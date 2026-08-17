Огляд-прогноз курсу гривні до ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 – серпень 2026 року

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

У першій половині серпня курс долара в Україні перебував під впливом стратегії курсової гнучкості Національного банку України, яка передбачає участь у торгах на міжбанківському валютному ринку з інтервенціями іноземної валюти. У результаті курс, що намагався перейти за позначку 44,83 грн/дол., на кінець другого тижня серпня повернувся на позначку початку місяця – 44,70 грн/дол. Ціна цієї курсової стабільності – 2,11 млрд доларів, які НБУ продав імпортерам через валютні інтервенції в першій половині серпня. Це майже відповідає обсягу проданої НБУ валюти протягом двох останніх тижнів липня (2,15 млрд дол.). Попит на іноземну валюту в серпні залишається на високому рівні, а головним маркет-мейкером ринку виступає НБУ. В цьому питанні спостерігається абсолютна стабільність. Завдяки активній участі Нацбанку в торгах курс практично не змінюється.

Однією з головних проблем, що впливає на економіку країни та надходження валютної виручки, є складна ситуація з перевезенням українських товарів морськими шляхами. У липні та на початку серпня Росія здійснила понад 70 атак на портову інфраструктуру України та 62 удари по суднах. Це фактично зупинило агроекспорт, який за перші два тижні серпня впав на 75% у річному вимірі. У перспективі зупинка агроекспорту загрожує накопиченням на складах зернових, а також багатомільйонними збитками для агрокомпаній. Проте на курсових коливаннях це навряд чи позначиться, адже, як і раніше, так і зараз ситуацію повністю тримає під контролем Нацбанк.

Глобальний контекст

Світові ринки капіталу в очікуванні вересневого засідання Комітету ФРС, де 16 вересня можуть ухвалити рішення про зміну базової ставки. Проте наразі впевненості в цьому немає. Аналітики навіть прогнозують, що ФРС може залишити ставки незмінними у вересні, оскільки нещодавно опубліковані дані показали зниження інфляції у США вже другий місяць поспіль. Індекс споживчих цін у США в липні зріс на 3,4% (рік до року) порівняно з 3,5% у червні. Про це повідомило Бюро статистики праці. Однак певні шанси на підвищення ставки залишаються – деякі фінансисти вже висловили свою думку, що центральний банк має підвищити ставки до кінця 2026 року, щоб знизити інфляцію, яка перевищує цільовий показник 2%.

Тим часом на Близькому Сході зростає напруженість, а щодо цін на нафту спостерігається висока волатильність: 17 серпня нафта марки Brent досягла рівня 88,44 дол./бар. Як і раніше, на нафтові котирування впливає ситуація в Ормузькій протоці. Минулого тижня Іран заявив, що не має наміру відмовлятися від блокади цієї протоки після заяв президента США Дональда Трампа про можливість встановити контроль над стратегічним водним шляхом.

Пара EUR/USD у серпні рухається в бік девальвації долара – станом на 17 серпня курс становить 1,1594 дол./євро, а от розпочинався місяць з курсу 1,1485 дол./євро.

Внутрішній український контекст

На вітчизняному валютному ринку в серпні спостерігається високий попит на іноземну валюту. Якщо впродовж чотирьох тижнів липня НБУ продав через інтервенції 4,1 млрд доларів, то за перші два тижня серпня обсяг проданої валюти перевищив 2,11 млрд доларів.

Міжнародні резерви наразі на високому рівні, що важливо для макрофінансової стабільності та, звісно, для можливостей НБУ задовольняти попит на валюту. За даними регулятора, на початку серпня міжнародні резерви становили 51,2 млрд дол., у липні вони зменшилися на 0,1%. У НБУ пояснили, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті: операції незначно перевищили надходження від міжнародних партнерів, розміщення валютних облігацій і конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan. Відповідно до балансових даних НБУ в липні продав на валютному ринку 4,76 млрд доларів і купив 1,8 млн дол.

У серпні НБУ оголосив про великий пакет пом’якшень валютних обмежень для фізичних осіб, який вступив в дію 11 серпня. Серед головних змін – збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з 50 тис. грн до 200 тис. грн на місяць. Також підвищується зі 100 тис. грн до 200 тис. грн денний ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном. Крім того, НБУ розширив можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків. У Нацбанку очікують, що новий пакет валютних послаблень сформує лише помірний додатковий попит на іноземну валюту, який буде незначним відносно масштабів валютного ринку.

Тим часом Україна продовжує отримувати міжнародну фінансову підтримку, і наприкінці липня стало відомо про транш розміром 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти призначені для фінансування оборонних потреб України, зокрема для ракет, систем ППО, винищувачів і безпілотників. Щодо кредиту від МВФ, то тут обсяг надходжень і ритмічність траншів залежать від виконання умов програми EFF. У 2026 році заплановано ще два перегляди виконання програми з МВФ – у вересні та грудні. Якщо всі умови буде виконано вчасно, то Україна зможе залучити від фонду понад 2,4 млрд доларів.

Серед актуальних проблем економіки країни, яка протистоїть російській агресії, – експорт. Внаслідок ударів РФ по портовій інфраструктурі постачання морем майже зупинилось, а в Мінагро кажуть про збитки агросектору, які цьогоріч можуть досягти 3 млрд доларів. Тим часом уряд уже знизив мінімальні експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб запобігти зупинці експорту зернових та олійних культур. Проте не лише в агросекторі зараз спостерігаються негативні тенденції, адже ворог намагається бити по великих логістичних центрах, що впливає на постачання продовольства до мереж супермаркетів, а перебудова логістичних маршрутів може призвести до зростання витрат виробників і роздрібних мереж. Все це вказує на можливе швидке зростання цін на продукти харчування, зокрема на молочну продукцію, овочі та фрукти. Нагадаємо, що в липні 2026 року інфляція пришвидшилася до 7,7% у річному вимірі, а в місячному вимірі ціни в Україні зросли на 0,3%.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Девальваційні очікування нікуди не зникли, проте в серпні курс перебуває під повним контролем НБУ, а отже, тимчасова стабільність забезпечується задоволенням заявок імпортерів регулятором на міжбанківському валютному ринку. На початку серпня офіційний курс перебував на рівні 44,64 грн за долар, а 17 серпня курс НБУ досяг позначки 44,70 грн за долар. На міжбанківському ринку в середині серпня торги відбувалися за курсом 44,70–44,78 грн/дол. На готівковому ринку курс несуттєво змінювався: в середині серпня у банках та обмінних пунктах курс купівлі – в межах 44,30–44,55 грн/дол., курс продажу – 44,90–45,10 грн/дол. Спреди в серпні звузилися до значень 0,4–0,6 грн/дол.

Ключові фактори впливу:

• Зростання попиту на валюту компенсується збільшенням обсягу валютних інтервенцій НБУ. Нацбанк виступає головним продавцем валюти та через пропозицію валюти утримує курс гривні від подальшої девальвації.

• Міжнародні фактори: тривалий конфлікт на Близькому Сході веде до нерівномірних коливань на ринку нафти та зростання цін на нафтопродукти. Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір оголосити Ормузьку протоку територією США. У Тегерані наголосили, що протока буде закрита або відкрита виключно за рішенням Ірану.

• На готівковому валютному ринку України гривня укріпилась. У середині липня в касах банків і пунктів обміну курс продажу долара залишається у межах 44,90–45,10 грн/дол.

• Поведінкові очікування ринку: головна інтрига пов’язана з вересневим засіданням Комітету ФРС, коли можливе рішення про підвищення базової ставки. Проте останні інфляційні звіти свідчать про пригальмування темпу зростання цін, а це цілком може вплинути на рішення Комітету, що залишить ставку незмінною. В Україні влада зосереджена на забезпеченні оборони країни та ретельній підготовці до зими. Головний фокус уряду – захист критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального й обладнання, необхідних для оперативного відновлення пошкоджених об’єктів.

Прогноз

• Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 44,80–45,10 грн/дол., НБУ намагатиметься через інтервенції утримати курс у межах 44,70-44,85 грн/дол.

• Середньостроково (2–3 місяці): 44,95–45,30 грн/$. Вересневе рішення щодо рівня ключової ставки ФРС США та чіткі сигнали про наближення миру на Близькому Сході в перспективі можуть сприяти укріпленню долара на міжнародній арені. В Україні долар так само буде укріплюватися.

• Довгостроково (6+ місяців): у базовому сценарії головним залишається девальваційний тренд, а курс до кінця року може перебувати в межах 45,40–46,20 грн/$. Ключовими чинниками впливу на курс залишатимуться обсяг міжнародних резервів, нові багатомільйонні надходження фінансової допомоги від партнерів, виконання плану з доходів державного бюджету; також впливатиме також ситуація в енергетичній галузі та рівень захисту об’єктів критичної інфраструктури від руйнувань внаслідок масованих атак ЗС РФ.

Курс євро: динаміка й аналіз

Протягом липня курс євровалюти на вітчизняному ринку укріплювався на тлі ситуації на міжнародному ринку, де долар втрачав, а євровалюта посилювала свої позиції. Офіційний курс євро в Україні на початку серпня становив 51,27 грн/євро, а вже 17 серпня – 51,71 грн/євро. На готівковому ринку України в серпні відбувається рух євровалюти на укріплення. Курс купівлі 17 серпня перебуває в коридорі 51,05–51,65 грн/євро, а курс продажу – 51,85–52,15 грн/євро. Спреди між курсом купівлі та курсом продажу євро в серпні розширилися та становлять від 0,45 грн/євро до 1 грн/євро.

Ключові фактори впливу:

• На міжнародному ринку євровалюта посилює свої позиції на тлі зниження курсу долара. На валютні котирування впливають такі чинники, як очікування зміни ставки ФРС у вересні та зростання напруженості на Близькому Сході.

• ЄЦБ у вересні може підвищити ставки. Базою для такого рішення буде зростання цін у ЄС: інфляція в єврозоні в липні підвищилася до 2,9%.

• Курс євро в Україні в серпні після тривалого періоду стабільності почав активно зростати. Ажіотажного попиту на євровалюту немає, а каси й обмінники мають достатній запас готівки для задоволення попиту.

Прогноз:

• Короткостроково (2–4 тижні): на українському ринку євровалюта може залишатись у коридорі 51,80–52,45 грн/€.

• Середньостроково (2–4 місяці): якщо на міжнародному ринку триватиме укріплення євро, то в Україні курс сягатиме діапазону 52,20–52,90 грн/€.

• Довгостроково (6+ місяців): наприкінці року курс євро може перебувати у межах 52,50–53,60 грн/€. Основні чинники впливу на курс євровалюти незмінні – це рішення ФРС США щодо базової ставки, рішення ЄЦБ стосовно зміни ставок, рівень інфляції в ЄС, ціни на нафту та розвиток конфлікту на Близькому Сході.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Долар втрачає позиції відносно євро на міжнародному ринку. Низхідний тренд американської валюти пояснюється очікуваннями інвесторів щодо зміни базової ставки у вересні, а також загостренням конфлікту між США й Іраном. Подальше падіння курсу долара може вплинути на уповільнення процесів девальвації гривні.

ФРС може змінити ключові ставки. Підвищення ставок уже у вересні здатне підтримати долар на глобальному ринку, адже вартість казначейських облігацій зросте, що, ймовірно, підвищить попит на цінні папери США, додаючи долару балів.

Фокус – на ліквідних валютах. Світова геополітика розкачує курси валют, але долар та євро залишаються для інвесторів базовими валютами під час формування ефективної валютної стратегії.

Війна в Ірані вже не може похитнути становище долара. Гостра фаза конфлікту на Близькому Сході не є причиною відмовитися від інвестицій у доларах.

Купувати долари – вчасна та вигідна стратегія. Поки на вітчизняному ринку спостерігається тимчасова крихка стабільність, доречно інвестувати в американську валюту в межах як середньострокової, так і довгострокової валютної стратегії.

Накопичення у валюті – не лише готівкові. Збільшення з 11 серпня дозволеного НБУ для купівлі безготівкової валюти ліміту до 200 тис. грн дозволяє інвесторам збільшити накопичення на валютних рахунках у банках. Хоча ключовими і залишатимуться готівкові накопичення.

Інвестиції в цінні метали й акції – можливі, але не вони будуть головними у валютній стратегії. НБУ з 11 серпня дозволив безперешкодно спрямувати з рахунку в банку 200 тис. грн на безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів. Проте такі інвестиції можуть бути лише невеликою часткою заощаджень – у межах 15%, а от долар та євро доцільно залишати базовими складовими валютної стратегії.

Безпечні інвестиції – гарантія збереження капіталу. У різних фінансових сценаріях варто передбачити стабільні джерела отримання прибутку, а також пересвідчитися у надійності розміщення своїх активів.

Євровалюта – важлива частина інвестиційного портфеля. Укріплення євро до 51,70 грн/євро надає нові можливості для інвесторів: йдеться або про швидкий заробіток на продажі частини накопичень у євровалюті, або про додаткові обсяги купівлі євро з метою поповнення портфеля у цій валюті.

Увага до рішень центробанків США та ЄС і до статистики щодо інфляції та ринку праці в США та ЄС. Оскільки у вересні і ФРС, і ЄЦБ готуються розглянути підвищення ставок, саме ключові статистичні дані щодо інфляції та рівня зайнятості у серпні будуть базовими для регуляторів під час ухвалення головних рішень.

Диверсифікація – гарантія безпеки інвестицій. Інвестори мають формувати валютні портфелі в різних валютах, і хоча базовими залишаються ліквідні долар і євро, доречно періодично виводити частину коштів у інші надійні європейські валюти, серед яких британські фунти стерлінгів і швейцарські франки. Доцільно також передивлятися економічні прогнози Польщі для можливого переведення 5% накопичень у польський злотий.

Депозити в гривні – лише для накопичень з метою купівлі валюти. Варто вибирати гривневі вклади на строк 3–6 місяців з обов’язковою опцією поповнення. Ставка за вкладом у цьому разі не є критичною, адже накопичення згодом мають бути переведені в іноземну валюту.

Що важливо у сфері новин. Інвесторам варто слідкувати за новинами з Білого дому щодо перспектив розвитку конфлікту США й Ірану. Також важливою буде інформація про ставки казначейських облігацій США. Головні валютні новини надійдуть у вересні – за підсумками засідань комітетів ФРС та ЄЦБ стане зрозумілим, чи зростають ключові ставки в Європі та США. В Україні головними маркерами ситуації на валютному ринку будуть надходження фінансової допомоги від партнерів, обсяг міжнародних резервів, ситуація з експортом зернових, зміни на фронті, інформація про стан енергетичного сектору та підготовку до зими, а також про обсяги закачаного Нафтогазом до підземних газових сховищ природного газу.

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