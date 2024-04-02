Український Червоний Хрест та IMPACT презентують лонгітюдне дослідження на заході: “Поточна ситуація та перспективи біженців з України: від надзвичайного реагування до повернення та (ре)інтеграції”.
Український Червоний Хрест та дослідницька організація IMPACT презентують лонгітюдне дослідження під час заходу: “Поточна ситуація та перспективи біженців з України: від надзвичайного реагування до повернення та (ре)інтеграції”.
За інформацією Мінреінтеграції 6,2 мільйони українців перебувають за кордоном, зокрема в Європі, внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.
Український Червоний Хрест та IMPACT організовують захід, на якому будуть представлені результати дослідження. Цей захід стане платформою для органів державної влади, неурядових і громадських організацій, експертів, що спеціалізуються на соціально-економічній та гуманітарній політиці, для спільного обговорення стратегій та ініціатив щодо біженців та їх повернення.
Учасники обговорюватимуть наступні питання:
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З якими проблемами стикаються біженці за кордоном та після повернення в Україну?
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Як можна інтегрувати досвід біженців, що повернулись, у процеси прийняття рішень в Україні?
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Якими є пріоритети та поточні програми державних і неурядових організацій і стейкхолдерів щодо захисту біженців, їхнього повернення та (ре)інтеграції?
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Як міжнародні/українські організації та уряд України балансують між необхідністю захисту біженців за кордоном та намірами щодо їхнього повернення та реінтеграції?
Організатори: Український Червоний Хрест та IMPACT.
Учасники та спікери заходу:
Карен Уайтінг, заступниця Представника УВКБ ООН в Україні
Девід Фішер, голова делегації в Україні, Міжнародна Федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
Анастасія Романюк, спеціалістка з моніторингу соціальних мереж, громадянська мережа ОПОРА
Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії
Дарина Марчак, перша заступниця Міністра соціальної політики України
Грищук Роман, Народний депутат України, Голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
Ева Герерт, спеціалістка з оцінки та координації даних, Міжнародна організація з міграції
Ілля Клецьковський, заступник Генерального директора Українського Червоного Хреста
Володимир Вахітов, директор Інституту поведінкових досліджень Американського університету в Києві
Дата: 3 квітня 2024 р.
Час: 9:00-14:00
Локація: готель "Mercure Kyiv Congress", м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6
Реєстрація на захід за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1k3rlnlyTqRSH7KZiwpKqdDMLYwgb5kqTw_P_GblU2tI/edit#responses
Контактна особа: Валерія Бутко,
Український Червоний Хрест
тел.: 0955073421
Леся Олійник, Український Червоний Хрест
тел.: +380 63 993 5710
email: [email protected]