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11:20 26.06.2024

Українська команда GRECO увійшла в топ-5 корпоративного чемпіонату світу з шахів

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У Нью-Йорку фінішував унікальний турнір – чемпіонат світу з шахів серед бізнес-брендів. Команди найбільших, найбагатших і найкреативніших компаній планети змагалися за титул найсильнішої у "грі мудрих". Єдиний представник України – команда GRECO пробилася до топ-5 і стала "найрозумнішою" серед юридичних компаній світу.

Чемпіонат світу з шахів серед корпорацій – турнір новий (відбувся лише вдруге), але дуже престижний. Цьогоріч у ньому змагалися такі провідні світові бізнес-бренди як Microsoft, Google, Blackrock, DeutscheBank, ABB Bank, Bosch, IMPACT Capital, DiGi, TSC…

Від України виступала команда GRECO, яка представляє однойменну юридичну компанію. Це вже знаний у світі шаховий бренд – професіональні гросмейстерські клуби GRECO (чоловічі та жіночі) в різні роки ставали призерами чемпіонату Європи. Тепер свою шахову майстерність вирішили продемонструвати і самі юристи на чолі з керуючим партнером компанії Павлом Куфтирєвим – відомим адвокатом і шаховим діячем.

Важкий відбір і зірковий фінал

Система розіграшу чемпіонату була досить складна, але побудована таким чином, аби до фінального етапу пробилися справді найсильніші. Спочатку команди пройшли два відбіркових етапи – марафонські онлайн-турніри на популярному шаховому ресурсі Lichess.org. Лише 12 найкращих колективів отримали путівки на фінал у Нью-Йорку, де змагання відбувалися вже наживо за шахівницею.

За правилами чемпіонату команди грали на 4-х дошках, одна з яких – жіноча. Крім того, посилити ігровий квартет могла так звана "запрошена зірка" – і цим дозволом скористалися всі колективи, запросивши гросмейстерів, тому фінал став справді зірковим.

За GRECO виступали:

міжнародний гросмейстер Олександр ОНИЩУК (США) – в минулому український шахіст і гравець національної збірної України

міжнародний майстер Олексій МАЛИЙ (Україна) – нотаріус, віце-президент Федерації шахів Києва

Павло КУФТИРЄВ (Україна) – адвокат, капітан команди, президент Федерації шахів Києва і віце-президент Федерації шахів України

жіночий міжнародний майстер Ірина АНДРЕНКО (Україна) – переможець і призер всеукраїнських змагань.

Гра "на виживання" і "на виліт"

У Нью-Йорку учасники чемпіонату світу продовжили гру "на виживання". 12 команд були поділені на дві відбіркові групи (А і В), де змагання відбувалися в два круга. По дві найкращі команди з кожної групи вийшли у наступний раунд, де грали вже "на виліт" – спочатку півфінали, потім матчі за 1 і 3 місця.

GRECO потрапила до групи А разом із рейтинг-фаворитом чемпіонату – командою ChessMood (США), складеною фактично з професіональних шахістів. Саме американці й виграли групу, а українці за другу путівку відчайдушно боролися зі швейцарською UBS Group AG. У підсумку після 10 зіграних матчів (40 партій загалом!) наші шахісти лише на пів-очка (!) відстали від конкурентів.

Найсильніші серед юристів

"Пройти такий складний шлях і зупинитися за пів кроку від вирішальних матчів – звісно, було дещо прикро, – відзначає капітан GRECO Павло Куфтирєв. – Але в цілому ми задоволені результатом, адже дуже достойно грали зі світовою бізнес-елітою і увійшли до п’ятірки найкращих! Цей результат, до речі, вразив і організаторів чемпіонату, і конкурентів, бо ми виступали далеко не оптимальним складом і без запасних гравців. З різних причин не змогли поїхати до Нью-Йорка наші супергросмейстери Павло Ельянов і Юлія Осьмак, які виступали на відбірних етапах. Був момент, що ми навіть могли відмовитися від участі… Але на допомогу прийшли наші американські друзі, і команда GRECO таки зіграла у фіналі. І зіграла, повторюся, дуже достойно!"

Варто також відзначити, що серед 12 фіналістів команда GRECO була єдиним юридичним брендом. Тож фактично стала найсильнішою у світі серед юридичних компаній.

Крім того, позаду залишилися представники світової бізнес-еліти – Google, Blackrock, DeutscheBank. З кожним із них GRECO провела у фіналі по два матчі і в усіх впевнено виграла. 6:0 з такими суперниками – це вражає!

А перемогла в турнірі американська команда Chessify, яка у вирішальному двобої здолала ChessMood – 2:2 і 2,5:1,5. Як бачимо, і тут пів-очка стали доленосними. Також свою роль зіграв той факт, що за новоспечених чемпіонів зі США виступали одразу два сильні гросмейстери з Вірменії.

Світ шахів і бізнесу не має кордонів!

Відео про корпоративний чемпіонат світу-2024:

https://www.facebook.com/ChessFIDE/videos/1200016754245820

Фото: сайт корпоративного чемпіонату світу worldcorporate.fide.com

Інформація: Федерація шахів Києва

Теги: #шахи #рейтинг #greco #юридичні #компанії

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