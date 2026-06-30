Огляд-прогноз курсу гривні до ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – червень 2026 року

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

У червні гривня тримає курс на девальвацію, але наприкінці місяця офіційний курс не перейшов за межі 45 грн за долар, а тримається на рівні 44,85 грн/дол. Хоча на готівковому валютному ринку вже понад два тижні банки й обмінники виставляють курс продажу суттєво вище офіційного – 45,05-45,30 грн/дол.

На міжбанківському валютному ринку України, як і раніше, головним продавцем виступає НБУ, що покриває заявки від імпортерів, передусім завдяки траншам міжнародної допомоги. У Нацбанку очікують, що невдовзі надолуження надходжень міжнародної допомоги за програмою Ukraine Support Loan і прогрес у перемовинах із МВФ щодо програми EFF мають суттєво посилити його спроможність зберігати стійкість валютного ринку. Фактично очікування ринку наразі такі, що впродовж найближчих трьох місяців буде відбуватися керована девальвація гривні, проте її темпи не будуть стрімкими. Тим часом одним із чинників, що підтримує гривню, є ситуація на міжнародному ринку, зокрема падіння цін на нафту на світовому ринку. Це має врегулювати цінову політику нафтотрейдерів і дещо послабити попит на іноземну валюту.

Глобальний контекст

У червні міжнародні ринки перебували в очікуванні рішення Комітету ФРС щодо ключової ставки. Прогнози вказували на те, що ставка змінена не буде. За підсумками засідання Комітету ФРС так і сталося – Комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки федеральних фондів на рівні від 3,5% до 3,75%. У повідомленні ФРС йдеться, що економічна активність зростає стабільними темпами, незважаючи на підвищену невизначеність, яка частково зумовлена конфліктом на Близькому Сході. «Зростання продуктивності праці та капіталовкладень є високими. Зростання кількості робочих місць не відстає від зростання робочої сили, а рівень безробіття майже не змінився. Інфляція залишається підвищеною порівняно з цільовим показником Комітету 2%, частково відображаючи шоки пропозиції, які призвели до зростання цін у певних секторах, зокрема в енергетиці», – так пояснили у ФРС своє рішення залишати ставки незмінними.

Ситуація на Близькому Сході має суттєвий вплив на ринки, адже невизначеність щодо подальшого розвитку конфлікту між США та Іраном призводить до підвищеної турбулентності як на ринку нафти, так і на ринках капіталу. В червні ринки підтримувала надія на швидке завершення війни та відкриття Ормузької протоки. 17 червня США та Іран підписали Меморандум про взаєморозуміння (MoU) з 14 пунктів, який включав «негайне та остаточне припинення військових операцій на всіх фронтах». Фактично Іран погодився докласти «всіх зусиль для безпечного проходу комерційних суден безкоштовно протягом 60 днів». Проте під кінець червня атаки поновились як з боку Ірану, так і з боку США. Спочатку іранський снаряд влучив у вантажне судно в Ормузькій протоці, після чого США завдали по Ірану серію ударів, вразивши кілька цілей, що Центральне командування США назвало прямою відповіддю на «тривалу агресію» проти комерційного судноплавства. Пізніше Іран відповів ударами по американських базах у Кувейті та Бахрейні. Зараз немає впевненості, що режим припинення операцій, про який нібито домовились США та Іран, реально діятиме. Тим часом, Ормузька протока є ключовим водним шляхом для поставок нафти та газу, а отже, можливість транспортувати нею нафту впливає на нафтові котирування.

Світові ціни на нафту перебувають під постійним впливом ситуації на Близькому Сході. На початку червня ціна марки Brent досягла 97 дол. за барель, але далі протягом червня ціна щоденно знижувалася. Проте після поновлення атак наприкінці червня ціни знову почали зростати (29 червня ціна досягла 74 дол./бар.), оскільки трейдери оцінювали стан нестабільного припинення вогню в Перській затоці.

Курс долара США також стрімко реагує на міжнародні новини та глобальну невизначеність. Однак тут є помітним оптимізм – за місяць індекс DXY показав укріплення курсу долара на 2,23%. Якщо в середині червня курс пари EUR/USD перебував близько позначки 1,1611 долара за євро, то наприкінці червня курс вже 1,1407 дол./євро. Подібну траєкторію можна пояснити зростаючими шансами на підвищення ставок ФРС у 2026 році, а також оптимізмом щодо розвитку економіки США.

Внутрішній український контекст

Попит на валюту в червні залишався на стабільно високому рівні, і щоб втримати курс гривні від подальшої девальвації Національному банку довелося збільшити обсяг продажу валюти, тобто інтервенції зросли. За 26 днів червня НБУ продав на ринку понад 4,63 млрд доларів, а от, наприклад, у травні обсяг валюти, яку продав НБУ на міжбанку, становив 3,03 млрд доларів. Отже, тиск на гривню посилюється як через великі обсяги різноманітного імпорту (зокрема, і пального та електричного обладнання), так і через вплив укріплення долара на міжнародному ринку.

Станом на 30 червня офіційний курс – 44,85 грн/дол., і курс укріпився порівняно з 11 червня, коли сягнув рівня 44,97 грн/дол., проте впав порівняно з початком червня, коли становив 44,27 грн/дол.

Надходження міжнародної допомоги мають поповнити міжнародні резерви, а отже, дозволять НБУ триматися стратегії гнучкого курсоутворення, збільшуючи обсяг продажу валюти на міжбанку й одночасно не даючи гривні стрімко втрачати. Наприкінці червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні першого траншу макроекономічної допомоги – 3,2 млрд євро з кредиту у 90 млрд євро. Зазначені 3,2 млрд євро – перший із трьох траншів макрофінансової допомоги, передбачених на 2026 рік. Загалом за цим кредитом Україна має отримати цьогоріч 8,35 мільярда євро, причому другий транш становитиме приблизно 3,7 мільярда та надійде восени, а третій в сумі близько 1,45 млрд євро Україна має отримати наприкінці року.

Позитивні новини вже є і щодо траншів за кредитною програмою України та МВФ. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у червні зустрілася з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом, де сторони обговорили результати першого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF) та узгодили наступні етапи співпраці. За її словами, Рада директорів МВФ планує затвердити наступний транш для України розміром 690 млн доларів до середини липня.

Курс долара США: динаміка й аналіз

У червні гривні вдалося зупинитися і не перейти психологічну межу 45 грн за долар, проте, як вже було згадано, це пов’язано переважно зі збільшенням обсягу інтервенцій з боку Нацбанку, які протягом 4 тижнів червня перевищили 4,63 млрд доларів.

Станом на кінець червня офіційний курс – 44,85 грн/дол., а от на початку місяця був на рівні 44,27 грн/дол. На міжбанківському валютному ринку 29 червня торги відбувалися за курсом 44,84-44,88 грн/дол.

На готівковому ринку долар торгується вже за межами позначки 45 грн за долар, курс на роздрібному ринку доволі суттєво відрізняється від офіційного. Якщо на початку червня курс купівлі був в межах 43,85-44,05 грн/дол., а курс продажу – 44,4-44,6 грн/дол., то в останній день червня курс купівлі – 44,5-44,8 грн/дол., а курс продажу – 45,05-45,30 грн/дол. Спреди між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку в червні зросли до 0,5-0,75 грн/дол.

Ключові фактори впливу:

· Попит на валюту на міжбанківському ринку продовжує зростати, гривня девальвує. НБУ перекриває заявки від імпортерів через інтервенції валюти, обсяги яких в червні суттєво зросли – до понад 4,63 млрд дол.

· На готівковому ринку суттєвих коливань немає, але психологічну межу ринок подолав. Очікування подальшої девальвації зберігаються, а банки й обмінні пункти продають долар за курсом 45,05-45,30 грн/дол.

· Міжнародні фактори: США та Іран підписали Меморандум, проте згодом сторони конфлікту поновили військові операції. Це тисне на котирування нафти, яка дорожчає. Тим часом, долар підтримують очікування, що ФРС все ж таки підвищить ставки.

· Поведінкові очікування ринку: на міжнародному ринку наразі вся увага до статистики по ринку праці та дані стосовно інфляції у США, що може стати базою для липневого перегляду ставок Комітетом ФРС. В Україні на тлі перекосів торговельного балансу та відсутності потрібних ринку обсягів валюти від експортерів НБУ залишається головним маркетмейкером, попит на валюту зростає й очікування девальвації посилюються.

Прогноз

· Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 44,80–45,25 грн/дол. з ймовірними короткочасними коливаннями в бік укріплення гривні.

· Середньостроково (2–3 місяці): 45,10–45,60 грн/$. Посилення позицій долара на світовому ринку збільшує шанси на швидке укріплення американської валюти і на українському ринку. Подальша траєкторія пари євро/долар залежить від рішень ФРС щодо зміни ключової ставки та ситуації на Близькому Сході.

· Довгостроково (6+ місяців): у базовому сценарії змін не передбачається – гривня буде девальвувати, проте глибина девальвації залежить від ряду чинників, серед яких – курсові коливання долара на міжнародному ринку, дефіцит державного бюджету, монетарна політика НБУ, рівень міжнародної допомоги, обсяг міжнародних резервів, потреба країни в нових багатомільярдних обсягах енергетичного імпорту. До кінця 2026 року курс може дійти до позначки 46,50 грн/$.

Курс євро: динаміка й аналіз

У червні євро на вітчизняному ринку впав до гривні на хвилі коливань, які відбувалися на міжнародному валютному ринку, де долар відвоював свої позиції. Отже, якщо місяць розпочався з офіційного курсу 51,55 грн/євро, то станом на 30 червня офіційний курс євро – 51,16 грн/євро.

Готівковий ринок вибудовував траєкторію відповідно до тенденцій на світовому ринку, тож у вітчизняному роздрібному сегменті помітне укріплення гривні до євро. Якщо на початку червня курс купівлі був у межах 50,85-51,3 грн/євро, курс продажу – 51,75-51,90 грн/євро, то станом на 30 червня курс купівлі євро – вже 50,50-50,90 грн/євро, а курс продажу – 51,40-51,60 грн/євро. Спреди між курсом купівлі та курсом продажу євро в червні майже не змінились і становлять 0,55-0,85 грн/євро.

Ключові фактори впливу:

· На міжнародному ринку помітне послаблення євро, передумовою якого стало укріплення долара через очікування на можливу зміну ставок ФРС. У червні євровалюта втрачала свої позиції на тлі ситуації з очікуванням підвищення ставок ФРС, що за прогнозами може відбутися наприкінці липня.

· Інвестори вибирають долар, адже очікують підвищення ставки ФРС. Цікавість до євровалюти падає, адже за прогнозами нові ставки додадуть вартості облігацій США, що робить казначейські зобов’язання у доларах більш привабливим інструментом для інвестицій.

· На готівковому ринку України помітний помірний попит на євро. У банках та обмінниках немає дефіциту готівкової євровалюти.

Прогноз:

· Короткостроково (2–4 тижні): на українському ринку євровалюта може залишатись у межах 51,20–51,50 грн/€.

· Середньостроково (2–4 місяці): якщо долар продовжить укріплення на міжнародному ринку, а євро буде девальвувати щодо долара, то в Україні можуть бути коливання євровалюти в межах 51,15-51,65 грн/€.

· Довгостроково (6+ місяців): курс євро може перебувати у межах 51,80–53,50 грн/€. Найголовнішими чинниками впливу залишаються ситуація на Близькому Сході, майбутні рішення ФРС щодо зміни ключової ставки, рівень інфляції в США та ЄС, а також чи зважиться ЄЦБ на ще одну зміну ставок у 2026 році.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Липень не принесе стабільності – курсові коливання пари євро/долар можуть лише посилитися. Це означатиме потребу в гнучкості інвестиційних планів, але водночас високої уважності до міжнародних новин і чинників впливу на курс головних валют.

Долар поновлює свої позиції, а євро втрачає. Долар наразі підтримує висока інфляція, пов’язана з енергетичним шоком, а також угода між США та Іраном і оптимізм щодо дотримання її умов сторонами конфлікту. Для інвесторів це означає впевнене інвестування у долар.

ФРС може переглянути ставки в 2026 році. Зростання інфляції у США позбавило ФРС можливості для зниження ставок, і ринки тепер повністю враховують можливе підвищення ставок до жовтня. Це продовжуватиме надавати підтримку долару США та тиснути на курс євро. Для інвесторів це означає готовність сконцентруватися на доларі, але одночасно і потребу диверсифікувати активи за допомогою частки інвестицій у євровалюті.

Конфлікт США та Ірану ще не вирішено. Оскільки крапка не поставлена, а операції на Близькому Сході тривають, долар все рівно під тиском глобальної ситуації. Для інвесторів це означає потребу розглянути кілька сценаріїв і мати гнучкі можливості виходу з одних активів для переведення коштів в інші.

Ліквідність інвестицій – у фокусі стратегії. Доволі несподівані коливання пари євро/долар, коли долару вдалося стрімко укріпитися, а євровалюта серйозно втрачає, лише підкреслюють необхідність формувати портфель з урахуванням усіх чинників, але залишати в центрі стратегії найліквідніші валюти – долар і євро, хоча є сенс зменшити частку євро в портфелі до 15-20%.

Безпека інвестицій як ключовий чинник під час вибору стратегії. На тлі тривалого девальваційного тренда гривню доцільно використовувати для точкових рішень і поточних витрат, проте відмовитися формувати в національній валюті довгострокові програми.

Різкий розворот інвесторів до долара на глобальному ринку не залишає сумнівів: інвестиції в долар – наднадійне джерело прибутку. Наразі всі дані свідчать про активний розвиток економіки США, тож американська валюта залишається найбільш ліквідною, а інвесторам варто зберігати в доларах не менш як 60% обсягу валютного портфеля.

Диверсифікація валютного портфеля – через ліквідні валюти. Відкат євро до 51,16 грн/дол. надає нові можливості для купівлі євровалюти у портфель відповідно до вибраної індивідуальної стратегії. Проте це також можливість і придбати деякий обсяг інших ліквідних валют, зокрема британських фунтів і швейцарських франків.

Увага – до рішень центробанків США та ЄС і на статистичні дані щодо інфляції та ринку праці в США та Євросоюзі. У найближчий місяць ця інформація буде надважливою для інвесторів, адже саме вона впливатиме на можливі зміни ставок центральними банками.

Сильний чи слабкий долар – важливе питання наступного півріччя. На курс долара найбільше впливатиме реалізація угоди між США та Іраном, динаміка інфляції у США та зміна ключової ставки ФРС. Зниження ставки може підтримати євровалюту.

Що важливо у сфері новин. Потрібно вивчати все, що пов’язано з нафтовими котируваннями, угодою між США та Іраном і її практичною реалізацією, статистичні дані про ринок праці й інфляцію у США. Найважливішим сигналом до корегування стратегії стане заява ФРС про зміну базової ставки. Найближче засідання Комітету ФРС наприкінці липня покаже, якою може бути подальша траєкторія пари євро/долар. В Україні головними чинниками впливу на ситуацію на валютному ринку будуть стан міжнародних резервів, надходження траншів кредитів і допомоги від партнерів, ситуація в енергетиці та можливі зміни ситуації на фронті.

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