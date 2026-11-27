Заява компанії щодо публікації в ЗМІ від 25 листопада 2026 року

Київ, 27 листопада 2026 року. Ключові твердження про UNOVA (ТОВ "УНОВА") у матеріалі "Ринок для одного гравця? Як Рада легалізувала крипту в Україні" від 25 листопада 2026 року не відповідають дійсності.

Посилаючись на неназваних співрозмовників, видання назвало UNOVA можливим монополістом ринку віртуальних активів і "компанією з російським слідом". Обидва твердження хибні. До публікації редакція не зверталася до компанії по коментар. Як наслідок декілька новинних сайтів теж поширили недостовірну інформацію.

Оцінюючи ризики, які можуть ввести суспільство в оману, компанія UNOVA вважає за потрібне висловити свою позицію.

UNOVA не працює на ринку віртуальних активів

UNOVA не є криптобіржею. Компанія не подавала і не має наміру подавати заяву про авторизацію як оператор торговельного майданчика віртуальних активів.

UNOVA не входила до робочої групи з підготовки законопроєкту № 10225-д. Компанія не пропонувала і не підтримувала норм про кількість криптобірж чи порядок їх допуску. Норму про обмеження кількості бірж з ухваленого закону вилучено — це визнає і сама редакція.

Ухвалений закон не поширюється на фінансові інструменти, для яких UNOVA створює інфраструктуру: цифрова річ з ознаками фінансового інструмента не є віртуальним активом. Так само побудований європейський Регламент MiCA: він не застосовується до криптоактивів, які є фінансовими інструментами.

Тож навіть якби обмеження кількості криптобірж залишилося в законі, UNOVA не отримала б від нього жодної переваги. Це інший ринок і інше регулювання.

Експериментальний проєкт не є торгівлею облігаціями на платформі UNOVA

Видання припустило, що експериментальний проєкт пов'язаний з торгівлею облігаціями на електронній платформі UNOVA. Це не так. UNOVA не організовує торгів, не відкриває рахунків у цінних паперах і не приймає коштів інвесторів. Компанія не має ліцензій на професійну діяльність на ринках капіталу і фінансових послуг не надає.

UNOVA розробляє технологічну інфраструктуру на основі розподіленого реєстру для обліку прав на фінансові інструменти. У запропонованій моделі юридично значущі дії вчиняють ліцензовані учасники ринку: депозитарні установи, інвестиційні фірми, банки. Орієнтир — Регламент (ЄС) 2022/858 про пілотний режим для ринкових інфраструктур на основі технології розподіленого реєстру.

6 листопада 2026 року компанія офіційно передала пропозиції щодо проєкту до НКЦПФР. Їх опрацьовують органи державної влади; жодного рішення щодо них не ухвалено.

Проєкт не передбачає бюджетних коштів, державного майна чи пільг: інфраструктуру компанія створює власним коштом. Виключних прав він не надає: кількість операторів не обмежена, умови доступу однакові для всіх. Компанія сама запропонувала погодити проєкт акта з Антимонопольним комітетом України

Меморандум про співробітництво з НКЦПФР від 23 жовтня 2026 року № 5/15 є декларацією про наміри. Він не є ліцензією чи дозволом, не надає UNOVA виключних прав і не передбачає бюджетного фінансування

UNOVA не має російських власників і російського капіталу

Учасники і кінцеві бенефіціарні власники компанії — Максим Рибін і Юлія Курохтіна, громадяни України. Це відкриті дані Єдиного державного реєстру, доступні для перевірки будь-кому. З липня 2026 року UNOVA є резидентом Дія.City.

Серед учасників, інвесторів, кредиторів і контрагентів компанії немає резидентів Російської Федерації чи пов'язаних з ними осіб. Бізнесмен, якого згадує видання, не має і ніколи не мав стосунку до UNOVA: він не є її учасником, інвестором, кредитором чи контрагентом.

"Російський слід" видання вивело з попередніх місць роботи керівника компанії — і при цьому помилилося у фактах. Максим Рибін був комерційним директором Львівського автобусного заводу і відповідав за збут, а не очолював завод, як стверджує видання; це вказано і на сайті UNOVA.

Максим Рибін не є і не був підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальному провадженні, яке згадує видання.

Позиція компанії

"Ми будуємо інфраструктуру для облігацій та інших фінансових інструментів, а не криптобіржу. Закон про віртуальні активи нашої діяльності не регулює, тому твердження про монополію UNOVA на цьому ринку не мають підстав. Усі пропозиції державі ми подали офіційно і готові показати документи редакції", — заявив CEO UNOVA Максим Рибін.

UNOVA просить журналістів оприлюднити позицію компанії та виправити неточності в матеріалі. Меморандум, подані пропозиції та відомості про структуру власності компанія надасть на запит будь-якій редакції.

Про компанію

UNOVA (ТОВ "УНОВА", Київ) — українська технологічна компанія, резидент Дія.City. Розробляє інфраструктуру ринків капіталу на основі технології розподіленого реєстру для випуску, обліку та обігу фінансових інструментів. Сайт: unovaworld.com.

Контакти для медіа: [email protected]