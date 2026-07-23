Україна та Іспанія створили ділову раду для реалізації спільних проєктів

Україна та Іспанія планують активізувати реалізацію спільних інвестиційних і торговельних проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, транспорту, промисловості, агропереробки, оборонних технологій та цифровізації за допомогою створеної Українсько-іспанської ділової ради.

Перше спільне засідання української та іспанської частин ради відбулося у Києві в межах Українсько-іспанського бізнес-форуму. У заходах взяли участь понад 100 компаній двох країн, зокрема 47 представників іспанського бізнесу.





Також у Києві пройшло п'яте засідання Українсько-іспанської змішаної міжурядової комісії з економічного та промислового співробітництва. Співголовами комісії виступили в.о. міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв і перший віцепрезидент уряду, міністр економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлос Куерпо.

Сторони обговорили перехід від загального діалогу до підготовки конкретних проєктів, залучення іспанських компаній до відбудови України, локалізації виробництва та передачі технологій.

«Україна відкрита до партнерства вже зараз. Інвестор, який приходить сьогодні, отримує можливість долучитися до відбудови та стати частиною майбутнього європейського ринку України», - заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

У транспортному секторі сторони розглянули розвиток авіаційного, залізничного та автомобільного сполучення, створення мультимодальних маршрутів і використання іспанського досвіду будівництва високошвидкісних залізниць.

В енергетиці основними напрямами визначено сонячну і вітрову генерацію, системи накопичення електроенергії, енергоефективність та розвиток децентралізованої генерації. У промисловості й оборонно-технологічному секторі сторони мають намір переходити від звичайного постачання продукції до спільного виробництва, локалізації та створення спільних підприємств.

В агропромисловому комплексі обговорювалися інвестиції у переробку, зберігання та логістику продовольства, а також виробництво готової продукції для подальшого експорту до країн Середземномор'я, Північної Африки та Латинської Америки. Окремими напрямами співпраці визначено управління водними ресурсами, охорону здоров'я, туризм, науку та інновації.

До іспанської бізнес-делегації увійшли, зокрема, представники інфраструктурної компанії ACCIONA, авіаційної корпорації Airbus, технологічних і оборонних компаній Indra, Grupo Oesía, Escribano та Integrasys, супутникового оператора Hispasat і залізничної компанії RENFE.

Українську сторону представляли близько 20 компаній та асоціацій, що працюють у транспорті, логістиці, авіації, сільському господарстві, харчовій промисловості, енергетиці, машинобудуванні, будівництві, цифрових технологіях і професійних послугах.

Українсько-іспанська ділова рада має стати постійним механізмом прямої взаємодії між компаніями, торгово-промисловими палатами та урядами двох країн. Її робота передбачатиме пошук партнерів, формування банку інвестиційних проєктів, створення галузевих робочих груп і моніторинг виконання домовленостей.

Українську частину ради очолив представник МХП Михайло Бно-Айріян. До її складу увійшли МХП, Metinvest, Nova Poshta, SkyUp Airlines, Epicentr Agro, DSV Logistics, Zammler Україна, WhiteBIT, Farmak та інші українські компанії й галузеві організації.

Наступним практичним етапом співпраці стане ділова місія українського бізнесу до Валенсії 28-29 вересня 2026 року.

Візит відбудеться в межах Конгресу EUROCHAMBRES 2026, під час якого також планується проведення Українсько-іспанського бізнес-форуму та прямих зустрічей українських компаній з потенційними іспанськими партнерами.

За підсумками 2025 року товарообіг між Україною та Іспанією становив майже $2,8 млрд, з яких близько $1,73 млрд припадало на український експорт. Іспанія залишається одним із найбільших європейських покупців української агропродовольчої продукції.

За розрахунками інформаційно-аналітичного центру Experts Club, оприлюдненими 16 липня, у січні-червні 2026 року Україна експортувала до Іспанії товарів на $1,09 млрд. Імпорт іспанської продукції становив близько $512 млн, а загальний двосторонній товарообіг - орієнтовно $1,60 млрд.

Позитивне для України сальдо торгівлі з Іспанією досягло $578,1 млн і було найбільшим серед усіх 50 провідних торговельних партнерів країни.

Таким чином, Іспанія є для України особливо вигідним великим торговельним партнером: український експорт на цей ринок більш ніж удвічі перевищує імпорт іспанських товарів.







