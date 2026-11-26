Освітній проєкт "Знай свою Україну" проведе вебінар про традиційні Різдвяні Зірки, які були центральним атрибут свята у наших пращурів. Про це розповів меценат та співавтор проєкту Гнат Коробко.

"Знай свою Україну" запрошує всіх на вебінар про Різдвяну Зірку, яка була одним із найважливіших атрибутів зимових свят в українців. Перші згадки про неї на наших землях датуються початком XVII століття — тоді звізду носили спудеї Києво-Могилянської академії. За понад триста років народні майстри створили безліч її форм та варіантів, аби красою й символізмом зірки запалювати різдвяне світло в кожному українському домі", - розповів Гнат Коробко.

Він зазначив, що мета вебінару – відродження давніх народних традицій, тому в ньому візьмуть участь дослідники української культури та майстри, які безпосередньо відтворюють різдвяні зірки.

"Ми прагнемо, щоб українські народні традиції відродилися. Тому ми запросили дослідників та творців різдвяних звізд поділитись своїм досвідом та знаннями про традицію звіздарства. Наприклад, чи знали ви, що колядницькі зірки мали до 50 променів і сягати півтора метра? Саме такі конструкції зірок зустрічаються на давніх світлинах з усіх частин України: Надсяння та Полісся, Центру та Слобожанщини", - розповів Гнат Коробко.

Вебінар розпочнеться 27 листопада о 18:00, участь безкоштовна за попередньою реєстрацією за посиланням. Лінк на Zoom-конференцію надішлють зареєстрованим учасникам.

Організатори події: Всеукраїнський молодіжний центр "Етноварта", освітній проєкт "Знай свою Україну, "Музей Івана Гончара", Благодійний фонд "КОЛО" за підтримки мецената Гната Коробка.