти покупцям не вдасться, втрати агросектору сягнуть 12 мільярдів доларів. Суттєве падіння валютної виручки агроекспортерів відобразиться і на обсягах валютного ринку та, можливо, прискорить восени девальваційні процеси.

Глобальний контекст

На світовому ринку – знову повна невизначеність, адже прогнози щодо рівня ставок ФРС постійно змінюються. Нещодавно під час виступу на симпозіумі голова ФРС Кевін Ворш заявив про свою відданість боротьбі з інфляцією. Це миттєво відобразилося на прогнозах: тепер вірогідність підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні Комітету ФРС 15-16 вересня зросла. Інфляція в США стабільно перевищує цільовий показник Федеральної резервної системи в 2%, і це посилює дискусію навколо того, чи повинен центральний банк утримувати або підвищувати ставки.

Пара EUR/USD у серпні рухається в бік девальвації долара. Місяць розпочинався курсом 1,1536 дол./євро, проте вже 20 серпня на ринку відбувся перелам тренда – курс підскочив до 1,1706 дол./євро. Та під кінець серпня ринку вдалося вийти знову на шлях укріплення американської валюти, яка 31 серпня торгується за курсом 1,1587 дол./євро.

Війна на Близькому Сході триває, що відображається на економіці багатьох країн, а також сприяє регулярним нерівномірним коливанням цін на нафту. Останнім часом у США все частіше кажуть про економічний тиск на Іран, зокрема через санкційний режим, і президент Дональд Трамп заявив, що вже не зацікавлений у відновленні червневої тимчасової угоди з Іраном. Фактично ситуація на Близькому Сході зайшла у глухий кут, адже все рідше звучать будь-які прогнози щодо встановлення стійкого перемир’я чи досягнення зрозумілих домовленостей про припинення атак між США й Іраном.

Внутрішній український контекст

Протягом серпня попит на валюту залишався на високому рівні. Відповідно до даних НБУ, протягом 3–28 серпня обсяг інтервенцій НБУ для задоволення заявок компаній-імпортерів перевищив 4,58 млрд дол. Ринок, як і раніше, функціонує лише завдяки обсягам валюти, яку пропонує Нацбанк. Торговельний баланс є дефіцитним. За даними Державної митної служби, за сім місяців 2026 року товарообіг України становив 82,2 мільярда доларів: імпортували товарів на 58,1 млрд доларів, а експортували – на 24,1 мільярда. Водночас за сім місяців 2026 року НБУ здійснив на валютному ринку України інтервенції на загальну суму 43,4 млрд доларів.

Населення продовжує купувати іноземну валюту: як долари, так і євро. Це є типовою фінансовою стратегією в умовах підвищеної невизначеності. За даними НБУ, в липні населення купило 2 млрд доларів, а продало 1,5 млрд дол. Таким чином, сальдо між купівлею та продажем в липні становило 0,5 млрд дол.

Надання Україні великих обсягів фінансування з боку партнерів триває як для соціального напрямку, так і для оборони країни в умовах боротьби з російською агресією. У серпні Європейська комісія затвердила новий пакет оборонної підтримки для України обсягом 6,1 мільярда євро. Фінансування спрямують на термінове забезпечення української армії системами ППО, протиракетної оборони, радарами, ракетами та боєприпасами.

Щоб мати змогу і надалі утримувати гривню від девальваційних коливань, вкрай необхідні регулярні поповнення міжнародних резервів коштами фінансової допомоги від партнерів. НБУ очікує, що цього року Україна отримає рекордну суму зовнішньої підтримки – 87 млрд дол. Ці кошти будуть спрямовані як на різні соціальні програми (освіту, медицину тощо), відбудову пошкоджених об’єктів, так і на виробництво зброї в Україні. За прогнозом НБУ, реальний ВВП за підсумками 2026 року зросте приблизно на 1,8%. У Нацбанку вказують на те, що економічне зростання могло би бути вищим, якби не посилення атак на порти, складські приміщення та виробничі об’єкти, які ведуть до суттєвих втрат економіки.

Певні побоювання викликає ситуація з інфляцією в Україні, адже в липні вона пришвидшилася до 7,7% у річному вимірі, а в місячному вимірі ціни зросли на 0,3%. За прогнозом НБУ, інфляція зростатиме найближчими місяцями – до 10% за підсумками 2026 року. На думку експертів Нацбанку, на ціни тиснутимуть значні видатки бюджету, подальше збільшення витрат підприємств на оплату праці, вторинні ефекти від подорожчання енергоносіїв. Проте в липні ще не було ефекту від масованих атак на продовольчі бази і склади, а Київ і передмістя не перебували в умовах підвищеної небезпеки та постійних тривог, що в останню декаду серпня стало новою жорсткою реальністю, яка вкрай негативно відображається на економічному розвитку та суттєво впливає на прискорення інфляційних процесів.

Курс долара США: динаміка й аналіз

У серпні гривня укріпилася завдяки великим обсягам інтервенцій НБУ в межах стратегії гнучкості курсу. Схоже, завданням регулятора було утримувати національну валюту від наближення до значення 45 грн/дол. Місяць розпочався з курсу 44,64 грн/дол., у середині місяця курс доходив до 44,70 грн/дол., а завершився укріпленням гривні до рівня 44,55 грн/дол. Як і раніше, основним продавцем валюти на міжбанку залишається Національний банк України.

На готівковому ринку наприкінці серпня курс купівлі – 44,15–44,50 грн/дол., а курс продажу – 44,75–44,90 грн/дол. Спреди поступово знизилися та перебувають у межах 0,25–0,60 грн/дол.

Ключові фактори впливу:

Посилення попиту на долар на міжбанківському валютному ринку протягом серпня та відсутність девальваційних коливань. Гривню підтримують лише інтервенції НБУ, який впродовж серпня продав на ринку понад 4,58 млрд дол.

Готівковий ринок – під впливом зростання попиту. Населення купує долари і євро, сальдо між обсягом купівлі й обсягом продажу населенням готівкової валюти перевищує показники минулих місяців, а спреди звужуються.

Міжнародні фактори: триває протистояння на Близькому Сході, а президент США Дональд Трамп заявив, що повернення до попередніх домовленостей з Іраном не буде. Ціни на нафту зростають у відповідь на загострення конфлікту.

Поведінкові очікування ринку: на міжнародному ринку головна увага до вересневого засідання Комітету ФРС, а прогнози різко змінилися – ринок очікує на підвищення базової ставки на 25 б. п. В Україні головна увага прикута до ситуації на фронті, а також до посилених обстрілів тилових міст, які пошкоджують інфраструктурні та бізнес-об’єкти та призводять до зростання рівня невизначеності та непрогнозованості стосовно розвитку ситуації восени.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 44,55–44,95 грн/дол. Нацбанк намагатиметься утримати гривню від коливань ближче до позначки 45 грн/дол.

базовий діапазон 44,55–44,95 грн/дол. Нацбанк намагатиметься утримати гривню від коливань ближче до позначки 45 грн/дол. Середньостроково (2–3 місяці): 44,95–45,40 грн/$. На міжнародному ринку долар може укріпитися у відповідь на зрозумілу політику ФРС з підвищення ставки. В Україні НБУ буде продовжувати стратегію курсової гнучкості, залишаючись головним продавцем валюти на тлі суттєвого скорочення експорту та падіння обсягів валютної виручки експортерів.

44,95–45,40 грн/$. На міжнародному ринку долар може укріпитися у відповідь на зрозумілу політику ФРС з підвищення ставки. В Україні НБУ буде продовжувати стратегію курсової гнучкості, залишаючись головним продавцем валюти на тлі суттєвого скорочення експорту та падіння обсягів валютної виручки експортерів. Довгостроково (6+ місяців): у базовому сценарії головним залишається девальваційний тренд, а курс до кінця року за певних макроекономічних умов може сягнути позначки 46,00 грн/$. Восени посилення російських атак на міста, інфраструктуру та бізнес може спровокувати сплеск попиту на валюту для забезпечення імпортних постачань. На курсові коливання впливатимуть надходження нових траншів до міжнародних резервів, рівень попиту на валюту від імпортерів, а також зміна цін на нафту на міжнародному ринку.

Курс євро: динаміка й аналіз

У серпні євро на українському ринку суттєво укріпився. Якщо на початку місяця офіційний курс був 51,27 грн/євро, то 31 серпня – 51,88 грн/євро. На курсову динаміку суттєво вплинуло укріплення євро на міжнародному ринку.

На готівковому ринку України в серпні відбувається рух євровалюти за межі 52 грн/євро. Курс купівлі 31 серпня перебуває в коридорі 51,50–51,90 грн/євро, а курс продажу – 52,20–52,40 грн/євро. Спреди між курсом купівлі та курсом продажу євро в серпні розширилися і перебувають в межах 0,40–1,0 грн/євро.

Ключові фактори впливу:

На міжнародному ринку євровалюта посилює свої позиції на тлі зниження курсу долара. На валютні котирування впливають прогнози щодо підвищення базової ставки ФРС у вересні, а також невизначеність щодо конфлікту між США й Іраном і часового проміжку його вирішення.

ЄЦБ готовий підвищити ставки. Враховуючи інфляцію майже 3%, тривалий конфлікт в Ірані й ознаки стійкості економіки єврозони, центробанк може підвищити облікову ставку з 2,25% до 2,50% на засіданні у вересні.

На готівковому ринку зростає попит на євро. Євровалюту активно купують для поїздок в ЄС і для формування валютних заощаджень, дефіциту готівкової валюти не передбачається.

Прогноз:

Короткостроково (2–4 тижні): на українському ринку євровалюта може перебувати у коридорі 51,90–52,25 грн/€.

на українському ринку євровалюта може перебувати у коридорі 51,90–52,25 грн/€. Середньостроково (2–4 місяці): якщо на міжнародному ринку триватиме укріплення євро, то в Україні курс сягне позначок 52,40–52,80 грн/€.

якщо на міжнародному ринку триватиме укріплення євро, то в Україні курс сягне позначок 52,40–52,80 грн/€. Довгостроково (6+ місяців): наприкінці року курс євро, ймовірно, перебуватиме у межах 52,60–53,80 грн/€. Основні чинники впливу на курс євровалюти – це коливання на міжнародному ринку, на що мають вплив вересневі рішення ФРС США та ЄЦБ щодо зміни базової ставки, розвиток конфлікту на Близькому Сході, ціни на нафту й інфляційні показники в країнах ЄС.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Долар знову під тиском невизначеності. Заява голови ФРС змусила трейдерів передивитися прогноз щодо базової ставки – це вплинуло на траєкторію американської валюти на міжнародному ринку: курс пішов донизу.

Ситуація на Близькому Сході вже не є глобальним чинником суттєвого впливу на валюти. Долар наразі більше залежить від вересневого рішення Комітету ФРС щодо зміни ставки, а не від домовленостей, заяв або чергової ескалації між США й Іраном.

ФРС аналізує рівень інфляції та, ймовірно, підвищить у вересні ставки. У подальшому долар може укріпитися на тлі зрозумілої та чіткої стратегії регулятора.

Головне – безпечні інвестиції. Передбачуваності в 2026 році вже не буде, економічний розвиток загальмований, ціни на нафту постійно нерівномірно змінюються. Інвесторам потрібна обережна стратегія, мета якої – збереження капіталу.

Фокус – на комфортній диверсифікації портфеля інвестицій. Головне завдання інвестора – обережні та надійні інвестиції у головних валютах: доларах і євро. До 10% накопичень можна тримати для тимчасових вкладень у валютні ОВДП на короткий період.

Увага – на ліквідності. Долар і євро залишаються логічною базою валютних накопичень. Восени 2026 року можна вибрати розподіл валют 70% на 30% з вищою часткою долара, або «60%–20%–20%», де більша частка за доларом, 20% – євро, 20% – швейцарський франк або британський фунт стерлінгів.

Гривневі інструменти – для тимчасових вкладень і лише з умовою гнучкості. НБУ прогнозує, що наступного року інфляція сповільниться навіть нижче за 7%. Проте ризики інфляції понад 10% на рік зберігаються. Депозити у гривні зі ставкою 12–15% річних є високодохідним інструментом, але валюта все одно з урахуванням її ліквідності та надійності відіграє головну роль для збереження капіталу інвесторів.

Уважніше – до рішень центробанків США та ЄС і до інформації про інфляцію. Вчасно проведений аналіз економічної ситуації в єврозоні та у США дозволить реагувати коригуваннями стратегії та без ризиків оновлювати власну програму довгострокових валютних накопичень.

Євровалюта стає все більш затребуваною на ринку інвестицій. Для інвесторів важливо вчасно здійснити інвестиції в євровалюту, яка зараз швидко укріплюється. Окремі стратегії можуть восени навіть передбачати вихід з долара на користь євро з подальшим рівномірним розподілом інвестицій в ці валюти 50 на 50.

Що важливо у сфері новин. Вересень – той самий «час ікс», коли стане зрозуміло, куди насправді рухаються курси ключових валют і на яких значеннях можуть завершити 2026 рік. Тому важливими виглядають рішення центробанків США та ЄС щодо зміни базової ставки. Геополітичне тло залишається чинником впливу, особливо з огляду значення конфлікту між США й Іраном для енергетичного ринку та цін на нафту. В Україні важливо придивлятися до усіх нових щодо зміни податкового поля, мобілізаційних процесів та обсягів запланованих надходжень допомоги у 2027 році. Також чинниками впливу на ситуацію будуть міжнародні резерви, руйнування в результаті масованих атак ворога, зокрема в енергетичному секторі.

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