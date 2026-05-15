Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 – травень 2026 року

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

У травні коливання на валютному ринку України суттєво скоротились, а гривня пішла на укріплення. Високого попиту на іноземну валюту не було у квітні, і в травні не помічено також зростання зацікавленості у валюті як на міжбанківському ринку, так і в готівковому сегменті.

Державний бюджет поповнюється, завдяки великим траншам від партнерів, що підтримує валютний ринок, хоча не виключені і «чорні лебеді» у вигляді короткочасних відкатів у бік послаблення гривні. Національний банк України як головний маркетмейкер валютного ринку тримає ситуацію на ринку під пильним контролем, тож непередбачуваних курсових стрибків в травні не очікують. Однак напруження на зовнішньополітичному полі, котирування на ринку нафти та доволі високі потреби України в імпортних закупівлях нафтопродуктів будуть мати вплив на курсову траєкторію як долара, так і євро.

Глобальний контекст

Наприкінці квітня Комітет ФРС залишив базову процентну ставку незмінною третє засідання поспіль, озвучивши причиною такого рішення підвищену економічну невизначеність через події на Близькому Сході. Наступне засідання Комітету відбудеться в середині червня. Наразі трейдери очікують, що Федрезерв буде змушений підвищити ставку, оскільки інфляція в США зростає. Відповідно до останнього звіту індекс споживчих цін у квітні зріс на 0,6% з урахуванням сезонних змін за місяць, що становить 3,8% за рік та є найвищим показником з травня 2023 року. Без урахування продуктів харчування та енергоносіїв базовий ІСЦ зріс на 0,4% та 2,8% відповідно, що утримує інфляцію значно вище цільового показника Федеральної резервної системи в 2%.

Загалом економіка США, що ведуть війну з Іраном, показує непогані темпи зростання. Валовий внутрішній продукт США досягнув 2% у період з січня до березня включно, про що повідомило Міністерство торгівлі США. І хоча показник нижче прогнозного 2,3%, все ж таки економічне зростання помітне та стимулюється усталеними споживчими витратами, масовим зростанням інвестицій у бізнес, збільшенням експорту та державними витратами.

Напруженість на Близькому Сході залишається на високому рівні, а США та Іран все ще не дійшли спільної мирної позиції. Більше того, вже в травні президент США Дональд Трамп розкритикував чергову мирну пропозицію Ірану, назвавши її «неприйнятною». Тим часом, Ормузька протока заблокована для нафтових танкерів, що суттєво підігріває нафтовий ринок і котирування. Проте все ж ціна нафти марки Brent відійшла від пікових значень (у квітні ціни піднімалися до 120 доларів за барель), і станом на 14 травня на ринку котирування в межах 104,8–105,4 дол./бар. Тим часом ОПЕК надала новий прогноз, відповідно до якого світовий попит на нафту в 2026 році зросте на «здорові» 1,2 мільйона барелів на день (б/д). В ОПЕК також вважають, що у 2027 році світовий попит на нафту зросте приблизно на 1,5 мільйона барелів на добу, що фактично є переглядом у бік збільшення приблизно на 200 тисяч барелів на добу порівняно з прогнозом ОПЕК, наданим у квітні.

Традиційно долар перебуває під впливом стабільної політики ФРС з одного боку та дестабілізуючим чинником війни в Ірані та нафтового шторму – з іншого. Проте коливання не мають панічних траєкторій, і курс долара в травні зміцнюється щодо євро: в середині місяця курс пари EUR/USD становить 1,1640.

Внутрішній український контекст

У першій половині травня на українському валютному ринку помітно скоротився попит на іноземну валюту. Якщо середньотижневий продаж валюти на міжбанку в квітні становив 817 млн дол., то за перший тиждень травня НБУ продав на ринку 783,6 млн дол. Падіння попиту та готовність НБУ продавати валюту стали головними складовими впливу на курс: гривня укріплювалась. Якщо ж порівняти курс на початку травня і в середині місяця, то фактично курс не змінився – знаходиться на позначці 43,96 грн за долар.

Синхронно з міжбанком готівковий ринок у травні також перебуває під впливом послабленого попиту на долари та євро. Ця тенденція триває з квітня, коли, відповідно до даних НБУ, населення купило готівкових доларів на 1,22 млрд дол., що на 325,8 млн дол. менше, ніж у березні, а продаж доларів скоротився на 19,9 млн дол. – до 1,49 млрд дол. Загалом же в минулому місяці купівля готівкової валюти зменшилася на 598,8 млн – до 1,79 млрд дол., а от продаж іноземної готівкової валюти зріс на 1,2 млн дол. – до 1,42 млрд дол.

Цілком очікувано в квітні зменшилися міжнародні резерви: за даними НБУ, на початок травня за попередніми даними вони становили 48,21 млрд дол. У квітні резерви скоротилися на 7,3%. За даними НБУ, динаміка пояснюється валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті – НБУ в квітні продав 3,57 млрд доларів.

Підтримку валютному ринку надає надходження фінансової допомоги від країн – партнерів України. У квітні Україна отримала фінальний транш від Великої Британії розміром 752 млн фунтів стерлінгів (приблизно 1 млрд дол.) у межах ініціативи G7 ERA. На червень заплановане надходження сьомого траншу допомоги Україні через механізм Ukraine Facility, що становитиме 2,8 млрд євро. Так само в червні Україна може отримати перший транш за кредитною програмою на 90 млрд євро від Європейського Союзу. Очікується, що держбюджет таким чином отримає 3,2 млрд євро. Є ймовірність, що в червні надійде і частина коштів за програмою з МВФ Extended Fund Facility, а сума траншу становитиме 686 млн дол. Проте фіналізувати остаточно погодження траншу має перший перегляд програми, який заплановано на червень. Раніше головним моментом, що заважав погодженню, була податкова політика, зокрема питання ПДВ для ФОПів та оподаткування посилок.

Курс долара США: динаміка й аналіз

У травні на валютному ринку – спокій і стабільність, принаймні так продемонструвала перша половина місяця. На 1 травня офіційний курс був 43,96 грн/дол., 8 травня курс трішки втратив – становив 43,98 грн/дол., а 14 травня повернувся до значення 43,96 грн/дол. Нагадаємо, що курс на міжбанку в кінці квітня знаходився в межах 44,06–44,11 грн за долар, а в середині травня – в межах 43,95–43,99 грн/дол. Нацбанк задовольняє заявки на купівлю валюти, ажіотажу не спостерігається.

Готівковий ринок, як і міжбанк, не показував хвилеподібних сплесків, адже попит суттєво скоротився. Станом на середину травня курс купівлі готівкових доларів становить 43,60–43,75 грн/дол., а курс продажу – 44,15–44,30 грн/дол. Спреди між курсами в травні не змінилися та становлять 0,4–0,55 грн/дол.

Ключові фактори впливу:

Зменшення курсових коливань у травні. Слідом за квітнем травень став місяцем зниження попиту на валюту, а НБУ задовольняє заявки імпортерів.

Готівковий ринок не має ажіотажного попиту. Помітна стабілізація в готівковому сегменті, населення частіше продає, ніж купує долари.

Міжнародні фактори: війна в Ірані продовжує впливати на настрої інвесторів у світі, а ФРС вичікує оновлених даних щодо інфляції та ринку праці, щоб ухвалити рішення стосовно зміни ставки. Тим часом долар трішки укріпився, але стабільної підтримки американська валюта не має.

Поведінкові очікування ринку: підтримка України міжнародними партнерами та послаблення попиту на валюту дають надію на стабільний для гривні травень, а, можливо, і наступний перший місяць літа. Проте ризики девальваційних коливань не виключені. Стабільний курс є сигналом збільшити частку доларових накопичень до того, як курс знову подолає межу 44 грн/дол.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 43,98–44,15 грн/дол. з можливими коливаннями як в один, так і в інший бік, проте без непередбачуваних сплесків.

Середньостроково (2–3 місяці): 44,15–44,65 грн/$. Війна в Ірані впливає на послаблення позицій долара на міжнародному ринку, і до моменту укладення мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном посилення позицій американської валюти може бути повільним та епізодичним.

Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій – девальвація гривні до рівня 44,7–45,7 грн/$. Незважаючи на масштабну багатомільярдну підтримку України партнерами, торговельний баланс критично схиляється в бік імпорту, що тисне на курс і ставить у повну залежність ринок від головного маркетмейкера – НБУ. Ситуація на фронті, обсяг пошкоджень внаслідок масштабних атак на інфраструктуру, світові ціни на нафту та поповнення міжнародних резервів матимуть ключове значення для українського валютного ринку і темпів курсових коливань.

Курс євро: динаміка й аналіз

Не лише долар у першій половині травня показав стабільність, але і євро також. Оскільки коливання на міжнародному ринку були повільними та дуже несуттєвими, то і в Україні у євро не було шансів на стрімкі злети чи падіння. Отже, місяць розпочався з показника 51,46 грн/євро, а в середині травня курс становить 51,44 грн/євро.

На готівковому ринку ніяких сюрпризів не помічено. На початку травня курс купівлі перебував на рівні 50,95–51,4 грн/євро, а курс продажу – близько 51,75–52,10 грн/євро. За два тижні у травні курс купівлі – 51,1–51,4 грн/євро, курс продажу – 51,65–51,95 грн/євро.

У більшості учасників готівкового ринку в травні спреди не змінилися порівняно з квітневими значеннями та становлять 0,45–0,6 грн, але у деяких банках спреди зросли до 0,7–0,9 грн/євро.

Ключові фактори впливу:

На міжнародному ринку євро має сильні позиції щодо долара: хоча долар весь час тяжіє до укріплення, і в квітні, і в травні євро має кращі позиції, а найбільше на курсові рухи впливає глобальна невизначеність стосовно війни в Ірані.

У ЄС через ситуацію на ринку нафти суттєво зростає інфляція. За даними ЄЦБ, кожні 14% росту ціни нафти додають 0,5% до рівня інфляції, і в 2026 році очікується інфляція на рівні 2,6%, а от цільовий прогноз ЄЦБ – 2%. Через це ЄЦБ планує підвищити ставки, що може похитнути сильні позиції євровалюти.

В Україні спостерігається спокійний попит на євровалюту. На готівковому ринку немає серйозних коливань, і на хвилі травневої курсової стабільності громадяни частіше продають євро, аніж купують.

Прогноз

Короткостроково (2–4 тижні): на українському ринку євровалюта може залишатись у коридорі 51,55–51,90 грн/€.

Середньостроково (2–4 місяці): залежно від політики ЄЦБ та ФРС можливе посилення позицій євро до рівня 52,55 грн/€.

Довгостроково (6+ місяців): курс євро може перебувати у межах 52,40–53,80 грн/€. Ключовими чинниками впливу будуть ситуація на Близькому Сході, нафтові котирування та рішення центробанків ЄС та США щодо зміни ключової ставки.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Глобальна політика управляє курсовими траєкторіями. Переговори між США та Іраном наразі зайшли в глухий кут, а зростання цін на ринку нафти додає інфляції як у США, так і в енергетично залежній Європі. У таких умовах варто зберігати «холодний розум» і надавати перевагу надійним інструментам.

Долар США укріплюється завдяки очікуванням миру на Близькому Сході та майбутньому підвищенню ставки ФРС. Варто підготуватися до можливих змін і мати напоготові кілька валютних сценаріїв на різні періоди та з різними частками головних валют.

Безпека інвестицій – у фокусі. Відсутність суттєвих коливань на ринку може мотивувати до необдуманих дій. Проте найголовніше – триматися власного курсу та помічати деталі, в пріоритеті – збереження накопичень, а не заробіток «в моменті».

Економіка США продовжує активний розвиток, а долар є однією з головних світових валют. Ліквідність долара не викликає жодних сумнівів, тож частка доларових інвестицій в портфелі має бути найбільшою.

Диверсифікація портфеля – обережна та продумана. Непередбачувана геополітика може сплутати карти навіть найдосвідченішим інвесторам. Тож під час формування надійної стратегії варто триматися головних валют – долара та євро. Проте це не означає, що час від часу не потрібно додавати інші ліквідні валюти, серед яких – британський фунт стерлінгів і швейцарський франк.

Золото дешевшає, але це не сигнал купувати. На тлі відсутності новин про мирну угоду між Тегераном і Вашингтоном та через високі ключові ставки золото за останній місяць втратило 3% і досягло ціни 4,69 тис. дол. за унцію. Проте включення золота до портфеля має сенс лише в разі подальшого та більш глибокого зниження котирувань.

Нафта поступово дешевшає, але все ще недостатньо для підтримки долара. У середині травня нафта Brent подешевшала до 104,3 дол. за барель. Проте за три місяця зростання ціни становило майже 54%. Наразі все говорить про сильний євро, і є причини зберігати цей актив у збалансованому портфелі розміром як мінімум 25% суми накопичень у валютах.

Облікова ставка НБУ збережена на рівні 15%. Це означає відсутність зростання дохідності за строковими вкладами та підвищення ролі валютних накопичень. За даними НБУ, інфляція в 2026 році становитиме 9,4%. Проте є дуже висока ймовірність перевищення цього прогнозу з урахуванням помітного подорожчання пального й інших груп товарів і послуг.

Купувати долари – вкладати надійно. Хоча на міжбанку та готівковому ринку поки що спокійно, девальваційний тренд може посилитися вже за місяць. Купувати долари для збалансованого портфеля краще саме зараз.

Що важливо у сфері новин. Найголовніше відбувається на світових ринках – валютному та нафтовому. Проте варто відслідкувати і зміну ключових ставок у США та ЄС, що може надати підтримку долару або євро. На внутрішньому ринку головна увага – до повідомлень про міжнародні резерви, надходження траншів від партнерів, погодження МВФ надання коштів у межах нової чотирирічної програми. Непередбачуваність як на світовому полі, так і всередині України диктує інвесторам тримати фокус на найважливішому та діяти обережно з урахуванням усіх можливих ризиків.

Цей матеріал підготовлений аналітиками міжнародної мультисервісної продуктової FinTech-платформи КИТ Group та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

Компанія та її аналітики не дають жодних запевнень і не несуть відповідальності за будь-які наслідки, що виникли внаслідок використання цієї інформації. Уся інформація надається, як є, без будь-яких додаткових гарантій повноти, зобов’язань зі своєчасності чи оновлення або доповнення.

Користувачі цього матеріалу мають самостійно оцінювати ризики та ухвалювати свідомі рішення на основі власного оцінювання та аналізу ситуації з різних доступних джерел, які вони самі вважають достатньо кваліфікованими. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо проконсультуватися з незалежним фінансовим радником.



ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-платформа формату маркетплейс, яка надає фінансовим компаніям доступ до сервісів просування їхніх послуг, а також рекламно-консультаційні послуги.

