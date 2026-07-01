Основні економічні індикатори України та світу станом на кінець березня - квітень 2026

Стаття представляє ключові макроекономічні показники України та світової економіки станом на кінець березня 2026 року. Аналіз підготовлено на основі актуальних даних Державної служби статистики України (ДССУ), Національного банку України (НБУ), Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку, а також провідних національних статистичних відомств (Eurostat, BEA, NBS, ONS, TurkStat, IBGE). Максим Уракін, кандидат економічних наук і засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club, представив огляд поточних макроекономічних трендів, які визначали ситуацію в Україні та світі на початку 2026 року.

Макроекономічні показники України

Станом на кінець березня 2026 року українська економіка залишалася в режимі керованої макрофінансової стабілізації, однак перший квартал показав помітне погіршення балансу ризиків порівняно з початком року. Після відносно сприятливого січня, коли інфляція знижувалася, резерви перебували на історично високому рівні, а НБУ розпочав обережне пом’якшення процентної політики, у лютому-березні ситуація стала складнішою. Інфляція знову прискорилася, міжнародні резерви скорочувалися другий місяць поспіль, валютний ринок потребував значних інтервенцій регулятора, а перша квартальна оцінка ВВП показала спад.

За попередньою оцінкою Державної служби статистики, реальний ВВП України у І кварталі 2026 року зменшився на 0,6% порівняно з І кварталом 2025 року, а порівняно з попереднім кварталом — на 0,7% з урахуванням сезонного фактору. Номінальний ВВП становив 2047,2 млрд грн. Це стало важливим сигналом, що економічне відновлення залишається нестійким і дуже чутливим до енергетичних, воєнних та зовнішньоторговельних шоків.

Національний банк у квітневому Інфляційному звіті погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,3% з огляду на подальші руйнування інфраструктури, більші дефіцити електроенергії та ефекти суттєвого подорожчання енергоресурсів. Це означає, що навіть за умови збереження міжнародної підтримки та контрольованої ситуації на валютному ринку економіка входить у 2026 рік із нижчою траєкторією зростання, ніж очікувалося раніше.

«Перший квартал 2026 року показав, що українська економіка все ще не перейшла до класичної фази відновлення. Ми маємо стабілізаційну модель, яка працює завдяки міжнародній фінансовій підтримці, бюджетним видаткам, адаптації бізнесу та політиці НБУ. Але скорочення ВВП у І кварталі свідчить, що запас міцності залишається обмеженим. Енергетичні руйнування, дефіцит робочої сили, слабкість експорту та воєнні ризики швидко позначаються на реальному секторі. Тому головне завдання 2026 року – поступово відновлювати виробничу основу економіки», – зазначив Уракін.

Інфляційна динаміка в березні також стала менш сприятливою. За даними Державної служби статистики, які прокоментував НБУ, у березні 2026 року споживча інфляція прискорилася до 7,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,7%. Після січневого уповільнення до 7,4% та лютневого прискорення до 7,6% березневий показник підтвердив, що дезінфляційний тренд став менш стійким.

НБУ пояснював березневе прискорення насамперед подорожчанням сирих продуктів харчування, пального та окремих послуг. Додатковий тиск створювали енергетичні ризики, зростання витрат бізнесу, вплив зовнішніх цін на енергоносії та посилення геополітичної напруженості. Водночас базова інфляція залишалася ближчою до прогнозної траєкторії, що давало регулятору можливість не переходити до різкого посилення політики, але водночас обмежувало простір для подальшого швидкого зниження ставки.

На кінець березня облікова ставка НБУ залишалася на рівні 15,0%. 20 березня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти її незмінною після січневого зниження з 15,5% до 15,0%. Регулятор пояснив це необхідністю підтримувати привабливість гривневих активів, зберігати стійкість валютного ринку та контролювати інфляційні очікування.

«Березень фактично поставив паузу в дискусії про швидке пом’якшення монетарної політики. Інфляція прискорилася, валютний ринок залишався напруженим, а зовнішні ризики зросли. За таких умов збереження ставки на рівні 15% було логічним рішенням. Україна не може дозволити собі стимулювати економіку ціною втрати довіри до гривні. У воєнній економіці стабільність очікувань часто важливіша за короткострокове здешевлення кредиту», – підкреслив Уракін.

Валютний сектор залишався контрольованим, але потребував значної підтримки НБУ. Станом на 1 квітня 2026 року міжнародні резерви України становили майже $52,0 млрд. У березні вони скоротилися на 5,0%. Така динаміка була зумовлена валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які лише частково компенсувалися надходженнями від міжнародних партнерів та розміщенням валютних ОВДП.

Попри скорочення, резерви залишалися високими за історичними мірками і продовжували виконувати роль головної фінансової подушки безпеки. Водночас сама потреба у великих інтервенціях засвідчувала, що приватний валютний ринок і надалі має структурний дефіцит валюти. Україна імпортує значно більше, ніж експортує, а отже стабільність курсу значною мірою підтримується зовнішнім фінансуванням та резервами НБУ.

Зовнішня торгівля в першому кварталі підтвердила цю проблему. За даними Державної митної служби, у січні-березні 2026 року товарообіг України становив $33,5 млрд. Імпорт досяг $23,4 млрд, тоді як експорт — $10,1 млрд. Отже, товарний дефіцит за три місяці становив близько $13,3 млрд, а імпорт більш ніж удвічі перевищував експорт.

У структурі імпорту ключову роль відігравали машини, обладнання, транспорт, паливно-енергетичні товари та продукція хімічної промисловості. Найбільшими торговельними партнерами з імпорту залишалися Китай, Польща та Туреччина. Експортна база залишалася значно вужчою: основними позиціями були продовольчі товари, аграрна продукція, метали та окремі товари машинобудування. Основними напрямами експорту залишалися країни ЄС та Туреччина.

«Торговельний дефіцит першого кварталу – це один із найважливіших індикаторів вразливості української економіки. Резерви та зовнішня допомога дають можливість проходити цей період без валютної кризи, але вони не замінюють власну експортну спроможність. Коли імпорт більш ніж удвічі перевищує експорт, це означає, що країна фінансує значну частину своїх потреб за рахунок зовнішніх ресурсів. У воєнних умовах це неминуче, але стратегічно така модель не може бути постійною. Україна має нарощувати експорт продукції з вищою доданою вартістю, розвивати переробку, логістику, енергетичну автономність і оборонно-промисловий комплекс», – наголосив Уракін.

Бюджетна ситуація за підсумками першого кварталу також залишалася напруженою. За даними Міністерства фінансів, у січні-березні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 734,6 млрд грн. Водночас касові видатки загального фонду за цей період становили 916,4 млрд грн, що на 7,1% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У березні видатки становили 369,1 млрд грн.

Видатки на безпеку й оборону за січень-березень становили 570,9 млрд грн, або 62,3% усіх видатків загального фонду. Це підтверджує, що державний бюджет у 2026 році залишається насамперед бюджетом війни. Найбільші напрями витрат включали оплату праці у бюджетному секторі з нарахуваннями, соціальне забезпечення, субсидії та трансферти підприємствам, оплату товарів і послуг, обслуговування державного боргу та трансферти місцевим бюджетам.

«Бюджет першого кварталу 2026 року показує, що держава зберігає фінансову керованість, але ціна цієї керованості дуже висока. Понад 60% видатків загального фонду спрямовується на безпеку й оборону, і це абсолютно зрозуміло в умовах війни. Але така структура означає, що простір для класичних інвестицій у розвиток обмежений. Тому міжнародна підтримка, внутрішній ринок ОВДП і здатність уряду розширювати власну податкову базу через відновлення економічної активності залишаються критично важливими», – зазначив Уракін.

Глобальна економіка

Світова економіка станом на кінець березня 2026 року залишалася стійкою, але менш прогнозованою, ніж на початку року. Якщо в січні базовий сценарій МВФ передбачав зростання глобальної економіки на 3,3% у 2026 році, то у квітневому World Economic Outlook Фонд переглянув оцінки в умовах нової геополітичної напруженості на Близькому Сході. За базового припущення про обмежений конфлікт МВФ прогнозував глобальне зростання на 3,1% у 2026 році та 3,2% у 2027 році.

МВФ зазначав, що світова економіка знову зіткнулася з шоком, пов’язаним із війною, зростанням цін на сировину, посиленням інфляційних очікувань та жорсткішими фінансовими умовами. Це означало, що глобальне середовище для України стало менш сприятливим: енергетичні ціни, ризики для торгівлі та вартість капіталу знову почали відігравати більшу роль.

США залишалися одним із головних центрів глобальної стійкості. У першому кварталі 2026 року реальний ВВП США зріс на 2,1% у річному вимірі, за оцінкою BEA. Зростання підтримували інвестиції, експорт, державні видатки та споживчі витрати. Водночас інфляція у США в березні помітно прискорилася: індекс споживчих цін зріс на 3,3% у річному вимірі після 2,4% у лютому, а базовий CPI становив 2,6%.

Федеральна резервна система у березні зберегла цільовий діапазон ставки федеральних фондів на рівні 3,5–3,75%. Це означало, що американська монетарна політика залишалася стримувальною, а очікування швидкого зниження ставок були відкладені. Для країн із підвищеним ризиком, зокрема України, це означало збереження порівняно високої вартості глобального капіталу.

Єврозона перебувала у складнішому становищі. Її економічне зростання залишалося слабким, тоді як інфляція знову вийшла вище цілі ЄЦБ. За попередньою оцінкою Eurostat, річна інфляція в єврозоні у березні 2026 року становила 2,5%, а фінальна оцінка пізніше показала 2,6%. У лютому показник становив 1,9%, тобто березень приніс відчутне прискорення цінового тиску. Основним фактором стала енергетика, тоді як базова інфляція залишалася помірнішою.

Європейський центральний банк у березні зберіг ключові ставки без змін: депозитну ставку – на рівні 2,0%, ставку основних операцій рефінансування – 2,15%, ставку граничного кредитування – 2,40%. Для України єврозона залишається найважливішим зовнішнім економічним середовищем через торгівлю, фінансову допомогу, інтеграцію до ЄС, міграційні потоки та логістичні коридори. Однак слабкий темп зростання в Європі обмежує потенціал швидкого збільшення українського експорту.

Велика Британія також входила у 2026 рік із поєднанням помірного зростання та підвищеного інфляційного фону. У березні британський CPI зріс до 3,3% у річному вимірі після 3,0% у лютому. Bank of England зберігав базову ставку на рівні 3,75%, що відображало обережність регулятора перед ризиком нового інфляційного прискорення. Для європейського регіону загалом це означало, що цикл швидкого монетарного пом’якшення не настав.

«Світова економіка в першому кварталі 2026 року не увійшла в рецесію, але стала помітно нервовішою. США зберігають стійке зростання, але стикаються з новим інфляційним прискоренням. Єврозона має слабший економічний імпульс і знову бачить інфляцію вище цілі. Велика Британія також залишається в режимі обережної монетарної політики. Для України це означає, що зовнішній світ не створює катастрофічного фону, але й не дає легкого імпульсу для відновлення. У таких умовах розраховувати лише на зовнішній попит не можна», – зазначив Уракін.

Китайська економіка у першому кварталі 2026 року зберегла відносно сильну динаміку. За даними Національного бюро статистики КНР, ВВП Китаю у І кварталі зріс на 5,0% у річному вимірі, а в квартальному вимірі – на 1,3%. Номінальний обсяг ВВП становив близько 33,4 трлн юанів. Водночас інфляція залишалася помірною: у березні CPI зріс на 1,0% у річному вимірі, а за січень-березень – у середньому на 0,9%.

Китай і надалі демонстрував сильну виробничу базу та експортний потенціал, однак структурні проблеми – слабший внутрішній попит, ринок нерухомості, боргове навантаження та залежність від зовнішніх ринків – залишалися важливими обмеженнями. Для України Китай залишався ключовим джерелом імпорту, насамперед машин, обладнання, електроніки та промислових товарів.

Індія зберігала статус одного з головних драйверів глобального зростання. За першою авансовою оцінкою уряду, реальний ВВП Індії у 2025/26 фінансовому році мав зрости на 7,4%, тоді як номінальний ВВП — на 8,0%. Основним драйвером залишався сектор послуг, а також внутрішній попит і державні інвестиції. Індійська економіка залишалася одним із найпереконливіших прикладів поєднання високого зростання та відносно контрольованої інфляції.

Туреччина залишалася прикладом економіки з відносно високою діловою активністю, але дуже складною інфляційною спадщиною. За офіційними даними TurkStat, у березні 2026 року споживчі ціни зросли на 1,94% у місячному вимірі та на 30,87% у річному вимірі. Це було нижче, ніж у лютому, коли річна інфляція становила 31,53%, але все ще залишалося надзвичайно високим рівнем. Водночас турецька економіка у 2025 році зросла на 3,6%, що свідчило про збереження внутрішнього попиту попри інфляційні ризики.

Бразилія виглядала більш збалансованою серед великих економік, що розвиваються. За даними IBGE, ВВП Бразилії у 2025 році зріс на 2,3%, до 12,7 трлн реалів у поточних цінах. Зростання спостерігалося в аграрному секторі, промисловості та секторі послуг. За попереднім індикатором IPCA-15, інфляція в березні 2026 року становила 0,44% за місяць і 3,90% за останні 12 місяців. Це підтверджувало, що Бразилія зберігала порівняно контрольований інфляційний фон, хоча її економіка також відчувала вплив високих ставок та зовнішньої невизначеності.

«Китай, Індія, Туреччина і Бразилія показують різні моделі розвитку великих економік, що розвиваються. Китай зберігає масштаб і виробничу силу, але має структурні дисбаланси. Індія демонструє найвищу динаміку серед великих економік і спирається на внутрішній попит та сектор послуг. Туреччина росте, але платить за це високою інфляцією. Бразилія рухається повільніше, зате більш збалансовано. Для України важливо дивитися на ці приклади практично: у глобальній конкуренції виграють ті країни, які можуть одночасно підтримувати макростабільність, виробництво, експорт і внутрішній інвестиційний попит», – вважає Уракін.

Висновки

Станом на кінець березня 2026 року Україна зберігала макрофінансову керованість, але перший квартал продемонстрував крихкість економічної стабілізації. Реальний ВВП у І кварталі знизився на 0,6% р/р, інфляція у березні прискорилася до 7,9%, облікова ставка залишалася на рівні 15,0%, міжнародні резерви скоротилися до близько $52,0 млрд, а товарний дефіцит за січень-березень перевищив $13 млрд. Бюджет залишався функціональним, але його структура була повністю підпорядкована воєнним потребам: понад 60% видатків загального фонду спрямовувалися на безпеку й оборону.

Головними ризиками для України залишалися воєнні втрати, руйнування енергетичної інфраструктури, слабкість експорту, дефіцит робочої сили, висока залежність бюджету від зовнішнього фінансування та структурний валютний дефіцит приватного сектору. Позитивними факторами були значний рівень міжнародних резервів, контрольована політика НБУ, продовження міжнародної підтримки, адаптивність бізнесу та здатність держави виконувати ключові бюджетні зобов’язання.

Світова економіка у першому кварталі 2026 року залишалася відносно стійкою, але менш стабільною, ніж на початку року. МВФ прогнозував глобальне зростання на рівні 3,1% у 2026 році за умови обмеженого характеру конфлікту на Близькому Сході. США зберігали позитивну динаміку, але зіткнулися з новим інфляційним імпульсом; єврозона залишалася слабкою за темпами зростання і знову побачила інфляцію вище цілі; Китай демонстрував 5% зростання; Індія залишалася головним драйвером серед великих економік; Туреччина боролася з високою інфляцією; Бразилія зберігала помірну, більш збалансовану динаміку.

«Березень 2026 року став для України моментом перевірки реальної міцності стабілізаційної моделі. Високі резерви, міжнародна допомога та контрольована політика НБУ дозволяють утримувати систему в робочому стані. Але спад ВВП у першому кварталі, прискорення інфляції та великий торговельний дефіцит показують, що сама по собі фінансова стабільність не є достатньою. Наступний етап має полягати в переході від моделі виживання до моделі продуктивного відновлення. Це означає інвестиції в енергетику, оборонно-промисловий комплекс, переробку, логістику, експортні виробництва, технології та людський капітал. Без цього навіть значні резерви та зовнішня допомога залишатимуться лише подушкою безпеки, а не джерелом довгострокового розвитку», – підсумував Максим Уракін.

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Керівник проекту "Економічний Моніторинг", кандидат економічних наук Максим Уракін