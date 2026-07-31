Огляд-прогноз курсу гривні до ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – липень 2026 року

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

У другій половині липня гривня втрачала, але НБУ намагався максимально брати участь у торгах і стримувати потяг національної валюти до зниження. У підсумку станом на 31 липня офіційний курс – 44,69 грн за долар, а от на початку місяця був на позначці 44,79 грн за долар. Укріплення нацвалюти відбулося лише наприкінці місяця, впродовж останніх двох тижнів липня переважали коливання в бік девальвації.

Високий попит на валюту зберігається в Україні другий місяць поспіль. Нагадаємо, що в червні, відповідно до офіційних даних, Нацбанк через інтервенції продав 5,087 млрд дол. Це найвищий показник у 2026 році. Очікується, що липневий показник все ж таки буде нижчим за «рекорд» попереднього місяця. Однак уже очевидно, що озвучені багатьма аналітиками надії на літнє збільшення агроекспорту, а з ним і на надходження більшого обсягу валютної виручки, що підтримало б гривню, не справдилися. Росія впродовж липня активізувала ракетно-дронові атаки, спрямовані на українські морські порти, що суттєво стримує перевезення морем аграрної продукції.

Глобальний контекст

Засідання Комітету ФРС, до підсумків якого була прикута увага трейдерів останній місяць, відбулося 29 липня. За результатами засідання стало відомо, що ФРС зберегла базову процентну ставку незмінною, але залишила можливість її підвищення в майбутньому, якщо інфляція залишатиметься високою. У заяві йдеться про те, що у США залишається підвищеною інфляція, частково відображаючи шоки пропозиції, які призвели до зростання цін у певних секторах, включно з енергетикою. Відомо також, що стрімке зростання цін на пальне, спричинене конфліктом США та Ірану, призвело до зростання у США річного рівня інфляції до 4,2% у травні, що є найвищим рівнем за понад три роки. З того часу ціни на нафту та газ дещо знизилися, але відновлення бойових дій в Ормузькій протоці та навколо неї наприкінці липня викликає занепокоєння, що ціни на пальне можуть залишатися високими протягом наступних місяців. Проте високі ставки здатні гальмувати розвиток ринку праці, тож в цьому разі ФРС зробила вибір на користь ринку праці, фактично ігноруючи зростання цін.

Долар відреагував на заяву про стабільність базової ставки зниженням щодо євро – 30 липня курс повернувся до рівня 1,1450 дол./євро, а пізніше досяг позначки 1,1475 дол./євро, хоча напередодні, у день проведення засідання Комітету ФРС, курс валютної пари становив приблизно 1,1360 дол./євро.

Внутрішній український контекст

Протягом липня попит на валюту змінювався: якщо на початку місяця він дещо знизився, то згодом знову зріс, і НБУ був вимушений збільшити обсяг продажі валюти через інтервенції на міжбанку. Таким чином, якщо за перший тиждень Нацбанк продав імпортерам 871,2 млн доларів, то за наступні два тижні – 2,088 млрд доларів. Додаткової підтримки для гривні від експортерів немає: ситуація з експортом залишається вкрай складною, особливо з огляду на часті атаки РФ по вітчизняним морським портам і портовій інфраструктурі. Це відображається не лише на агроекспорті, але й на виручці металургійних підприємств. Проте підтримку нацвалюті надає міжнародний ринок, де долару вдалося в липні укріпитися стосовно євро.

За підсумками липня можливе падіння обсягів міжнародних резервів порівняно з червнем, адже резерви збільшуються переважно за рахунок надходжень від партнерів. Проте в липні нових надходжень небагато. Відомо, що в цьому місяці Україна отримала транш розміром близько 690 млн дол. від МВФ у межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ (EFF). Ця програма передбачає кредитну допомогу загальним обсягом приблизно 2,2 млрд дол. Отримані за першим траншем кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків і забезпечення макрофінансової стабільності в умовах повномасштабної війни.

Щодо допомоги від Євросоюзу, то наприкінці липня Рада ЄС погодила оновлений Український план у межах Ukraine Facility. У ЗМІ повідомляють, що йдеться про 10 млрд євро, які Україна зможе отримати лише за певних умов – у документі 27 індикаторів, десять з яких потребують ухвалення нових законів. Також оновлений план переглядає 34 із 146 чинних етапів виконання програми, переносить строки виконання 12 реформ, які потребують більше часу. Серед нових реформ особливий акцент зроблено на верховенстві права, боротьбі з корупцією, а також реформах, необхідних для вступу України до ЄС, енергетичному секторі та подальшій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. В оновленому Українському плані вже затверджене додаткове фінансування для України в 2026 році – йдеться про 8,3 млрд євро, які будуть надані через механізм Ukraine Support Loan.

Новий уряд в Україні, який лише розпочинає свою роботу під керівництвом нового прем’єр-міністра Сергія Корецького, поки що не надав чітких даних стосовно плану дій. Проте відомо, що в серпні Програма дій уряду має з’явитися у Верховній Раді. Це стане офіційним орієнтиром, які саме заходи планує реалізувати новий Кабмін та які реформи, зокрема економічного та фінансового напряму, заплановані найближчим часом в Україні.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Девальвація гривні триває, і якщо в першій половині липня гривні несуттєво вдалося укріпитися, то в другій половині місяця визначальною стала саме девальвація. На початку липня офіційний курс перебував на рівні 44,79 грн за долар, а 29 липня курс НБУ досяг позначки 44,88 грн за долар. На міжбанківському ринку в останні дні липня торги відбувалися за курсом 44,74–44,89 грн/дол. Заявки імпортерів задовольняє Нацбанк, як основний продавець валюти. В останній день липня гривня укріпилась – офіційний курс вже 44,69 грн/дол. На готівковому ринку курс слідом за міжбанком укріпився також: у банках та обмінних пунктах курс купівлі – в межах 44,35–44,7 грн/дол., курс продажу – 44,95–45,10 грн/дол. Спреди в липні майже не змінились і залишаються в межах 0,4–0,7 грн/дол.

Ключові фактори впливу:

Зростання попиту на долар на міжбанківському валютному ринку, але девальвація майже непомітна. НБУ виступає головним маркетмейкером і через інтервенції утримує гривню від коливань далі за показник 44,97 грн/дол.

НБУ виступає головним маркетмейкером і через інтервенції утримує гривню від коливань далі за показник 44,97 грн/дол. На готівковому ринку коливання повільні та незначні. Протягом липня в касах банків та пунктів обміну курс у середньому залишається у межах 44,95–45,10 грн/дол.

Протягом липня в касах банків та пунктів обміну курс у середньому залишається у межах 44,95–45,10 грн/дол. Міжнародні фактори: конфлікт між США та Іраном – у гострій фазі, Ормузька протока заблокована, а США запровадили санкції проти двох іранських компаній, які беруть участь у схемі, відповідно до якої Іран змушує судна купувати «страховку» для проходу Ормузькою протокою. Аналітики прогнозують, що бойові дії на Близькому Сході триватимуть ще кілька місяців.

Ормузька протока заблокована, а США запровадили санкції проти двох іранських компаній, які беруть участь у схемі, відповідно до якої Іран змушує судна купувати «страховку» для проходу Ормузькою протокою. Аналітики прогнозують, що бойові дії на Близькому Сході триватимуть ще кілька місяців. Поведінкові очікування ринку: після того як наприкінці липня ФРС залишила ставки незмінними, інвестори очікують на осінні засідання Комітету ФРС, де може бути ухвалене рішення про підвищення базової ставки. В Україні основний фокус – на безпековій ситуації, підготовці до зими та домовленостях з партнерами про фінансову допомогу. Також важливу роль відіграватимуть рішення та законопроєкти нового уряду, які мають окреслити бюджетні та податкові чинники, здатні вплинути на майбутні фінансові рішення.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 44,95–45,20 грн/дол., гривня тяжітиме до верхнього значення, НБУ намагатиметься повернути курс в межі 44,80–44,88 грн./дол.

базовий діапазон 44,95–45,20 грн/дол., гривня тяжітиме до верхнього значення, НБУ намагатиметься повернути курс в межі 44,80–44,88 грн./дол. Середньостроково (2–3 місяці): 45,15–45,40 грн/$. Чітка визначеність щодо рівня ключової ставки ФРС США та нові домовленості між США та Іраном здатні сприяти укріпленню долара, що позитивно впливатиме на гривню.

45,15–45,40 грн/$. Чітка визначеність щодо рівня ключової ставки ФРС США та нові домовленості між США та Іраном здатні сприяти укріпленню долара, що позитивно впливатиме на гривню. Довгостроково (6+ місяців): у базовому сценарії головним залишається девальваційний тренд, а курс до кінця року може досягнути позначки 46,50 грн/$. Проте ключовим чинником, окрім війни в Україні та посилення Росією ракетно-дронових атак на інфраструктуру, будуть надходження від партнерів, які напряму впливатимуть на рівень міжнародних резервів і можливості НБУ інтервенціями задовольняти попит від імпортерів.

Курс євро: динаміка й аналіз

Протягом липня курс євровалюти на вітчизняному ринку майже не змінювався, а коливання були дуже незначними. Проте все змінилося на наступний день після засідання Комітету ФРС – євровалюта почала втрачати на міжнародному ринку, а в Україні офіційний курс євро 31 липня досяг 51,27 грн/євро.

На готівковому ринку України в липні зберігалася стабільність курсу євровалюти. Проте нові горизонти євро мотивують продавців на роздрібному ринку змінювати курси. Курс купівлі 31 липня перебуває в коридорі 50,56–51,10 грн/євро, а курс продажу – 51,50–51,85 грн/євро. Спреди між курсом купівлі та курсом продажу євро наприкінці місяця трохи скоротилися – до діапазону 0,45–0,80 грн/євро.

Ключові фактори впливу:

На міжнародному ринку долар відвойовує в євро позиції. Євровалюта почала втрачати після рішення Комітету ФРС США щодо незмінності базової ставки. ЄЦБ у липні не змінив базових ставок. Рівень невизначеності в ЄС залишається високим, і повний вплив енергетичного шоку на інфляцію ще не відобразився на економіці повністю. ЄЦБ уважно стежить за інтенсивністю та тривалістю цього впливу, а також його непрямими наслідками. Курс євро в Україні в липні після тривалого періоду спокою почав зростати. Пропозиція євро достатня для задоволення попиту на роздрібному ринку.



Прогноз:

Короткостроково (2–4 тижні): на українському ринку євровалюта може залишатись у коридорі 51,30–51,55 грн/€. Середньостроково (2–4 місяці ): якщо євровалюта продовжить укріплення на міжнародному ринку, в Україні курс сягатиме діапазону 51,50–52,25 грн/€. Довгостроково (6+ місяців): наприкінці року курс євро може перебувати в межах 52,60–53,60 грн/€. Основні чинники впливу на курс – рішення ФРС США щодо базової ставки, рішення ЄЦБ стосовно зміни ставок, рівень інфляції в ЄС, а також ситуація на Близькому Сході.



Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Серпень може дивувати стрімкими змінами курсів. Загострення конфлікту між США та Іраном та стрибки цін на нафту посилюють ризик волатильності. У такий час валютна стратегія має бути максимально обережною, водночас гнучкість рішень також має значення для отримання дохідності та збереження капіталу.

Глобальні конфлікти – привід довіряти лише найсильнішим валютам. Очікувані напрямки змін пов’язані з можливим врегулюванням конфлікту між США та Іраном, що впливатиме на подальшу курсову траєкторію пари «євро/долар».

Стабільність ставки ФРС не надає підтримки долару. Пара EUR/USD перебуває під значним впливом геополітики, проте прогнози щодо майбутнього підвищення ставок також мають значення. Інвесторам потрібно слідкувати за економічними новинами зі США для вчасної переорієнтації стратегії валютних накопичень.

Найголовніше – безпечні інвестиції. Невелика частина портфеля може бути спрямована на отримання швидкого доходу від спекулятивних операцій, проте основну частину коштів слід спрямовувати у низькоризикове збереження накопичень, яким є купівля готівкової валюти.

Ліквідність – у фокусі валютної програми. Відсутність стабільності та передбачуваності підвищують роль ліквідних валют, і головними у портфелі залишаються долар і євро. Навколо інвестицій в ці валюти має будуватися як середньострокова, так і довгострокова програма інвестора.

Різкий розворот інвесторів до євро на глобальному ринку – сигнал сконцентрувати кошти в доларі. Наразі відбувається активний розвиток економіки США, американська валюта залишається найбільш ліквідною, тож інвесторам варто зберігати в доларах приблизно 50–60% обсягу валютного портфеля.

Вихід з частини валютних накопичень – лише після ретельного аналізу курсових рухів. Зростання курсу євро до 51,27 грн/дол. надає нові можливості для часткового продажу євровалюти, придбаної інвестором на початку року, коли курс був на позначці 49,51 грн/дол. Проте повністю позбавлятися євровалюти не час, бо курс може зростати і далі впродовж 2026 року.

Не лише долари мають бути в збалансованому валютному портфелі. Якщо диверсифікація входить в особистий фінансовий план, то до базових валют варто додати 10% швейцарських франків. Також можна розглянути варіант купівлі британських фунтів стерлінгів.

Національна валюта – для поточних витрат, для довгострокових інвестицій – долар. Тенденція девальвації національної валюти зберігається попри мільярдні інтервенції НБУ задля збереження курсової стабільності. Накопичення у доларах США – гарантія убезпечення капіталу від знецінення.

Що важливо у сфері новин. Інвесторам варто аналізувати все, що пов’язано з нафтовими котируваннями, ситуацією на Близькому Сході та новими домовленостями між США та Іраном. Також важливо вивчати статистичні дані про ринок праці та інфляцію у США, які в перспективі стануть базовими для нових рішень Комітету ФРС щодо зміни ключової ставки. Сигналом до корегування валютної стратегії стане заява ФРС про підвищення базової ставки. Найближче засідання Комітету ФРС у середині вересня покаже, якою буде подальша траєкторія пари «євро/долар». В Україні головними чинниками впливу на ситуацію на валютному ринку будуть стан міжнародних резервів, надходження траншів кредитів і фінансової допомоги від партнерів, інформація про обсяги експорту та стан портової інфраструктури, ситуація в енергетиці та на фронті.

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