Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – квітень 2026 року

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

Квітень став місяцем відносної стабільності для валютного ринку України попри доволі високий попит на долар, проте регулярна участь Національного банку України в торгах стримала суттєві коливання, і саме тому другий місяць весни завершується курсом 44,08 грн за долар.

Однак подальші девальваційні стрибки можуть відбуватися як на тлі нестабільного глобального середовища, так і через внутрішні дисбаланси, особливо якщо Нацбанк послабить рівень своєї участі як продавця на валютному ринку. Торговельний баланс дефіцитний, і апетити імпортерів можливо задовольняти лише за рахунок резервів НБУ. Нагадаємо, що минулого року експорт товарів з України становив 40,37 млрд дол. США, а от імпорт товарів – 84,74 млрд дол. Отже, дефіцит торговельного балансу сягнув 44,4 млрд дол. Такий дисбаланс міг би суттєво вплинути на валютний курс, якби не інтервенції НБУ.

Глобальний контекст

Головна увага в квітні була зосереджена на ФРС, де очікувалося ухвалення рішення Комітету щодо ставок, а саме засідання Комітету ФРС було заплановано на 29 квітня. Раніше на березневому засіданні Комітет ФРС залишив базову ставку незмінною в діапазоні від 3,5% до 3,75%. Від квітневого засідання трейдери й інвестори не очікували ніяких змін. Їхні прогнози здійснилися, адже ФРС залишила базову процентну ставку незмінною третє засідання поспіль, а серед причин рішення – підвищена економічна невизначеність через події на Близькому Сході.

Загалом серед найголовніших чинників тиску як на курсові траєкторії, так і на головні економіки світу залишається напруженість на Близькому Сході, де США та Іран все ще не підійшли до укладення мирної угоди. Як повідомляли ЗМІ, Іран представив США нову пропозицію щодо відновлення роботи Ормузької протоки та припинення війни. Йдеться про те, що нова пропозиція, передана США через пакистанських посередників, зосереджена на вирішенні кризи навколо протоки й американської блокади. У рамках цієї угоди припинення вогню буде продовжено на тривалий період або сторони домовляться про повне припинення війни. А от ядерні переговори, яких так прагнуть США, в цій пропозиції відтерміновані. Наразі немає чіткого меседжу від Білого дому щодо розгляду пропозиції від Ірану, але вже зрозуміло, що швидкого миру на Близькому Сході не буде. Тим часом, державний секретар США Марко Рубіо заявив про можливе посилення санкційного тиску на Іран у разі відсутності домовленостей.

Нафтовому ринку конфлікт на Близькому Сході створює лише постійні цінові гойдалки. При чому на це впливають як сам факт заблокованої Ормузької протоки, так і інші чинники. Наприклад, нещодавно президент США пригрозив Ірану в дописі на Truth Social, заявивши, що країні «краще швидше порозумнішати!», і звинуватив керівництво Тегерана в нездатності «зібратися з силами». Це майже миттєво відобразилося на котируваннях на ринку нафти. Щоправда, до цього додався і чинник ОАЕ, що заявили про вихід з ОПЕК. Побоювання щодо тривалих перебоїв у стратегічно важливій Ормузькій протоці ведуть нафту все вище: 29 квітня Brent досягла 114,5 дол. за барель, а 30 квітня ціна перейшла за рівень 120 дол. за барель.

Долар також чутливий до ситуації на ринку нафти і новин щодо конфлікту на Близькому Сході. Станом на кінець квітня індекс DXY показує, що валюта США подешевшала на 1,52% за останній місяць. Проте останній тиждень квітня трохи збив панічні настрої, а курс пари EUR/USD врівноважився до 1,1705, адже ще в середині місяця перебував на позначці 1,1835.

Внутрішній український контекст

Протягом квітня на українському валютному ринку, як і в попередні місяці, спостерігався високий попит на долари та євро, а головним маркетмейкером ринку залишався Національний банк України. НБУ регулярно виходив з інтервенціями, що згладжувало пікові сплески попиту та повертало курс у певні психологічні межі. У період з 30 березня до 24 квітня включно НБУ продав на ринку 3,3 млрд доларів. Середньотижневе значення інтервенцій у квітні – 827 млн доларів. Це менше середньотижневого березневого значення – понад 1,1 млрд дол. Завдяки регулярній участі НБУ в торгах протягом квітня гривні вдалося утриматися від суттєвих курсових гойдалок, тож станом на кінець квітня офіційний курс перебуває на позначці 44,08 грн/дол., тоді як починався місяць з курсу на рівні 43,91 грн/дол.

На готівковому ринку в квітні попит на долари та євро був стриманішим, ніж у березні. Нагадаємо, що минулого місяця обсяги купівлі готівкової валюти зросли до 2,39 млрд доларів, а чиста купівля готівкової валюти населенням становила 968 млн дол. У квітні помітне падіння обсягів як купівлі, так і продажу готівкової валюти. За даними НБУ, протягом 1–27 квітня обсяги купівлі – 1,58 млрд дол., а продажу – 1,24 млрд дол. Отже, чиста купівля готівкової валюти за цей період становила 337 млн дол.

Щодо головних макроекономічних чинників, то наприкінці квітня нарешті стало зрозуміло, що Україна отримає кошти за затвердженою ЄС кредитною програмою на 90 млрд євро. Перший транш має надійти вже в травні-червні, а це 45 млрд євро, які будуть спрямовані на соціальну бюджетну підтримку, енергетику, а також на оборонні потреби України. Щодо програми з МВФ, то поки що тривають консультації. Вже зрозуміло, що цього року ПДВ для ФОП запроваджувати не планують, але у фонді розраховують на боротьбу з тінню, тобто наполягають на детінізації та боротьбі з корупцією. Також у ЗМІ повідомляли, що серед методів потрібної детінізації в фонді назвали законодавче закріплення обмеження на виплату мінімальної заробітної плати за певними професіями, якщо це суттєво нижче за ринкову зарплату в галузі, санкції до великого бізнесу, який використовує дроблення завдяки мережі ФОПів. Планується, що в травні Україна та МВФ досягнуть консенсусу на перемовинах, що надасть більше впевненості в подальшій співпраці й обсязі кредитної підтримки від МВФ в 2026-2027 роках.

Курс долара США: динаміка й аналіз

У квітні гривня спочатку укріпилась, але на кінець місяця курс все ж таки обережно пішов вгору: якщо на початку місяця офіційний курс НБУ був на позначці 43,91 грн/долар, то 30 квітня – 44,08 грн/долар. На міжбанку спостерігався стабільний попит, проте ажіотажу не було, а інтервенції НБУ задовольняли всі заявки на купівлю валюти. Курс на міжбанку в кінці місяця досяг значень 43,98–44,05 грн/дол.

Фактично можна казати про доволі стабільний для гривні місяць, який був досить спокійним і на міжбанку, і в готівковому сегменті. Станом на кінець квітня курс купівлі готівкових доларів становить 43,7–43,85 грн/дол., а курс продажу – 44,00–44,10 грн/дол.

Спреди між курсами впродовж квітня дещо скоротилися – до рівня 0,2–0,25 грн/дол., що є логічним наслідком стабільності на міжбанку та відсутності ажіотажного попиту на готівковому ринку.

Ключові фактори впливу:

· Стабілізація курсових коливань у квітні: тимчасове укріплення курсу гривні та потім легкий відкат у бік девальвації стали наслідком відсутності ажіотажного попиту на валюту як з боку імпортерів, так і з боку населення.

· Суттєве скорочення обсягів валютних інтервенцій НБУ: Нацбанк залишається головним продавцем на валютному ринку, але в квітні обсяги продажу доларів скоротились, а курсові коливання стали менш помітними.

· Міжнародні фактори: на глобальному ринку долару вдалося трохи укріпитися, але валюта все ще залишається на нижніх значеннях та під ризиком подальшого падіння на тлі конфлікту США й Ірану.

· Поведінкові очікування ринку: в перспективі очікується продовження девальваційного тренда в Україні, що посилює привабливість долара як головної валюти для збереження заощаджень.

Прогноз

· Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 44,05–44,20 грн/дол. із можливими різноспрямованими коливаннями залежно від ситуації з попитом та обсягів надходжень від країн-донорів.

· Середньостроково (2–3 місяці): 44,15–44,65 грн/$. Наразі на міжнародному ринку долар не отримує підтримки внаслідок тривалого конфлікту на Близькому Сході та відсутності зміни ключової ставки. Проте перспектива успішних перемовин між США та Іраном і відкриття Ормузької протоки можуть суттєво посилити позиції американської валюти.

· Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій – девальвація гривні до рівня 44,3–45,5 грн/$. Національна валюта в Україні перебуває під тиском різних чинників, серед яких як ситуація на фронті, так і світові ціни на нафту, економічний розвиток і рівень підтримки України партнерами. Надходження 45 млрд євро від ЄС дає надію, що уряду вдасться покращити ситуацію з бюджетним дефіцитом, а також поповнити резерви НБУ, що потенційно може підтримати гривню.

Курс євро: динаміка й аналіз

У квітні курс євро до гривні зростав через вплив курсової траєкторії на міжнародному ринку, де відбулося укріплення євро та послаблення долара США, відповідно, це стало причиною більш глибокої девальвації гривні до євро, ніж до долара. Квітень розпочався зі значення офіційного курсу євро на рівні 50,45 грн/євро, а станом на 30 квітня курс досяг позначки 51,58 грн/євро.

Оскільки на готівковому ринку України протягом квітня не помічено підвищеного попиту на євро, то в обмінниках і касах банків курс рухався плавно та синхронно до офіційного значення НБУ. Протягом квітня курс євро в касах обмінників і банків змінювався таким чином: на початку квітня курс купівлі становив 50,0–50,7 грн/євро, а продажу – 51,0–51,2 грн/євро, а наприкінці квітня курс купівлі досяг позначки 50,95–51,4 грн/євро. Щодо курсу продажу євро, то станом на 30 квітня курс готівкового ринку – в межах 51,75–52,10 грн/євро.

Спреди між курсами в квітні спочатку зросли через невизначеність щодо подальшої зміни курсу євровалюти на глобальному ринку, але наприкінці квітня на тлі скорочення попиту на євровалюту на внутрішньому ринку спреди скоротилися до 0,4–0,6 грн/євро.

Ключові фактори впливу:

· На міжнародному ринку євро посилює позиції: курс євро до долара зростав у квітні, хоча наприкінці місяця і стало помітним деяке укріплення долара, проте євро тримається на рівні 1,1705 дол./євро.

· Інвестори зацікавлені в євро як ліквідному та надійному активі: напруженість між США та Іраном мотивує інвесторів звертати увагу на активи в євро, і допоки конфлікт на Близькому Сході не вирішено, сильні позиції євровалюти зберігатимуться.

· Попит на євро в Україні знижується: ажіотажного попиту на євровалюту в квітні на готівковому ринку не було, а тимчасове укріплення гривні до долара дозволило сконцентруватися на його купівлі, а от євро, що подорожчав, був цікавим більше для операцій з продажу.

Прогноз:

· Короткостроково (2–4 тижні): якщо на глобальному ринку євро триватиме укріплення, то на українському ринку євровалюта може залишатись у коридорі 51,5–52,0 грн/€.

· Середньостроково (2–4 місяці): можливе укріплення євровалюти до рівня 52,5 грн/€. Зниження цін на нафту в разі розблокування Ормузької протоки можуть надати підтримку долару, а євро втрачатиме свої позиції.

· Довгостроково (6+ місяців): якщо США й Іран вийдуть на реальний переговорний трек у найближчі два місяці, а заплановане зниження базової ставки ФРС буде реалізовано, то в Україні курс євро може перебувати у межах 52,60–53,80 грн/€.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

Травень може бути місяцем стрімких курсових рухів. Оскільки зберігаються високі ризики для інвесторів через нестабільність ситуації на Близькому Сході та стрімке подорожчання нафти, валютна стратегія в цей час високих ризиків має зберігати обережність і гнучкість, а також передбачати кілька сценаріїв.

Глобальна нестабільність визначатиме рівень довіри до валют. Найголовніші напрямки змін пов’язані з можливим врегулюванням конфлікту між США й Іраном, що впливатиме на подальшу курсову траєкторію долара та євро.

Ставки ФРС можуть надати долару підтримку, але чи надовго? Пара EUR/USD перебуватиме більше під впливом геополітики, ніж рішень Федрезерву. Однак слідкувати за економічними новинами зі США критично важливо для можливого вчасного реагування та вчасного корегування стратегії.

Ліквідність – у центрі всіх стратегій. Відсутність стабільності та передбачуваності підвищують роль ліквідних валют, а головними у портфелі залишаються долар та євро. Якщо диверсифікація входить в особистий фінансовий план, то до головних валют можна додати певний відсоток інших (наприклад, сформувати 10% у швейцарських франках).

У кожній стратегії – безпечні інвестиції. Навіть якщо інвестор вибирає ризики для отримання короткого спекулятивного доходу, частина коштів має бути спрямована у безризикове збереження накопичень, отже, купівля готівкової валюти стане в пригоді.

Національна валюта – в обмеженому обсязі для поточних витрат, для інших планів – долар. У довгостроковій збалансованій стратегії накопичення у доларах мають становити не менш як 50% валютного портфеля. Оскільки гривня може надалі девальвувати до рівня понад 45 грн/дол., то зростає роль убезпечення коштів від знецінення за допомогою вкладень у долар.

Фокус – на нафтовому ринку. Важливо аналізувати рух цін на нафту для можливої часткової зміни стратегії, адже серйозне зниження цін на нафту може надати сильну підтримку долару, а євро втрачатиме свої позиції. У збалансованому валютному портфелі може бути не більш ніж 35% накопичень у євровалюті.

Слідкувати за спредами – отримати швидкий прибуток. Оскільки спреди постійно змінюються, це надає інвесторам можливість у певні часові проміжки здійснювати вигідні відходи з євро в гривню, а потім з гривні у долар. Проте варто обережно ставитися до ризикованих операцій і прораховувати можливі втрати.

Облікова ставка НБУ може змінитися. В Україні зростає інфляція, що веде регулятора до можливого рішення про збільшення облікової ставки. Для інвесторів це означатиме перспективу отримати вищі ставки за ОВДП у гривні, а також за банківськими депозитами. Проте всі накопичення відправляти в гривневі активи ризиковано, краще сконцентруватися на продуманій валютній стратегії.

Що важливо у сфері новин. Слідкуємо за меседжами від Білого дому та представників Ірану, регулярно вивчаємо динаміку цін на нафту. Зміна ставки ФРС стане сигналом до посиленої уваги інвесторів до активів у доларах США. На внутрішньому ринку маркерами курсових змін можуть бути обстріли ворогом енергетичної інфраструктури, а також переговори з МВФ та інформація про надходження кредитних траншів від ЄС.

Цей матеріал підготовлений аналітиками міжнародної мультисервісної продуктової FinTech-платформи КИТ Group та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

Компанія та її аналітики не дають жодних запевнень і не несуть відповідальності за будь-які наслідки, що виникли внаслідок використання цієї інформації. Уся інформація надається, як є, без будь-яких додаткових гарантій повноти, зобов’язань зі своєчасності чи оновлення або доповнення.

Користувачі цього матеріалу мають самостійно оцінювати ризики та ухвалювати свідомі рішення на основі власного оцінювання та аналізу ситуації з різних доступних джерел, які вони самі вважають достатньо кваліфікованими. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо проконсультуватися з незалежним фінансовим радником.

