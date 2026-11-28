Національна премія будівельної галузі UKRAINIAN BUILDING AWARDS 2026, яка об'єднає представників девелоперських, архітектурних, інвестиційних і будівельних компаній України, відбудеться 18 грудня в готелі Hyatt Regency Kyiv, повідомили організатори заходу.

Організатором премії виступає медіагрупа DMNTR. Захід проходитиме під гаслом «Лідери, які будують майбутнє України!» та буде присвячений підбиттю підсумків року в будівельній галузі, обговоренню інвестиційних можливостей, сучасних технологій будівництва та перспектив відбудови країни.

Очікується участь керівників девелоперських компаній, архітекторів, інвесторів, підрядників, виробників будівельних матеріалів і представників органів державної влади.

Як повідомили організатори, програма UKRAINIAN BUILDING AWARDS 2026 складатиметься з двох частин. Із 09:00 до 18:00 заплановано професійний конгрес із панельними дискусіями, презентаціями реалізованих проєктів і зустрічами представників галузі. Основними темами стануть інвестиційний клімат, фінансування будівництва, відбудова України, енергонезалежність об'єктів нерухомості, співпраця девелоперів та архітекторів, сучасні стандарти житла і стратегії просторового розвитку.

Окрему увагу учасники приділять впровадженню інноваційних рішень, підвищенню якості будівництва та формуванню сучасного міського середовища в умовах воєнного стану.

Серед підтверджених спікерів заходу - Олексій Баранов (A Development), Ігор Гуда (Креатор-Буд), Андрій Вавриш (Saga Development), Іван Молчанов (Stolitsa Group), Сергій Одарич (ODA Development), Олена Рижова (Інтергал-Буд), Анна Лаєвська (Sigma+), Ігор Ільчишен (Arna Group), Олександр Селезньов (Spatium Group), Роман Давимука (Avalon), Марк Марченко (Sensar Development), Артур Лупашко (Ribas Hotels Group), Дмитро Карпіловський (Укрінвестклуб) і Дмитро Струк (Креатор-Буд).

Вечірня частина заходу триватиме з 18:00 до 22:00 та передбачатиме закриту гала-вечерю, концертну програму й урочисту церемонію нагородження переможців UKRAINIAN BUILDING AWARDS 2026.

Премія відзначатиме компанії та представників будівельної галузі в номінаціях, пов'язаних із девелопментом, інвестиціями, архітектурою, інноваційними технологіями та внеском у розвиток будівельного ринку України.

За інформацією організаторів, лауреати премії отримають нагороди та медійне висвітлення своїх досягнень на інформаційних майданчиках DMNTR.

Захід відбудеться 18 грудня 2026 року в готелі Hyatt Regency Kyiv за адресою: вул. Алли Тарасової, 5. Організатори повідомили, що з 10 грудня вартість участі зросте на 25%.

Детальна програма премії, умови участі та реєстрація доступні на офіційному сайті UKRAINIAN BUILDING AWARDS 2026.

Медіагрупа DMNTR спеціалізується на організації професійних заходів для українського ринку нерухомості та будівництва, зокрема галузевих форумів, конгресів і національних премій за участю девелоперів, архітекторів, інвесторів та представників державних установ.

Інтерфакс-Україна - офіційний інформаційний партнер події.

Контакти організаторів: +380 77 777 25 47, (044) 461-91-28.