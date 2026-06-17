Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 – червень 2026 року

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

У першій половині червня гривня продовжує девальвувати, а попит на іноземну валюту зростає. Офіційний курс долара впритул наблизився до психологічної позначки 45 грн, а на готівковому валютному ринку в середині червня курс продажу вже подекуди сягнув 45,0–45,30 грн/дол.

Дефіциту валюти немає, адже Нацбанк продовжує виступати головним продавцем, задовольняючи заявки імпортерів. Проте в основі девальваційних коливань лежить дефіцит торговельного балансу, адже так чи інакше імпорт істотно переважає над експортом, тож, валюта для імпортерів надходить фактично майже завжди лише від НБУ. Енергетичне обладнання, пальне та військовий експорт – головні напрямки імпорту, які постійно потребують значних обсягів іноземної валюти. Від початку 2026 року НБУ не купив на міжбанку жодного долара, а обсяг інтервенцій з продажу перевищив 18,26 млрд дол. Тиск на гривню зростає, основним джерелом його послаблення можуть стати надходження від продажу нового врожаю зернових з подальшим перерахунком валютної виручки на рахунки імпортерів в Україні. Проте поки що немає впевненості, що майбутній урожай принесе істотні надходження валюти на міжбанк і що вже цього літа агровиробники допоможуть валютному ринку і додадуть стабільності національній валюті.

Глобальний контекст

У червні ринки перебувають в очікуванні рішення ФРС США щодо ключової ставки. Раніше інвестори очікували, що ставку цього року буде знижено вдвічі, але з огляду на прискорення інфляційних процесів у США внаслідок війни в Ірані ці прогнози вже були переглянуті. Засідання Комітету ФРС відбудеться 16-17 червня, і наразі очікується, що ФРС збереже ставки на нинішньому рівні: від 3,5% до 3,75%. Цікаво, що деякі аналітики і взагалі прогнозують наступне зниження ставок не раніше 2027 року. Наприклад, в агентстві Goldman Sachs вважають, що ФРС знизить ключову ставку федеральних фондів у червні та грудні наступного року до рівня 3-3,25%.

Щодо чинників, якими можуть керуватися в Комітеті ФРС під час ухвалення рішень щодо ставок, то традиційно ключовими серед них є стан ринку праці та динаміка цін. Останні дані ринку праці в США показують: у травні економіка країни додала 172 тис. робочих місць, що істотно перевищує очікування ринку. Рівень безробіття залишився стабільним – приблизно 4,3%, а середня погодинна заробітна плата зросла на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, і на 3,4% у річному вимірі. Отже, стабільний ринок праці є підставою залишити ставки на нинішньому рівні. Щодо інфляції, то нові дані ІСЦ США за травень показали зростання на 0,5% порівняно з квітнем, а річна інфляція прискорилась до 4,2%. Підвищення цін пов’язують з енергетичними потрясіннями через напруженість на Близькому Сході, дорожчанням нафти й високимиі транспортними ризиками.

Ситуація на Близькому Сході тривалий час керувала і настроями інвесторів, і курсовими коливаннями на валютних ринках, і ось нарешті надійшла інформація про угоду між США та Іраном, яка має покласти край блокаді портів Ірану, відкрити Ормузьку протоку та спряти безпечному судноплавству в регіоні. Остаточного підписання угоди очікують уже цього тижня в Женеві.

Тим часом Європейський центральний банк на минулому тижні підвищив процентні ставки, намагаючись стримати зростання цін, спричинене війною США та Ізраїлю з Іраном. Отже, ключова ставка зросла з 2% до 2,25%. Це перше підвищення ставки ЄЦБ з вересня 2023 року. Президент ЄЦБ Крістін Лагард зауважила, що війна на Близькому Сході створює інфляційний тиск, і рішення про підвищення ставок є стійким за низкою сценаріїв, які відображають можливий розвиток цього потрясіння та його вплив на середньострокові перспективи єврозони.

Щодо долару США, то за місяць індекс DXY показав зміцнення курсу майже на 0,6%. Але в червні євро все одно перемагає: на тлі новин про угоду між США й Іраном та ухваленого нещодавно рішення ЄЦБ про підвищення ставок курс пари EUR/USD 15 червня дійшов до позначки 1,1611 дол. за євро, тоді як ще 8 червня курс перебував на рівні 1,1502 дол./євро. Тепер інвестори сконцентровані на засіданні Комітету ФРС, підсумки якого матимуть важливе значення для подальшої курсової динаміки валютної пари EUR/USD.

Внутрішній український контекст

У червні попит на валюту з боку імпортерів зріс, а продавці валюти, компанії-експортери, вирішили на тлі подорожчання долара притримати свою виручку. Як наслідок, Нацбанк за перший тиждень червня продав 766,4 млн дол., а впродовж другого тижня цього місяця – вже 1,15 млрд дол. Тиск на гривню посилювала й ситуація на міжнародному ринку та очікування домовленостей між Іраном та США. Станом на 16 червня офіційний курс становив 44,81 грн/дол., що нижче за показник 11 червня, коли сягнув рівня 44,97 грн./дол. Це свідчить про незначне зміцнення гривні. На готівковому ринку курс швидко почав змінюватися, але панічного ажіотажу немає. НБУ збільшенням інтервенцій показав неготовність до нового рівня курсу – понад 45 грн/ дол., але подальші курсові коливання поза психологічну межу цілком імовірні вже в червні.

Важливо, що станом на початок червня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 45,72 млрд дол., що на 5,2% менше, ніж на початку травня. США. У НБУ пояснили, що динаміка зумовлена валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних ОВДП та від міжнародних партнерів.

У червні Україна почала отримувати доволі великі обсяги фінансової підтримки. По-перше, йдеться про сьомий транш фінансування від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility обсягом 2,8 млрд євро. Кошти, як пояснила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. По-друге, очікують, що вже цього місяця Україна може отримати перший транш в розмірі 5,9 млрд. євро від ЄС у межах кредитної програми на 90 млрд євро. Як повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, перші кошти за програмою будуть спрямовані на закупівлю безпілотних систем, тобто на потреби оборони.

Оптимізму додає і повідомлення про успішне продовження співпраці України з МВФ. Нещодавно стало відомо, що Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися переглянути програму Механізму розширеного фінансування (EFF), а угода має бути затверджена найближчими тижнями. За словами Юлії Свириденко, це відкриває шлях до отримання Україною наступного траншу за програмою в розмірі 690 млн дол.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Поступова девальвація гривні вкладається у принципи стратегії курсової гнучкості. Отже, якщо на початку червня офіційний курс був на рівні 44,27 грн/дол, то 16 червня – 44,81 грн/дол. На міжбанківському ринку 15 червня торги відбувалися з курсом 44,8–44,83 грн/дол. Як і раніше, головним продавцем валюти залишається Національний банк.

Готівковий ринок очікувано робить крок уперед і виводить гривню за межі психологічної позначки 45 грн./дол. На початку червня курс купівлі був у межах 43,85–44,05 грн/дол., а курс продажу – 44,4–44,6 грн/дол. У середині місяця курс купівлі вже 44,5–44,7 грн/дол., а продажу – 45,0–45,3 грн/дол. Спреди незначно скоротилися: до рівня 0,45–0,6 грн/дол.

Ключові фактори впливу:

· Зростання попиту на долар на міжбанківському валютному ринку в червні та активні коливання в бік девальвації. Гривня продовжує йти траєкторією девальвації, НБУ продає імпортерам валюту, експортери притримують виручку.

· Готівковий ринок: межу 45 грн/дол. перейдено. На готівковому ринку без ажіотажу, але населення очікує подальшої девальвації, попит на долари зростає;

· Міжнародні фактори: президент США Дональд Трамп анонсував укладення угоди з Іраном, це очікувано підтримало євровалюту, адже інвестори збільшили довіру до євро та економіки ЄС, що залежить від імпортних енергоносіїв;

· Поведінкові очікування ринку: на міжнародних ринках у середині червня основна увага прикута до засідання Комітету ФРС, хоча прогнози і вказують на те, що зміни ставок не відбудеться. В Україні, попри позитивні новини щодо надходження мільярдів фінансової допомоги, гривня залишиться під тиском високого попиту, і ця тенденція триватиме в найближчі тижні.

Прогноз

· Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 44,95 – 45,35 грн/дол., гривня буде намагатися час від часу повернутися до рівня близько 44,85 грн/дол., проте загальний тренд – девальваційний.

· Середньостроково (2–3 місяці): 45,15–45,70 грн/дол. Якщо євро продовжить зміцнюватися на тлі розвороту довіри інвесторів після врегулювання конфлікту на Близькому Сході, коливання відносно долара можуть бути стриманішими. Проте матиме значення подальша політика ФРС і рішення щодо зміни ключової ставки.

· Довгостроково (6 + місяців): у базовому сценарії головним залишається девальваційний тренд, а курс ближче до кінця року може перетнути межу 46,50 грн/дол. Найважливішим чинником впливу на курсові коливання є стратегія Нацбанку, спрямована на підтримку інтервенціями валютного ринку, подальша лібералізація валютного ринку, експорт зернових, а також обсяги і ритмічність надходжень міжнародної допомоги.

Курс євро: динаміка й аналіз

Євро на вітчизняному валютному ринку повернувся до зміцнення після тимчасового спаду в травні. Якщо на початку червня офіційний курс становив 51,55 грн/євро, то в середині місяця він сягнув позначки 52,04 грн/євро. Головним драйвером курсових змін стала тенденція до зміцнення євро на міжнародному ринку.

Готівковий ринок логічним чином реагував на зміцнення євровалюти. Тож, якщо на початку червня курс купівлі перебував у межах 50,85–51,3 грн/євро, а курс продажу – 51,75–51,90 грн./євро, то в середині червня курс купівлі євро становив уже 51,25–51,70 грн/євро, а курс продажу – 52,25–52,55 грн/євро. Спреди майже не змінились: 0,6–0,9 грн/євро.

Ключові фактори впливу:

· На міжнародному ринку помітне зміцнення євро, спричинене геополітичними подіями та зміною ставок ЄЦБ. У червні євровалюта посилила свої позиції завдяки оптимізму інвесторів через оголошення угоди між США та Іраном.

· ЄЦБ підвищив процентні ставки у відповідь на зростання інфляції, спричиненої війною в Ірані. Зокрема, свою основну депозитну ставку – з 2% до 2,25%. Інфляція у Єврозоні зросла до 3,2% у травні 2026 року з 3% у квітні. Цільовий показник інфляції ЄЦБ становить 2%.

· Попит на євро в Україні на невисокому рівні. На готівковому ринку дефіциту євро немає, продаж євровалюти населенням домінує над купівлею.

Прогноз

· Короткостроково (2–4 тижні): на українському ринку євровалюта може залишатись у коридорі 52,10–52,45 грн/євро.

· Середньостроково (2–4 місяці): якщо євровалюта й надалі зміцнюватиметься на міжнародному ринку, в Україні можуть бути коливання євровалюти в межах 52,20-52,60 грн/євро.

· Довгостроково (6 + місяців): курс євро може перебувати в межах 52,50–54,50 грн/євро. Основні чинники впливу – рішення ФРС щодо ставок, рівень інфляції в США та в ЄС, геополітичні питання – реалізація мирної угоди між США та Іраном.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Червень став періодом прискорення курсових коливань. Головний тренд на девальвацію гривні вже визначений, що означає для інвесторів дотримання своїх валютних програм із вкладеннями коштів у ліквідні валютні активи.

ФРС аналізує стабільний ринок праці США, що може мотивувати регулятора не змінювати ставок принаймні до середини осені. Для інвесторів це означає продовження коливань пари євро/долар з перемінним рухом у бік зміцнення то євро, то долара. Вдала стратегія наразі передбачає інвестиції в обидві головні валюти.

Ситуація на Близькому Сході продовжуватиме впливати на курс валют навіть після підписання угоди між США та Іраном. Глобальні ризики визначатимуть рівень довіри до головних валют, але поки що у євровалюти більше шансів посилити свої позиції.

Безпечні інвестиції – база кожної валютної програми. Не час робити ставку на гривню, національну валюту можна використовувати тимчасово для певних спекулятивних операцій, але готівкова іноземна валюта має стати центром безпечних вкладень цього літа.

Головне – ліквідність. Найголовніші світові валюти долар і євро мають становити більшу частку у валютному портфелі. Пропорція валют залежить від планів і точкових акцентів індивідуальної стратегії інвестора, але оптимально їх варто розподілити так, щоб 60% активів було у доларах, а 40% становили накопичення в інших ліквідних валютах.

Інші європейські валюти – як перестраховка, але не як головна частина інвестицій. З метою диверсифікації валютного портфелю можна зберігати близько 15% у британських фунтах та 10% накопичень тримати у швейцарських франках.

Короткострокові гривневі інвестиції в ОВДП або депозити можливі, проте лише на термін до 3 місяців. Невелику частку коштів – до 10% усіх активів – можна тримати для дохідності за цінними паперами або депозитами у гривні, проте розраховувати на високу прибутковість не варто: стратегія НБУ не передбачає зростання вартості грошей.

Фокус – на рішеннях центробанків США та ЄС і на оновленій інформації про інфляцію. Ретельний аналіз економічної ситуації в Єврозоні та у США дасть змогу вчасно змінювати й успішно оновлювати власну стратегію довгострокових валютних накопичень.

Геополітична ситуація – вагомий чинник впливу на стратегію. Успішне підписання угоди між США та Іраном створює передумови для подальшого зміцнення євро, оскільки саме ЄС залежить від імпортних енергоресурсів, то і відкриття Ормузької протоки найперше вплине на вартість нафти і пального на європейському ринку, а євро зміцнюватиме свої позиції.

Що важливо у сфері новин. Потрібно відстежувати все пов’язане з рішеннями Комітету ФРС, а також повідомлення від ЄЦБ, інформацію про інфляцію та ринки праці в США і Єврозоні. Важливо також аналізувати питання підписання угоди між США та Іраном і зміну цінової траєкторії на ринку нафти. В Україні головними чинниками впливу на ситуацію на валютному ринку будуть масовані атаки ворога, можливі пошкодження інфраструктури, стан енергетичної галузі, новини від партнерів, стан міжнародних резервів.

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