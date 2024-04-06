Порошенко привіз екскаватори  на Сумщину: замість лопат потрібна потужна техніка

Нещодавно депутати з "Євросолідарності" побували на обʼєктах будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині біля кордону з росією. Ірина Геращенко згадує – вони були шоковані відсутністю техніки і низькими темпами будівництва. У розмові з військовими сформували запит на необхідне обладнання.

Петро Порошенко, який доставив техніку на Сумщину, говорить – завдання військових виконане. Шість екскаваторів, вантажівка, лазне-пральний комплекс, бензопили, болгарки та інший електроінструмент, оргтехніка, маски для зварювальників і навіть одноразовий посуд – все це дозволить будівельникам значно швидше, у більше комфортних умовах виконати завдання. Бо поки що їхніми головними інструментами були лопати, якими копають рови і траншеї.

Військові будівельники не приховують емоцій від отриманої техніки. "Ми виконуємо завдання по фортифікаційних спорудах у Сумській області. Екскаватори нам дуже-дуже потрібні. Вони нам спросять роботу, будемо швидше копати і більше зробимо для оборони нашої держави", – говорить командир зведеного підрозділу Олег Сомок.

Він пояснює: екскаватори будуть використовувати і для підвозу будматеріалів там, де не може проїхати інша техніка: «для облаштування ВОПів, підвозу матеріалів до ВОПів, тому що ми в таких складних умовах працюємо, що не завжди технікою можемо підʼїхати – тільки екскаватором». І додає: фортифікації треба було готувати раніше, адже йдеться про життя людей: «чи людина буде в облаштованій позиції стояти, чи буде в полі лежати – це ж різні речі».

«На Сумщині Збройні Сили тримають кордон. Наше завдання — врятувати їхнє життя від КАБів та артилерії і захистити українську землю від пазурів російського диктатора. Тому фортифікації вкрай важливі. Як на Сході, де вже працює наша техніка, так і на Сумщині, де російська артилерія та КАБи випалюють цілі населені пункти», – пояснює Петро Порошенко.

"Перші екскаватори в Сумській області з’їжджають з лафетів і будуть доставлені в зону побудови фортифікаційних споруд. Повне забезпечення окремого інженерного батальйону для того, щоб закрити кордон від можливого російського нападу", – говорить Петро Порошенко.

"Це вже друга поставка важкої техніки для фортифікацій, далі – більше", – наголошує пʼятий президент.