Офіційна позиція компанії ТОВ "ВБЕТ Україна" щодо арешту рахунків

21 травня 2024 року

10 квітня поточного року Рішенням Державної Служби Фінансового Моніторингу (ДСФМ) рахунки ТОВ "ВБЕТ Україна" були заблоковані.

13 травня Печерський районний суд міста Києва заарештував рахунки компанії.

Юристи компанії неодноразово звертались із запитами про причини такого рішення. Однак не отримали від органів досудового розслідування чи суду жодного процесуального документу.

В той же час нам стало відомо, що справою компанії займається Державне бюро розслідувань (ДБР), яке не має права займатись справами, що не перебувають в їх юрисдикції та контролі. Перевищення повноважень з боку ДБР стане окремим приводом для судових позовів від "ВБЕТ Україна".

ТОВ "ВБЕТ Україна" є ліцензованим організатором азартних ігор в Україні та входить в п’ятірку найбільших гравців галузі. І від початку своєї роботи, компанія взяла на себе зобов’язання дотримуватись прозорих та соціально орієнтованих стандартів роботи.

Наслідки такої політики по відношенню до найбільших компаній в Україні

Станом на початок травня блокування рахунків ВБЕТ Україна нанесло державному бюджету шкоду на суму понад 244 млн грн несплачених податків. І ця цифра зростає з кожним днем незаконного блокування рахунків.

Порушуються конституційні права співробітників компанії, а саме гарантія кожному громадянину права на своєчасну виплачену заробітну плату. Майже 270 співробітників компанії вже другий місяць не отримують свою заробітну плату.

Серед співробітників ВБЕТ Україна є представники соціально незахищених верств населення — особи з інвалідністю, одинокі матері, родини з малолітніми дітьми. В команді також є мобілізовані працівники, які наразі перебувають в лавах Збройних Сил України, і яким компанія виплачує заробітну плату в повному обсязі.

З квітня вся операційна діяльність компанії заблокована. ВБЕТ Україна не має можливості виконувати свої зобов’язання перед клієнтами і партнерами, порушуються права споживачів та умови діючих контрактів.

Компанія є основним спонсором українського футболу. Три сезони поспіль ВБЕТ Україна є титульним спонсором Української Премєр-ліги, Національної збірної України з футболу, жіночої збірної з футболу, Асоціації футзалу України.

Більше того, ВБЕТ Україна мала б інвестувати кошти у національну збірну України з футболу, яка незабаром почне підготовку до ЄВРО, за рахунок підтримки компанії вся Україна мала б побачити трансляцію всіх матчів ЄВРО. Однак діяльність компанії заблокували напередодні чемпіонату. Це є негативним сигналом для міжнародної футбольної спільноти.

ВБЕТ підтримує декілька футбольних клубів: "Динамо" (Київ), "Чорноморець" (Одеса), "Верес" (Рівне), ЛНЗ (Черкаси), "Олександрія" (Олександрія), "Металіст 1925" (Харків), "Минай" (Ужгород). Для деяких з них, кошти компанії є бюджетоутворюючими.

На даний час призупинене будівництво спортивних майданчиків, відновлення медичної інфраструктури в закладах декількох областей України та багато інших соціально значимих проєктів, які фінансувались ВБЕТ.

Для розширення комунікації з клієнтами, партнерами та залучення ширшої уваги до реалізації соціально важливих проєктів, VBET Україна співпрацює з амбасадорами. Окрім Олександра Зінченка, ними є Сергій Ребров, тренер Національної збірної України з футболу, Денис Берінчик, боксер.

За підтримку України у складний час VBET отримав подяку від Президента України.

Така масштабна публічна діяльність в Україні та розмір інвестицій, свідчать лише про одне – прозорість компанії, її наміри працювати в Україні довго та інвестувати в економіку.

В січні 2023 року РНБО ухвалило рішення щодо тиску на бізнес. ВБЕТ Україна є на 100% компанією, яка відповідає критеріям: сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників і працівниць і точно не працює з Росією. Президент України заборонив силовим структурам блокувати роботу таких бізнесів. Однак діяльність ВБЕТ Україна є неможливою вже два місяці.

ВБЕТ Україна готова до будь-яких перевірок з боку контролюючих та силових структур, для цього не потрібно блокувати нашу роботу. Діалог між бізнесом та владою – це цивілізована практика. Дії по відношенню до ВБЕТ Україна мають негативні наслідки не лише для бюджету країни, але й для інвестиційної привабливості держави в цілому.

Виникає питання: в чиїх інтересах зараз діє ДБР?