Інвестиції ПУМБ у сталий розвиток у 2025 році збільшились на 30% і досягли майже пів мільярди грн

Вже п’ятий рік поспіль за умов повномасштабної війни ПУМБ впроваджує соціальні ініціативи для підтримки держави, її громадян і Сил безпеки і оборони України. Загальні інвестиції ПУМБ у наближення перемоги та розвиток країни за цей період склали понад 1,4 млрд грн. За 2025 рік соціальні інвестиції перевищили 495 млн грн, зростання рік до року на понад 150 мільйонів (+31%).

Окремим напрямком соціальної діяльності ПУМБ є підтримка обороноздатності країни. З 2022 року у співпраці з благодійними фондами, громадськими організаціями та завдяки прямим закупівлям на понад 540 мільйонів гривень банк передав у різні військові підрозділи тисячі одиниць обладнання для зв’язку та живлення, спостереження і керування, тактичного одягу та спорядження, автотранспорту і літальних розвідувальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби і обладнання для шпиталів. У 2025 році ПУМБ забезпечив Сили безпеки і оборони необхідним на понад 151 млн грн. В ПУМБ діє біговий клуб PUMBRUN для підтримки мобілізованих колег – збираємо тренування-донати.

В 2025 році банк продовжив реалізувати соціальну ініціативу «Ми однієї крові», створену ще на початку війни. У співпраці з відомими українськими митцями та дизайнерами ПУМБ створює благодійний мерч, кошти від замовлення якого ідуть на закупівлі засобів тактичної медицини для захисників, обладнання та ліків для швидких парамедиків, сплату операцій з відновлення після поранень, пошив адаптивного одягу. На сьогодні «Ми однієї крові» – це 50 партнерів. За 2025 рік на понад 10 млн грн підтримано український бізнес і арт, понад 2,2 тисячі одиниць такмеду закуплено для захисників, 187 одиницю обладнання придбано для швидких парамедиків, 12 доставок крові здійснено в гарячі точки, 697 донорів залучено до донацій. Це разом потенційно 63 тисячі врятованих життів. Разом з партнерами ми забезпечили поранених 2640 одиницями адаптивного одягу, 85 процедурами з лікування рубців, опіків і травм.

Через високу потребу в крові в Україні ПУМБ і Mastercard спільно з ДонорUA та ГО «Агенти крові» започаткували ініціативу «Теплокровні», спрямовану на розвиток культури сталого донорства в Україні та розширення доступу до донації крові в містах та громадах по всій країні. На першому поверсі мобільного хабу «Теплокровні» працює інтерактивна виставка про особливі властивості крові та важливість донацій, а на другому — облаштовано безпечну та затишну зону здавання крові під наглядом медичної бригади лікарів. Для підтримки ініціативи створені Програма вдячності донорам крові в застосунку ПУМБ і спеціальна колекція благодійного мерчу «Теплокровні», в якій речі символізують підтримку, турботу та силу єдності. За 9 місяців роботи донорського хабу у 2025 році вдалося зібрати понад 921 літрів крові, що потенційно може допомогти врятувати понад 6 тисяч життів поранених військових і цивільних. Пумбівці регулярно здають кров для поранених на відкритих донаціях разом з СЕО банку.

Команда банку продовжила розвивати інклюзивну культуру в банку – регулярно проводила для співробітників вебінари, тренінги, електронні курси для розуміння потреб в обслуговуванні людей з різними видами порушень. В 2025 році банк інвестував понад 24 млн в створення інклюзивних просторів і послуг. На кінець року всі 207 працюючих відділень банку ПУМБ по свій Україні мали доступну вхідну групу – пандуси, підйомники, нульовий вхід, навігаційні та попереджувальні елементи, таблички зі шрифтом Брайля. Для людей з порушеннями слуху або мовлення у всіх стандартних відділеннях ПУМБ наявний QR-код з викликом професійного перекладача жестової мови. В 67 відділеннях був облаштований внутрішній безбар’єрний простір: занижені каси, поручні, тримачі для милиць, зони очікування для людей на кріслах колісних, адаптовані санвузли. Для людей з порушеннями зору у 88 відділеннях встановлений голосовий асистент в банкоматах і 77 голосових асистентів в банкоматах поза межами відділень. До кінця 2025 року ми забезпечили фізичну та інформаційну безбар’єрність у 50% відділень в кожному регіоні країни. Закінчили роботи по облаштуванню внутрішнього доступного простору в 96 відділеннях, виконали роботи по адаптації діджитальних каналів (мобільні застосунки, web-сайти банку).

ПУМБ піклується про своїх понад 6 тисяч співробітників по всій Україні, забезпечуючи страхування, навчання, комфортні і безпечні умови праці. Банк надав у 2025 році понад 75 млн матеріальної підтримки своїм співробітникам, які потрапили у складні життєві ситуації через війну.

Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ, прокоментував один з важливих напрямків інвестицій банку:

«ПУМБ вірить у відновлення країни через якісну освіту. Загальна сума інвестицій в освітні проєкти склала у 2025 році 69 млн грн. 20 студентів-розробників КІА та КПІ отримали стипендії для продовження розробок з метою посилення економіки і обороноздатності країни. Нашому освітньому партнерству з KSE вже 9 років. Це 90 отримувачів грантових стипендій від банку. Ми відкрили нові комфортні простори для навчання і відпочинку в KSE, а 10 талановитих студентів KSE University отримали стипендії на навчання з економіки та великих даних у 2025 році. Ми підтримали створення культурно-освітнього проєкту «Фронтова студія» з Культурним десантом, спрямованого на виховання молодого покоління, яке формує свій світогляд і обирає свій шлях. Фронтова студія записує бойові пісні бригад - проводить відкриту комунікацію про особливості підрозділів та можливості, які чекають молодих людей у сучасній українській армії. Ми створили власну платформу інтеграції ветеранів і ветеранок «Жити назустріч», у якої потужна освітня складова - фінансовий чат-бот, лекції з фінансових та економічних питань, бізнес-навчання і гранти на відкриття ветеранського бізнесу. Платформа об’єднала вже понад 300 тисяч ветеранів і членів їх один. За два роки роботи 110 ветеранських команд пройшли онлайн бізнес-навчання. Грантові кошти і менторську підтримку отримали 57 українських ветеранських бізнесів. Ми віримо, що тільки з якісною освітою країна має майбутнє навіть у найскладніші часи».

Наближуємо перемогу і посилюємо країну разом з захисниками і ветеранами, партнерами і клієнтами.