Набір до 3-ї когорти буде оголошено навесні 2027 року

26 листопада 2026 року

Друга когорта з 20 українських ветеранів, ветеранок та військовослужбовців завершила навчання за програмою Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP), започаткованою Фондом Віктора Пінчука з метою розвитку лідерського потенціалу ветеранів та підтримки їхнього внеску в майбутнє України. Інтенсивна п’ятиденна програма відбулася в Єльському університеті, США.

Учасники програми мають різноманітний військовий та цивільний досвід. Серед них — бойові командири, військові медики та ветерани, які працюють у сферах реабілітації, оборонних технологій, військової освіти, публічної політики та громадських ініціатив, спрямованих на підтримку інших ветеранів та їхніх сімей.

Програма поєднувала лекції, практичні семінари та інтерактивні дискусії на теми лідерства, комунікацій, етики, міжнародних відносин та ролі України у світі. Особливу увагу було приділено ролі ветеранів у суспільстві та міжнародному досвіду реінтеграції ветеранів і переходу до цивільного життя. Програма допомогла учасникам переосмислити й поглибити власний досвід, сформувати нові погляди та розвинути лідерські навички.

“Українські ветерани — не лише захисники нашої країни, а й лідери, які формуватимуть її майбутнє. У межах UVLP ми прагнемо допомогти їм здобути необхідні знання та навички, розширити їхні можливості для реалізації власного потенціалу та впровадження позитивних змін у всіх сферах українського суспільства”, — зазначила Світлана Гриценко, керівниця програми Ukrainian Veterans Leadership Program Фонду Віктора Пінчука.

“Під час навчання за програмою UVLP у Єльському університеті українські ветерани та військові не лише здобувають нові знання, а й розкривають свій потенціал як лідери, чий досвід, бачення та вплив потрібні всьому світу," — прокоментувала Діна Домметт, Програмна директорка UVLP у Yale Jackson School of Global Affairs.

Учасники другої когорти UVLP відзначили внесок програми в розвиток ключових лідерських навичок, зокрема стратегічного мислення, здатності ухвалювати рішення, адаптуватися до змін та формувати бачення майбутнього.

«З UVLP я забираю передусім не просто нові знання, а нові інструменти для мислення. Професіоналізм — це постійний пошук. Пошук нових підходів, досвіду, інформації та можливостей стати кращим у тому, що ти робиш. Не можна зупинятися на тому, що вже знаєш і вмієш. Світ змінюється, виклики стають складнішими, а отже, ми маємо постійно розвиватися, щоб бути ефективнішими завтра, ніж були сьогодні». Денис Удовик, позивний «Квебек», ветеран 3-го окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго.

«Я потрапила на цю програму у вирішальний момент свого життя, коли замислювалася, що можу зробити далі, як розвиватися як людина і як професіонал. Програма, особливо наші спільні рефлексії, допомогла мені усвідомити власний страх невдачі. Тепер я знаю, як впоратися зі страхом першого кроку, робити більше, ніж навіть могла собі уявити, і ставити перед собою ще вищу планку». Маргарита Соловій (Рівчаченко), ветеранка, волонтерка, маркетинг-директорка компанії Dronarium Academy.

“Я хотів би, щоб учасники наступних когорт UVLP завжди були вмотивованими й прагнули розвиватися. Адже чим досвідченіший, підготовленіший і компетентніший лідер, тим більше користі він може принести своїй команді. Сьогодні Україні потрібні саме такі лідери,” — зазначив Родіон Кудряшов, Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ.

До викладання в межах програми долучилися провідні викладачі та практики Єльського університету. Зої Чанс (Zoe Chance), старша викладачка Єльської школи менеджменту, провела практичні заняття з формулювання переконливих повідомлень та розвитку лідерства, а Майк Бренес і Джиммі Гетч — інтерактивний семінар про сутність лідерства. Емма Скай та Юваль Бен-Давід з Міжнародного центру лідерства допомогли учасникам дослідити можливі сценарії розвитку України до 2050 року. Брендон Наппі з Єльської школи богослов’я розглянув питання етики, усвідомленості та трансформаційного лідерства, спонукаючи учасників замислитися над цінностями, за які вони борються.

Кожен день завершувався підбиттям підсумків — структурованими обговореннями під керівництвом співкерівників навчального курсу: Джиммі Гетча, викладача Yale Jackson School of Global Affairs, ветерана підрозділу спеціального призначення ВМС США (Navy SEAL), і Майка Бренеса, помічника декана та старшого викладача з міжнародних відносин Єльського університету.

Набір на навчання наступної — 3-ої когорти UVLP буде оголошено навесні 2027 року.

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Вебсайт: https://pinchukfund.org

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Довідка

Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) — перша міжнародна лідерська програма, створена Фондом Віктора Пінчука для українських ветеранів і ветеранок з метою розвитку лідерського потенціалу через доступ до освітніх практик світового рівня. Програма є ключовим елементом довгострокової стратегії Фонду з розвитку лідерства в Україні.

У серпні 2026 року Фонд Віктора Пінчука та Yale Jackson School of Global Affairs підписали п’ятирічну угоду про продовження програми до червня 2031 року. Очікується, що за цей період понад 200 українських ветеранів та ветеранок пройдуть навчання у складі 11 когорт. Вже 2 когорти ветеранів, ветеранок та військових пройшли навчання в Єльскому університеті в межах програми лідерських студій UVLP.

UVLP є важливим доповненням до екосистеми лідерських ініціатив Фонду Віктора Пінчука. Протягом двох десятиліть Фонд підтримує розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в Україні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies. UVLP доповнює також ініціативи Віктора та Олени Пінчуків орієнтовані на ветеранів та військових: RECOVERY — мережу високотехнологічної фізичної реабілітації військових і ветеранів; ПОВЕРНЕННЯ — програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; а також ініціативу Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.

Школа глобальних справ Джексона Єльського університету (Yale Jackson School of Global Affairs) є професійною школою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм. Єльський університет, заснований у 1701 році, прагне покращувати світ сьогодні та для майбутніх поколінь через визначні дослідження, освіту та практичну діяльність.